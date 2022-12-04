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Аргентина выключила Хорватию. В атаке помогли хладнокровие Альвареса, гений Месси и немного хаоса

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Разбор Вадима Лукомского.

Аргентина разгромила Хорватию (3:0) и в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира. Второй тайм подарил нам свежую порцию гениальности Лео Месси, но ему предшествовала первая половина, где решали адаптации другого Лео – Скалони. Разберем оба аспекта.

Хорватия продублировала состав, который начинал четвертьфинал с Бразилией. Аргентина после использования тройки центральных защитников против Нидерландов вернулась к более привычной формации – 4-4-2. Слева вместо дисквалифицированного Маркоса Акунья появился Николас Тальяфико. 

Интересным было наполнение центра. По ходу турнира Скалони использовал эту же формацию в более смелом формате – справа выходил Анхель Ди Мария, а Родриго де Поль располагался в центре рядом с опорником. Вчера же Де Поль пахал на правом фланге, а в центре было два опорника – Леандро Паредес и Энцо Фернандес. 

Это хорошо легло на рисунок, в котором Аргентина достаточно явно отдает сопернику мяч. Скалони даже не пытался бороться за владение, но здорово подготовил команду к длительным отрезками без мяча.

Первый тайм: взаимная нейтрализация, но Аргентина наказывает за ошибки

Первый тайм был закрытым в обе стороны. Команды так здорово нейтрализовали друг друга, что в первые полчаса вообще не было понятно, откуда могут прийти голы или хотя бы хорошие моменты. Понятно, что в любом матче они могут прийти из хаоса, ошибок или проявления гения, но обычно есть постоянные источники угрозы – точки, на которые давят, чтобы получать хотя бы какое-то подобие остроты. 

Вчера же в первые полчаса была тотальная сухость. Аргентина выжала из себя всего один дальний удар. У Хорватии было две попытки – удар Деяна Ловрена после углового и удар от Ивана Перишича (совсем мимо). Команды выключали друг друга.

Прием нейтрализации от Хорватии – опускания Марио Пашалича пятым защитником в линии:

Часто такие опускание приводили к полному переходу к схеме 5-4-1 при обороне:

Пашалич ориентировался на Тальяфико: Месси любит забрасывать на подключения левого защитника – этот ход закрывал ему любимое направление. Но была и косвенная польза. Вся защита Хорватии адаптировалась и делала пятерку. Разрезать пятерку сложнее. Месси в принципе было труднее себя проявить, даже если он выбирал другой вариант. 

Аргентина тоже уверенно выключила атаку соперника. Ключевой прием – персональная игра Хулиана Альвареса по Марцело Брозовичу:

В этом эпизоде замысел особенно очевиден. Фернандес выдвигался вперед для прессинга и оказывался явно выше Альвареса, который продолжал делать персональную работу (при зонном подходе они располагались бы наоборот):

При закрытом варианте развития через Брозовича хорваты получали возможность держать мяч у центральных защитников (на них не давили) и через опускания Модрича/Ковачича. Удерживать владение в такой конфигурации было просто (аргентинцы не возражали), а вот создавать моменты почти невозможно (слишком скудное наполнение атаки). По итогам тайма Хорватия владела мячом 62%, но нанесла всего 4 удара и не создала явных шансов. 

Как пришли голы в таком сценарии? Мастерство + хладнокровие + хаос (приятные для Аргентины отскоки мяча).

В первом случае Модрич неудачно пытался перехватить мяч – он не только отскочил к Фернандесу, но и дезориентировал Юрановича. Энцо блестяще наказал за эпизодическую свободу при высокой линии:

Второй мяч был менее хаотичным – в том плане, что контратака, которую вел Альварес, была опасной сама по себе. Но в финальной стадии аргентинскому форварду сильно помогли удачные отскоки мяча:

Аргентина получила приятную фору. Основная часть матча завершилась. Началось шоу Лео. 

Второй тайм: Хорватия раскрывается, Аргентина разрывает

Первые перестроения Златко Далич сделал уже в перерыве. Вместо Борны Сосы вышел вингер Мислав Оршич – Иван Перишич ушел играть левого защитника. Марио Пашалича заменил Никола Влашич – в сдерживании на этом фланге уже не было смысла, нужно было атаковать.

На 50-й минуте случилась вторая порция перестановок – нападающий Бруно Петкович вышел вместо Брозовича. В центре остались только Модрич с Ковачичем без явного опорника.

Даже в таком категорически атакующем сочетании не было понятно, как Хорватия собирается забивать. Позиционная атака – гигантская проблема команды по ходу турнира. Хорваты ее скорее обходили, чем решали, а тут прямо нужно было показывать себя в этой стадии. Далич изменил детали – сделал само наполнение состава максимально атакующим. Но идей не прибавилось. 

Вместо прогресса Хорватии в атаке мы получили идеальные условия для аргентинских атак на пространстве. 

Вскоре Скалони ответил на перестроения Далича собственной заменой со сменой схемы. Вышел Лисандро Мартинес – команда перешла на тройку защитников. После всех изменений мы получили такую картину:

В обороне Аргентина располагалась в схеме 5-3-1-1:

Формация позволяла обороняться вообще без участия Месси, учитывая, что хорваты действовали предсказуемо и всегда шли на фланги. В таких эпизодах Лео мог не появляться в кадре.

Накопленные силы и выгодную позицию гений трансформировал в феноменальный рывок, жертвой которого стал Йошко Гвардиол (парень проводил очень классный турнир – не забывайте, пожалуйста, из-за одного эпизода):

***

Аргентина все сильнее напоминает команду 1986 года. Скалони в роли Карлоса Билардо организует команду без мяча (тоже использует для этого своевременные переключения между двумя заготовленными схемами), а вся команда работает на легенду, которая в каждой встрече выдает вспышки чистой гениальности.

Аргентина – Хорватия 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
13 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34, пенальти Месси, 2:0 – 39 Альварес, 3:0 – 69 Альварес.
АргентинаМартинес, Молина (Фойт, 86), Отаменди, Ромеро, Тальяфико, Де Поль (Паласиос, 74), Мак Аллистер (Корреа, 86), Паредес (Мартинес, 62), Фернандес, Месси, Альварес (Дибала, 74).
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46), Модрич (Маер, 81), Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Перишич, Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72).
Предупреждения:
Ливакович (32), Ковачич (32), Ромеро (68), Отаменди (71).

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