«Интер» полностью контролировал дерби: провальный эксперимент Пиоли, угловые в створ «Милана» и вездесущий Барелла

Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» победил «Милан» в дерби (1:0). Действующий чемпион идет без побед 5 матчей подряд в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 18 очков. Разница в счете не передает всей степени преимущества команды Симоне Индзаги. Большую часть встречи они во всем превосходили соседей.

Признаки жизни «Милан» показал лишь во втором тайме – например, первый удар в сторону ворот случился только на 58-й минуте. Пожалуй, команда провела худшее дерби при Стефано Пиоли. Но важен контекст – травмы (Меньян, Томори, Беннасер) и игровой кризис толкнули тренера к авантюрному эксперименту. Увы, он лишь усугубил проблемы.

Пиоли перевел команду на схему 3-5-1-1 (3-5-2). В рамках новой схемы команда путалась даже в базовых вещах:

Взаимодействия «Милана» в новой схеме – тотальная несогласованность

В рамках футбола «Милана» переход с 4-2-3-1 на 3-5-2 – это оборонительный ход. Обычно команда Пиоли агрессивно давит на соперников. В рамках новой формации чаще выжидала, сидя в 5-3-2 (или 5-3-1-1, если Ориги играет по опорнику):

В обороне на своей половине поля при новых механизмах игроки откровенно терялись. Некоторые случаи несогласованности выглядели комично. Вот пособие, как, имея 3 (или даже 4 с учетом опусканий Ориги) игроков в полузащите, расположиться так, чтобы Мхитарян получил гектар пространства в опорной зоне:

Тушить этот пожар выдвинутся одновременно Кьер и Калулу, что упростит Генриху задачу доставки мяча в штрафную:

Один из потенциальных плюсов оборонительной пятерки – маленькие расстояния между игроками (труднее разрезать). Вот только это не работает, если центральные защитники вместо передачи игроков будут выдвигаться за ними из линии в зону, где и так полно партнеров. Так порой поступал Габбия:

Тут Габбия снова выдвинулся за Бареллой, а партнеры из-за путаницы в реакциях и передаче втроем смотрят, как свободный Чалханоглу готовит передачу. В линии защиты Кьер на пространстве против двух соперников:

«Интер» здорово запутывал (обсудим это ниже), но попытки «Милана» играть в незнакомой схеме в противоестественной манере сильно упрощали задачу.

С мячом команда Пиоли выглядела аналогичным образом. Оцените гениальную карту передач из первого тайма (тут ярче всего прослеживаются проблемы стартового плана):

Источник: телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Альтернативой бессмысленным перепасовкам между центральными защитниками были дальние забросы на двух высоких нападающих. Проблема – они были изолированы. Даже в случае выигранной дуэли неясно, каким должно быть продолжение:

Ориги не справился с Чалханоглу. «Милан» не знал, как реагировать на рывки Бастони и Шкриньяра

Даже когда «Милан» располагался четко по схеме, возникали определенные проблемы. Как правило, мы наблюдали такое соотношение сил – пять защитников, три полузащитника, Ориги против Чалханоглу, Жиру против Ачерби. Крайние центрдефы «Интера» (Бастони и Шкриньяр) получали свободу:

Эти игроки в системе «Интера» активно ходят в атаку и готовы продвигаться мячом, если им дают для этого возможность. Именно с их свободы начинались цепочки реакций, в которых «Милан» путался и допускал чудовищные ошибки. Часто для запуска механизма хватало простого прохода с мячом. Например, Шкриньяр продвигается, Тонали реагирует, партнеры плохо понимают, что делать дальше, а Барелла остается свободным:

Рывки Бастони и Шкриньяра так достали «Милан», что во втором тайме Пиоли даже просил Жиру отрабатывать за Бастони, жертвуя его фиксированной позицией (еще меньше возможностей для выхода в атаку):

Проблема усугублялась тем, что, упуская крайних центрдефов, «Милан» не добивался сверхплотной игры в центре. По Чалханоглу действовал Ориги, но неприлично часто его терял. В эпизоде Ориги сначала выполняет задание по Хакану (из-за чего даже оказывается глубже, чем Тонали):

Потом Чалханоглу идет в чужую опорную зону. Так глубоко Ориги не побежал. При этом новую работу на себя не взял – на Шкриньяра не давит, опорника по эпизоду Мхитаряна не перекрывает. Один смелый рывок разрушил базис опеки «Милана» в центральной зоне и подарил «Интеру» легкое продвижение:

На фоне хаотичных реакций «Милана» у «Интера» всегда был свободный игрок (или несколько). Часто не только в первой стадии, но и на чужой трети. Команда Индзаги достаточно хорошо двигала мяч, чтобы регулярно находить этого игрока.

Угловые «Интера» – попытка сыграть на слабости Тэтэрушану. Вчера он не ошибся, но розыгрыш сработал иначе

Оборона при стандартах (в частности при угловых) – проблема «Милана» в этом сезоне. Команда уже пропустила 9 голов таким образом – худший результат в Серии А. В прошлом году у «Милана» была вторая оборона при стандартах (6 пропущенных за сезон).

В этой кампании 8 из 9 голов пришлись на отрезок Тэтэрушану – 8 в 14 матчах. Майк Меньян в начале сезона шел с прошлогодним темпом (1 в 7 играх). Важно не сводить всю проблему к одному игроку, но румынский кипер делает команду особенно уязвимой. Чтение эпизодов при угловых – его давняя слабость (помните 3:3 с «Ромой» с двумя ошибками такого типа?)

Вчера к Тэтэрушану было минимум вопросов (выделялся в лучшую сторону на фоне партнеров). Но его присутствие в воротах, вероятно, было важным мотивом для «Интера» всегда подавать к створу ворот, сильно перегружая вратарскую. Только за первый тайм у «Интера» было два прямых удара с угловых – от разных исполнителей (Чалханоглу – слева, Димарко – справа).

Когда мяч не летел четко в створ, он закручивался в направлении створа в надежде на контакт с мячом кого-то из игроков во вратарской. В голевом эпизоде «Интер» максимально плотно нагрузил даже не всю вратарскую, а маленькую зону на ближней штанге. Там собралось сразу пять игроков, один из которых выскакивает из-за спины вратаря:

Вариации этого замысла (нагрузить вратарскую и крутить в створ) «Интер» использовал во всех розыгрышах:

Наработка привела к успеху из-за путаницы в опеке «Милана», а не вратарской ошибки, но это было явной адаптацией. На дистанции сезона «Интер» чаще всех в Серии А закручивает угловые от ворот. Вчера была явно обратная стратегия.

В этом сезоне описанный розыгрыш ассоциируется в первую очередь с «Арсеналом» – насыщение вратарской и строгое следование принципу подачи к створу ворот. Команда ставит именно на эффективность приема, а не на вариативность. Лидирует в АПЛ и по пропорции подач к створу ворот, и по насыщению вратарской при каждом угловом.

«Интер» обладает отличными исполнителями, чтобы попытаться сделать из этого постоянное оружие – есть топ-исполнители, которым удобно так крутить (правша – Чалханоглу, левша – Димарко), и хороший набор игроков для насыщения.

«Интер» играл в атаке свободнее, чем обычно. Вездесущий Барелла создавал преимущества

С момента прихода Антонио Конте, который заложил тактическую основу нынешней команды, «Интер» никогда еще не действовал так свободно. В последние недели количество смен позиций внутри базиса достигло пика. Пожалуй, это предельная возможная степень свободы в условиях следования этой основе.

Вчера у команды было много трансформаций (часто одновременных). Крайние центральные защитники продвигаются вперед: могут по флангу, могут в центральную зону до штрафной. В полузащите вообще нет фиксированных игроков, любой может оказаться опорником, любой самым выдвинутым. Нападающие поочередно отскакивают в полузащиту. Латерали реагируют на движение партнеров и сужаются, если есть другие претенденты на широкую фланговую позицию.

Эпизодически все это встречалось и ранее (даже при Конте, который поклоняется автоматизмам), но сейчас происходит более свободно. Отличие в количестве одновременных трансформаций и готовности больше рисковать, оставляя некоторые зоны свободными (например, доигрывание эпизодов вообще без опорника). Возможно, потерянность «Милана» при реакциях толкала игроков «Интера» к особой активности при смене ролей.

В рамках этого общего подхода «Интер» по-разному атаковал фланги. Для угрозы справа пытались резко переводить мяч – изолировать Тео на пространстве против двух оппонентов:

На левом фланге терпеливо готовили розыгрыши и насыщали зоны большим количеством игроков для комбинаций (позиций игроков внутри комбинаций могли быть весьма неожиданными – из-за описанных выше ротаций):

Общий элемент разного типа перегрузов – вездесущий Николо Барелла. Он склеивал свободный футбол «Интера».

Во втором тайме «Милан» поменял схему и слегка прибавил

После перерыва Пиоли преобразовал схему, хотя базис из пятерки защитников сохранился. Теперь была акцентированная пара нападающих (Леау-Жиру после замен), а по опорнику «Интера» играл Браим Диас.

В таком соотношении «Милан» мог повыше встречать соперника (стало меньше обороны вблизи ворот с вытекающей путаницей). Крайние центрдефы «Интера» получали меньше свободы – у них появились четкие оппоненты. Больше свободы в определенные моменты мог получать Ачерби, но таких легких вариантов выхода в атаку, как в первом тайме, у «Интера» уже не было.

«Милан» в свою очередь получил хоть какой-то вариант для создания собственной угрозы – через Леау в быстрых атаках. Этого и близко не хватило, чтобы перевернуть игру в пользу «Милана», но встреча стала более равной («Интер», который вел в счете, это, вероятно, устраивало).

Стартовый отрезок доминирования «Интера» выглядел так – 74% владения и 10:0 по ударам. После 55-й минуты рисунок стал таким – 53% в пользу «Милана» и 4:4 по ударам. Лучше кошмарного стартового плана, но недостаточно хорошо, чтобы набрать очки.

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Минутка радости за Лаутаро Мартинеса. Он мощно преодолел травму и психологический кризис после ЧМ. В 2023-м у аргентинца 7 голов и голевая передача при 8 выходах в старте. Вчера забил победный, отлично боролся, открывался, подыгрывал, усадил сразу двух центральных защитников на карточки. Индивидуально сильный матч. Еще приятнее, что на фоне текущей формы это вообще не удивляет.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria