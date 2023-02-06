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«Интер» полностью контролировал дерби: провальный эксперимент Пиоли, угловые в створ «Милана» и вездесущий Барелла

Николо Барелла Николо Барелла
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Интер Интер
Милан Милан
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Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Чиприан Тэтэрушану Чиприан Тэтэрушану
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
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Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» победил «Милан» в дерби (1:0). Действующий чемпион идет без побед 5 матчей подряд в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 18 очков. Разница в счете не передает всей степени преимущества команды Симоне Индзаги. Большую часть встречи они во всем превосходили соседей. 

Признаки жизни «Милан» показал лишь во втором тайме – например, первый удар в сторону ворот случился только на 58-й минуте. Пожалуй, команда провела худшее дерби при Стефано Пиоли. Но важен контекст – травмы (Меньян, Томори, Беннасер) и игровой кризис толкнули тренера к авантюрному эксперименту. Увы, он лишь усугубил проблемы.

Пиоли перевел команду на схему 3-5-1-1 (3-5-2). В рамках новой схемы команда путалась даже в базовых вещах:

Взаимодействия «Милана» в новой схеме – тотальная несогласованность

В рамках футбола «Милана» переход с 4-2-3-1 на 3-5-2 – это оборонительный ход. Обычно команда Пиоли агрессивно давит на соперников. В рамках новой формации чаще выжидала, сидя в 5-3-2 (или 5-3-1-1, если Ориги играет по опорнику):

В обороне на своей половине поля при новых механизмах игроки откровенно терялись. Некоторые случаи несогласованности выглядели комично. Вот пособие, как, имея 3 (или даже 4 с учетом опусканий Ориги) игроков в полузащите, расположиться так, чтобы Мхитарян получил гектар пространства в опорной зоне:

Тушить этот пожар выдвинутся одновременно Кьер и Калулу, что упростит Генриху задачу доставки мяча в штрафную:

Один из потенциальных плюсов оборонительной пятерки – маленькие расстояния между игроками (труднее разрезать). Вот только это не работает, если центральные защитники вместо передачи игроков будут выдвигаться за ними из линии в зону, где и так полно партнеров. Так порой поступал Габбия:

Тут Габбия снова выдвинулся за Бареллой, а партнеры из-за путаницы в реакциях и передаче втроем смотрят, как свободный Чалханоглу готовит передачу. В линии защиты Кьер на пространстве против двух соперников:

«Интер» здорово запутывал (обсудим это ниже), но попытки «Милана» играть в незнакомой схеме в противоестественной манере сильно упрощали задачу.

С мячом команда Пиоли выглядела аналогичным образом. Оцените гениальную карту передач из первого тайма (тут ярче всего прослеживаются проблемы стартового плана):

Источник: телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Альтернативой бессмысленным перепасовкам между центральными защитниками были дальние забросы на двух высоких нападающих. Проблема – они были изолированы. Даже в случае выигранной дуэли неясно, каким должно быть продолжение:

Ориги не справился с Чалханоглу. «Милан» не знал, как реагировать на рывки Бастони и Шкриньяра

Даже когда «Милан» располагался четко по схеме, возникали определенные проблемы. Как правило, мы наблюдали такое соотношение сил – пять защитников, три полузащитника, Ориги против Чалханоглу, Жиру против Ачерби. Крайние центрдефы «Интера» (Бастони и Шкриньяр) получали свободу:

Эти игроки в системе «Интера» активно ходят в атаку и готовы продвигаться мячом, если им дают для этого возможность. Именно с их свободы начинались цепочки реакций, в которых «Милан» путался и допускал чудовищные ошибки. Часто для запуска механизма хватало простого прохода с мячом. Например, Шкриньяр продвигается, Тонали реагирует, партнеры плохо понимают, что делать дальше, а Барелла остается свободным:

Рывки Бастони и Шкриньяра так достали «Милан», что во втором тайме Пиоли даже просил Жиру отрабатывать за Бастони, жертвуя его фиксированной позицией (еще меньше возможностей для выхода в атаку):

Проблема усугублялась тем, что, упуская крайних центрдефов, «Милан» не добивался сверхплотной игры в центре. По Чалханоглу действовал Ориги, но неприлично часто его терял. В эпизоде Ориги сначала выполняет задание по Хакану (из-за чего даже оказывается глубже, чем Тонали):

Потом Чалханоглу идет в чужую опорную зону. Так глубоко Ориги не побежал. При этом новую работу на себя не взял – на Шкриньяра не давит, опорника по эпизоду Мхитаряна не перекрывает. Один смелый рывок разрушил базис опеки «Милана» в центральной зоне и подарил «Интеру» легкое продвижение:

На фоне хаотичных реакций «Милана» у «Интера» всегда был свободный игрок (или несколько). Часто не только в первой стадии, но и на чужой трети. Команда Индзаги достаточно хорошо двигала мяч, чтобы регулярно находить этого игрока. 

Угловые «Интера» – попытка сыграть на слабости Тэтэрушану. Вчера он не ошибся, но розыгрыш сработал иначе

Оборона при стандартах (в частности при угловых) – проблема «Милана» в этом сезоне. Команда уже пропустила 9 голов таким образом – худший результат в Серии А. В прошлом году у «Милана» была вторая оборона при стандартах (6 пропущенных за сезон).

В этой кампании 8 из 9 голов пришлись на отрезок Тэтэрушану – 8 в 14 матчах. Майк Меньян в начале сезона шел с прошлогодним темпом (1 в 7 играх). Важно не сводить всю проблему к одному игроку, но румынский кипер делает команду особенно уязвимой. Чтение эпизодов при угловых – его давняя слабость (помните 3:3 с «Ромой» с двумя ошибками такого типа?)

Вчера к Тэтэрушану было минимум вопросов (выделялся в лучшую сторону на фоне партнеров). Но его присутствие в воротах, вероятно, было важным мотивом для «Интера» всегда подавать к створу ворот, сильно перегружая вратарскую. Только за первый тайм у «Интера» было два прямых удара с угловых – от разных исполнителей (Чалханоглу – слева, Димарко – справа).

Когда мяч не летел четко в створ, он закручивался в направлении створа в надежде на контакт с мячом кого-то из игроков во вратарской. В голевом эпизоде «Интер» максимально плотно нагрузил даже не всю вратарскую, а маленькую зону на ближней штанге. Там собралось сразу пять игроков, один из которых выскакивает из-за спины вратаря:

Вариации этого замысла (нагрузить вратарскую и крутить в створ) «Интер» использовал во всех розыгрышах:

Наработка привела к успеху из-за путаницы в опеке «Милана», а не вратарской ошибки, но это было явной адаптацией. На дистанции сезона «Интер» чаще всех в Серии А закручивает угловые от ворот. Вчера была явно обратная стратегия. 

В этом сезоне описанный розыгрыш ассоциируется в первую очередь с «Арсеналом» – насыщение вратарской и строгое следование принципу подачи к створу ворот. Команда ставит именно на эффективность приема, а не на вариативность. Лидирует в АПЛ и по пропорции подач к створу ворот, и по насыщению вратарской при каждом угловом. 

«Интер» обладает отличными исполнителями, чтобы попытаться сделать из этого постоянное оружие – есть топ-исполнители, которым удобно так крутить (правша – Чалханоглу, левша – Димарко), и хороший набор игроков для насыщения. 

«Интер» играл в атаке свободнее, чем обычно. Вездесущий Барелла создавал преимущества

С момента прихода Антонио Конте, который заложил тактическую основу нынешней команды, «Интер» никогда еще не действовал так свободно. В последние недели количество смен позиций внутри базиса достигло пика. Пожалуй, это предельная возможная степень свободы в условиях следования этой основе.

Вчера у команды было много трансформаций (часто одновременных). Крайние центральные защитники продвигаются вперед: могут по флангу, могут в центральную зону до штрафной. В полузащите вообще нет фиксированных игроков, любой может оказаться опорником, любой самым выдвинутым. Нападающие поочередно отскакивают в полузащиту. Латерали реагируют на движение партнеров и сужаются, если есть другие претенденты на широкую фланговую позицию. 

Эпизодически все это встречалось и ранее (даже при Конте, который поклоняется автоматизмам), но сейчас происходит более свободно. Отличие в количестве одновременных трансформаций и готовности больше рисковать, оставляя некоторые зоны свободными (например, доигрывание эпизодов вообще без опорника). Возможно, потерянность «Милана» при реакциях толкала игроков «Интера» к особой активности при смене ролей.

В рамках этого общего подхода «Интер» по-разному атаковал фланги. Для угрозы справа пытались резко переводить мяч – изолировать Тео на пространстве против двух оппонентов:

На левом фланге терпеливо готовили розыгрыши и насыщали зоны большим количеством игроков для комбинаций (позиций игроков внутри комбинаций могли быть весьма неожиданными – из-за описанных выше ротаций):

Общий элемент разного типа перегрузов – вездесущий Николо Барелла. Он склеивал свободный футбол «Интера».

Во втором тайме «Милан» поменял схему и слегка прибавил

После перерыва Пиоли преобразовал схему, хотя базис из пятерки защитников сохранился. Теперь была акцентированная пара нападающих (Леау-Жиру после замен), а по опорнику «Интера» играл Браим Диас. 

В таком соотношении «Милан» мог повыше встречать соперника (стало меньше обороны вблизи ворот с вытекающей путаницей). Крайние центрдефы «Интера» получали меньше свободы – у них появились четкие оппоненты. Больше свободы в определенные моменты мог получать Ачерби, но таких легких вариантов выхода в атаку, как в первом тайме, у «Интера» уже не было.

«Милан» в свою очередь получил хоть какой-то вариант для создания собственной угрозы – через Леау в быстрых атаках. Этого и близко не хватило, чтобы перевернуть игру в пользу «Милана», но встреча стала более равной («Интер», который вел в счете, это, вероятно, устраивало).

Стартовый отрезок доминирования «Интера» выглядел так – 74% владения и 10:0 по ударам. После 55-й минуты рисунок стал таким – 53% в пользу «Милана» и 4:4 по ударам. Лучше кошмарного стартового плана, но недостаточно хорошо, чтобы набрать очки. 

***

Минутка радости за Лаутаро Мартинеса. Он мощно преодолел травму и психологический кризис после ЧМ. В 2023-м у аргентинца 7 голов и голевая передача при 8 выходах в старте. Вчера забил победный, отлично боролся, открывался, подыгрывал, усадил сразу двух центральных защитников на карточки. Индивидуально сильный матч. Еще приятнее, что на фоне текущей формы это вообще не удивляет.

Интер – Милан 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 34 Мартинес.
ИнтерОнана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла (Аслани, 90), Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.
МиланТэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).
Предупреждения:
Калулу (32), Габбия (49), Рафаэл Леау (62), Мхитарян (67), Ачерби (68), Жиру (84), Ребич (88).

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

4 комментария

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kaka10
Ответ Тюменский медвежонок
После вчерашнего матча, можно сказать лишь одно - старый добрый Милан последних 10 лет - вернулся, чемпионство было приятной вспышкой, но не долгой
После твоего комментария можно сказать лишь одно - ты старый профан и не шаришь в футболе. У Милана отсутствует ключевой вратарь, защитник, полузащитник.

У Милана в принципе состав не звёздный, а скамейка печальная. Поэтому отсутствие нескольких игроков основы в любом случае отражается на качестве игры.

Старый добрый Милан последних 10 лет не блистал 2.5 года подряд. А Милан Пиоли блистал. И этот месяц не испортит общего впечатления, так как это временный спад. Как и у всех команд.
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Тюменский медвежонок
После вчерашнего матча, можно сказать лишь одно - старый добрый Милан последних 10 лет - вернулся, чемпионство было приятной вспышкой, но не долгой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Интер вставил Мылу без мыла
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Блуждающий странник
Даже не знаю, что тут разбирать и для кого, все максимально понятно по матчу. Милан не готов к сезону после ЧМ, каждая игра провал. Тео и Жиру вообще не футболисты на данный момент. Жиру в форме обработал бы тот мяч без всяких проблем. Леау труп, а без лидеров Милан это не Милан. Кузены красавцы, в первом тайме укатали в одни ворота и в целом набрали хороший ход, в ЛЧ при удачном жребии до 1/2 дойти могут. Единственное положительное за весь матч это выход Тшау
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-2
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