41 комментарий

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» прошла «ПСЖ» после домашней победы (2:0). Хозяева качественно адаптировались под соперника, а Кристоф Гальтье так и не придумал, как сбалансировать звездный состав (проблема не только в тренере, она глубже, чем кажется – обсудим).

Юлиан Нагельсманн выбрал предсказуемый состав – никаких изменений относительно матча со «Штутгартом» в Бундеслиге. Этот вариант схемы был опробован против «Униона». Даже отсутствие Жоау Канселу и выход Йосипа Станишича не стал большим сюрпризом. Нагельсманн объясняет это надежностью Станишича и опытом игры третьим центральным защитником (важно для трансформаций).

У Гальтье была более интригующая ситуация. Ему пришлось выбирать между схемой, которая лучше других опробованных балансирует команду, и дефицитом игроков, необходимых для этой формации.

Речь о 5-3-2. Базис схемы – тройка центральных защитников и категорически объемные латерали. На разных этапах сезона Кристоф успешно ее использовал, чтобы сбалансировать и всю тройку (Месси, Неймар, Мбаппе), и пару (Месси, Мбаппе). В других вариация возникало слишком много проблем без мяча.

Беда в нехватке центральных защитников. Вообще у «ПСЖ» три центральных – Серхио Рамос, Маркиньос и Преснель Кимпембе. Есть еще Данилу Перейра (опорник) и Норди Мукиеле (правый защитник) с опытом игры в центре обороны – вынужденные опции. Маловато, чтобы пройти весь сезон.

В последние недели проблема предельно усугубилась. Кимпембе сломался до конца кампании в матче против «Марселя». Маркиньос и Мукиеле получили травмы в выходные против «Нанта», но все-таки были допущены к матчу против «Баварии». Увы, оба не продержались и тайма.

RMC сообщал, что Маркиньос даже не смог полностью провести разминку и на какое-то время выпал из старта, но потом все-таки убедил Гальтье, что готов. Бразильца хватило на 35 минут. Его заменил именно Мукиеле, который доиграл тайм, но из-за травмы не вышел на второй. «ПСЖ» заканчивал встречу с тройкой Данилу (опорник), Рамос (крутой, но 36-летний ветеран) и Битшиабу (17 лет, дебют в ЛЧ).

Верность Гальтье этой схеме вопреки обстоятельствам показывает, что он считает ее оптимальной для командного баланса, но «Парижу» банально не хватает игроков, чтобы использовать ее в полной мере.

Завершаем минутку сочувствия и переходим к разбору.

«Бавария» умерила прессинг (но все равно забила после высокого отбора)

Важным для картины матча было более пассивное поведение «Баварии» – относительно классики и относительно первой встречи, где прессинг был важнейшим элементом плюсов и минусов в игре немцев (до выхода Мбаппе давал «Баварии» тотальный контроль, после выхода организовал некоторые проблемы).

В этот раз «Бавария» встречала соперника менее активно. Потенциальные причины – реактивный Мбаппе в старте у соперника (соблазн чуть опустить линию защиты и меньше прессинговать), преимущество в счете и стартовые проблемы, которые испытала команда, когда все-таки шла в давление до упора.

Как правило, проблемы вскрывались в конкретной зоне – на правом фланге. Станишич выдвигался с опозданием. Это означало, что на какое-то время в прессинге была дыра. Соперник мог продвигать мяч. Если продвигали, то заодно вскрывали нехватку Станишича на оригинальной позиции (Упамекано оставался один против двух соперников):

То есть из-за плохого выбора момента для давления Станишич не успевал и помешать продвижению, и сдерживать атаку на своей половине поля. Он надежен при контратаках и позиционной обороне, но в прессинге слишком нерешителен, что по цепочке делало все давление менее надежным.

Вот еще пример – с опозданием накрывает оппонента и бросает Упамекано одного против двух соперников:

В начале второго тайма на фоне проблем в защите «ПСЖ» «Бавария» снова включила давление – не на постоянной основе, а при розыгрышах соперника от ворот. Этого хватило для гола – великолепный Томас Мюллер проделал двойную работу и классно распорядился мячом после отбора.

Эпизод оказался крайне важным, но в целом «Бавария» больше обычного находилась в режиме выжидания без активного давления. «ПСЖ» оказался не в состоянии за это наказать, так как был ужасен в продвижении мяча.

Продвижение мяча у «ПСЖ» – ужас. Дыру в центре поля не склеили даже Месси и Верратти

«ПСЖ» ужасно доставлял мяч в атаку в позиционных атаках. Часто команда создавала, по сути, четверку центральных защитников – Верратти опускался к тройке:

Вся четверка оказывалась на одной линии, а впереди не было хороших вариантов. Продвигать мяч в таком расположении очень трудно. Как правило, при четверке игроков в розыгрыше команды, которые хорошо двигают мяч, используют соотношение 3 защитника/1 опорник, что помогает избегать разрыва.

Если из-за слабостей центральных защитников опорник должен опускаться, это, как правило, сопровождается движением других защитников – рывками, которые путают соперников или дают дополнительные опции разыгрывающим. У «ПСЖ» не было никаких реакций на опускания Верратти. Более того, при наличии Рамоса и Маркиньоса с хорошим пасом само намерение опускаться было сомнительным.

Порой ситуация становилась еще хуже. Сразу 5 игроков стягивались назад и оказывались ниже любого игрока «Баварии» – например, здесь Руис и Верратти вместе с защитниками:

А вот вариант с участием Месси:

И все равно не получалось продвигать. Дело не только в плохой структуре (ее отсутствии?), но и в поведении игроков, которые располагались выше. Даже в условиях разрыва можно было лучше открываться в последней линии, но вместо этого в такие моменты наблюдалась тотальная пассивность.

Олицетворением описанных бед служит карта передач «Парижа» на начальном этапе встречи (в стартовом сочетании до травмы Маркиньоса). Перекат мяча сзади и на флангах – плюс одинокий Мбаппе впереди. Остальные поочередно опускались и пытались помочь, но ни у кого не получалось. Показательная карта передач от канала «Футбол в цифрах»:

В определенном смысле «ПСЖ» добился невероятного: Месси опускался для продвижения, но на фоне нехватки вариантов просто возвращал мяч защитникам.

Не значит, что у «ПСЖ» вообще не было шансов, но лучшие моменты пришли либо после стандартов, либо в хаотичных ситуациях (например, вынос Де Лигта случился после неудачного аута «ПСЖ» и хаотичного прессинга после – Хакими давил на Зоммера). Такие моменты тоже считаются, только постоянных источников угрозы не было – это сильно било по шансам команды и явно мешало атакующим игрокам реализовывать потенциал.

Гибридная схема дала «Баварии» больше контроля. Разберемся, как она работает

В последние недели Нагельсманн практикует гибридную схему – 4-2-3-1 (4-4-2) при обороне, 3-1-6 в качестве базовой структуры при атаках. Ранее команда пыталась экспериментировать с тройкой защитников, но вернулась к этому варианту. Он хорошо знаком «Баварии»: просто раньше роль на правом фланге исполнял Бенжамен Павар, а сейчас – Станишич. Против «Парижа» эта формация дала ряд преимуществ.

При обороне команда выстраивается 4-4-2:

В этой стадии «Бавария» небезупречна. Команда не привыкла столько обороняться в среднем блоке и не всегда эталонно смещалась, но из-за собственных проблем «ПСЖ» не наказывал. Стратегически решение умерить прессинг скорее сыграло, но в идеале «Бавария» обороняется активно, а не пассивно.

В стадии построения атаки команда переходила на тройку – Станишич оставался рядом с Упамекано и Де Лигтом, в опорной им помогал Киммих, при необходимости опускались Горетцка (или Мусиала):

Это позволяло «Баварии» получить не только дополнительную страховку на случай потери, но и ситуацию 3-в-2 против схемы соперника в первой стадии. Было проще разыгрывать.

На чужой половине за ширину отвечали Коман и Дэвис, Киммих направлял атаки, а оставшиеся четыре игрока заполняли опорную и штрафную (они могли меняться позициями – главное не дублировать друг друга):

Эта схема «Баварии» оказалась хорошим оружием против опасных контратакующих соперников – почти безупречно сдержала быстрые атаки «Униона» (главное достижение) и минимизировала угрозу от Мбаппе в переходных эпизодах (тоже ок).

«ПСЖ» так и не придумал, как сдержать Киммиха. Проблема перекочевала из первого матча

Гальтье так и не решил проблему Киммиха. В иной команде при аналогичной схеме передавать Киммиха могли бы нападающие. Но У «ПСЖ» тут Месси и Мбаппе – не вариант.

Приходилось выбирать между двумя другими вариантами – оба плохие. Первый: Киммих свободен и ведет игру, тогда «Бавария» могла бы почти неограниченно много владеть мячом, а Йозуа направлял бы атаки – вероятно, постепенно привело бы к моментам.

Второй: на Киммиха должен выдвигаться кто-то из полузащиты, в этом сценарии «Бавария» получает перевес в опорной. Часто этим игроком оказывался Марко Верратти:

Такие выдвижения давали свободу партнерам Йозуа в опорной зоне:

Матч в очередной раз подчеркнул важность Киммиха. Он помогает и когда ему дают вести игру, и когда плотно закрывают. Вчера у «ПСЖ» даже не было четкого ответа – иногда Киммих оказывался свободным, иногда Верратти бежал к нему (оставляя опорную). Зато «Бавария» была готова к любому развитию событий.

***

Сильные слова Мбаппе после матча: «Давайте посмотрим на состоянии двух игравших команд: только одна – «Бавария» – выглядит командой, способной победить в Лиге чемпионов. На первый пресс-конференции сезона я сказал, что мы покажем свой максимум. Это был наш максимум. Такова жестокая истина. Теперь нам предстоит задаться вопросами и вернуться к рутине чемпионата».

Если смотреть только на ресурсы в распоряжении «ПСЖ», это звучит как нелепая отмазка. Но при погружении в контекст можно понять, о чем речь (именно понять, а не оправдать). «ПСЖ» – уникальный случай катастрофического менеджмента гигантских ресурсов.

Лучшая схема для балансирования этого состава – тройка защитников. При этом у команды даже количественно не хватает центральных. Почему? Явно не из-за того, что мало ресурсов. А из-за того, как ими распорядились. Это локальная проблема внутри более масштабной.

Из-за ключевых инвестиций в суперзвезд (да еще весьма специфичного типажа) клуб стал заложником концепций балансирования (вместо построения современной команды). Но даже в рамках этой концепций тренеру объективно тяжело, потому что ресурс по составу распределен неравномерно.

Можно ли этим оправдать 2-е место в группе и вылет в 1/8 финала? Нет, увы, аргумент про затраты на трансферы и зарплаты кроет любые детали. Можно ли было предвидеть проблемы с первым же мощным соперником? Да. Мбаппе прав, что это максимум «ПСЖ» (необязательно эта стадия, но вылет от соперника такого уровня при таком качестве игры).

Только это не оправдывает клуб, а, наоборот, подчеркивает масштаб катастрофы.

Дополнение: в разборе по традиции акцент на ключевых тенденциях встречи, а не на персоналиях. Если вам не хватило наблюдений по игрокам, заглядывайте в этот текст Артема Денисова.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; кадры трансляции «Матч ТВ»