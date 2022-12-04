Аргентина выключила Хорватию. В атаке помогли хладнокровие Альвареса, гений Месси и немного хаоса

Разбор Вадима Лукомского.

Аргентина разгромила Хорватию (3:0) и в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира. Второй тайм подарил нам свежую порцию гениальности Лео Месси, но ему предшествовала первая половина, где решали адаптации другого Лео – Скалони. Разберем оба аспекта.

Хорватия продублировала состав, который начинал четвертьфинал с Бразилией. Аргентина после использования тройки центральных защитников против Нидерландов вернулась к более привычной формации – 4-4-2. Слева вместо дисквалифицированного Маркоса Акунья появился Николас Тальяфико.

Интересным было наполнение центра. По ходу турнира Скалони использовал эту же формацию в более смелом формате – справа выходил Анхель Ди Мария, а Родриго де Поль располагался в центре рядом с опорником. Вчера же Де Поль пахал на правом фланге, а в центре было два опорника – Леандро Паредес и Энцо Фернандес.

Это хорошо легло на рисунок, в котором Аргентина достаточно явно отдает сопернику мяч. Скалони даже не пытался бороться за владение, но здорово подготовил команду к длительным отрезками без мяча.

Первый тайм: взаимная нейтрализация, но Аргентина наказывает за ошибки

Первый тайм был закрытым в обе стороны. Команды так здорово нейтрализовали друг друга, что в первые полчаса вообще не было понятно, откуда могут прийти голы или хотя бы хорошие моменты. Понятно, что в любом матче они могут прийти из хаоса, ошибок или проявления гения, но обычно есть постоянные источники угрозы – точки, на которые давят, чтобы получать хотя бы какое-то подобие остроты.

Вчера же в первые полчаса была тотальная сухость. Аргентина выжала из себя всего один дальний удар. У Хорватии было две попытки – удар Деяна Ловрена после углового и удар от Ивана Перишича (совсем мимо). Команды выключали друг друга.

Прием нейтрализации от Хорватии – опускания Марио Пашалича пятым защитником в линии:

Часто такие опускание приводили к полному переходу к схеме 5-4-1 при обороне:

Пашалич ориентировался на Тальяфико: Месси любит забрасывать на подключения левого защитника – этот ход закрывал ему любимое направление. Но была и косвенная польза. Вся защита Хорватии адаптировалась и делала пятерку. Разрезать пятерку сложнее. Месси в принципе было труднее себя проявить, даже если он выбирал другой вариант.

Аргентина тоже уверенно выключила атаку соперника. Ключевой прием – персональная игра Хулиана Альвареса по Марцело Брозовичу:

В этом эпизоде замысел особенно очевиден. Фернандес выдвигался вперед для прессинга и оказывался явно выше Альвареса, который продолжал делать персональную работу (при зонном подходе они располагались бы наоборот):

При закрытом варианте развития через Брозовича хорваты получали возможность держать мяч у центральных защитников (на них не давили) и через опускания Модрича/Ковачича. Удерживать владение в такой конфигурации было просто (аргентинцы не возражали), а вот создавать моменты почти невозможно (слишком скудное наполнение атаки). По итогам тайма Хорватия владела мячом 62%, но нанесла всего 4 удара и не создала явных шансов.

Как пришли голы в таком сценарии? Мастерство + хладнокровие + хаос (приятные для Аргентины отскоки мяча).

В первом случае Модрич неудачно пытался перехватить мяч – он не только отскочил к Фернандесу, но и дезориентировал Юрановича. Энцо блестяще наказал за эпизодическую свободу при высокой линии:

Второй мяч был менее хаотичным – в том плане, что контратака, которую вел Альварес, была опасной сама по себе. Но в финальной стадии аргентинскому форварду сильно помогли удачные отскоки мяча:

Аргентина получила приятную фору. Основная часть матча завершилась. Началось шоу Лео.

Второй тайм: Хорватия раскрывается, Аргентина разрывает

Первые перестроения Златко Далич сделал уже в перерыве. Вместо Борны Сосы вышел вингер Мислав Оршич – Иван Перишич ушел играть левого защитника. Марио Пашалича заменил Никола Влашич – в сдерживании на этом фланге уже не было смысла, нужно было атаковать.

На 50-й минуте случилась вторая порция перестановок – нападающий Бруно Петкович вышел вместо Брозовича. В центре остались только Модрич с Ковачичем без явного опорника.

Даже в таком категорически атакующем сочетании не было понятно, как Хорватия собирается забивать. Позиционная атака – гигантская проблема команды по ходу турнира. Хорваты ее скорее обходили, чем решали, а тут прямо нужно было показывать себя в этой стадии. Далич изменил детали – сделал само наполнение состава максимально атакующим. Но идей не прибавилось.

Вместо прогресса Хорватии в атаке мы получили идеальные условия для аргентинских атак на пространстве.

Вскоре Скалони ответил на перестроения Далича собственной заменой со сменой схемы. Вышел Лисандро Мартинес – команда перешла на тройку защитников. После всех изменений мы получили такую картину:

В обороне Аргентина располагалась в схеме 5-3-1-1:

Формация позволяла обороняться вообще без участия Месси, учитывая, что хорваты действовали предсказуемо и всегда шли на фланги. В таких эпизодах Лео мог не появляться в кадре.

Накопленные силы и выгодную позицию гений трансформировал в феноменальный рывок, жертвой которого стал Йошко Гвардиол (парень проводил очень классный турнир – не забывайте, пожалуйста, из-за одного эпизода):

***

Аргентина все сильнее напоминает команду 1986 года. Скалони в роли Карлоса Билардо организует команду без мяча (тоже использует для этого своевременные переключения между двумя заготовленными схемами), а вся команда работает на легенду, которая в каждой встрече выдает вспышки чистой гениальности.