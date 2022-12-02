Ван Гал почти спас безнадежный матч, чем взбесил Месси. Но большую часть встречи Аргентина была значительно лучше и заслужила победу

Разбор Вадима Лукомского.

Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Нидерланды в серии пенальти. Кажется, в этом матче было все. Разберемся в ключевых ходах и еще раз проговорим, почему это лучшая игра турнира.

Скалони перешел на тройку центральных защитников (и отдал инициативу). Кажется, ЛВГ не ожидал

Владение Аргентины в первых матчах ЧМ ни разу не опускалось ниже 59%. Оно было важным элементом эффективного размещения Лео Месси. Во-первых, чем больше мяч у команды, тем больше возможностей у Лео творить. Во-вторых, чем больше мяч у команды, тем меньше нужно думать об оборонительных адаптациях под Лео.

Вчера Лионель Скалони сыграл на слабостях соперника – и выставил более осторожный вариант состава, адаптированный под большие отрезки игры без мяча:

Состав ЛВГ тоже можно было считать более осторожным – тройку Гакпо, Бергвейн, Депай тренер выбирает, когда хочет больше контратаковать. Когда же Нидерланды до матча собираются владеть мячом, в полузащите выходит дополнительный игрок под комбинации и контроль (например, Дэви Классен или Стевен Бергейс). Забегая вперед, Луи выпустит Бергейса в перерыве, когда осознает, что неправильно прочитал намерение Аргентины.

На выходе мы получили два пассивных выжидательных плана, но лучше в таком размене выглядела Аргентина. Во-первых, в сценарии, где обе команды имеют мало источников угрозы, больше почти всегда будет иметь та, за которую играет Месси. Во-вторых, Аргентине все-таки удалось вынудить Нидерланды больше владеть мячом (57% по итогам тайма).

Команда ЛВГ держала мяч, но в контратакующем сочетании состава и без четкого алгоритма обострений. Самым частым был сценарий, в котором мячом владеет Вирджил ван Дейк, все короткие варианты перекрыты, а открываний за спину не делается:

Такие эпизоды олицетворяли безыдейность, непоследовательность в построении атаки и банальную неготовность команды играть таким образом. С точки зрения организации игры без мяча против такой Голландии Аргентина была безупречна. Проблемы пойдут только на финальном этапе, когда начнется навал с двумя большими форвардами. К 78-й минуте (выход Вегорста) у Нидерландов был лишь один удар в сторону ворот – дальний от Бергвейна. Аргентина к этому моменту организовала себе два гола форы. Стартовый расклад был явно в пользу Скалони.

Но важно проговорить, что дело было не в какой-то уникальной надежности, давлении и смещениях в рамках схемы в условиях, где соперник проверяет оборону всеми возможными способами, а в том, что тренер грамотно прочитал неудобный для оппонента сценарий. В этом сценарии оборону почти не тестировали. Как раз при серьезном тестировании в конце матча защита Аргентины не выдержала, но большую часть встречи ее не проверяли – все из-за простой, но эффективной адаптации Скалони.

Месси в режиме бога дал фору Аргентине – и продолжал колдовать во втором тайме

Из-за адаптаций Скалони и ЛВГ Месси оказался в непривычных условиях. Во-первых, реже обычного получает мяч (вся команда им меньше владеет). Во-вторых, Нидерланды уделили отдельное внимание передаче Лео и организации плана по плотной (почти персональной) игре против него. Волшебство Месси в таких условиях должно получать даже больше комплиментов, чем обычно.

Голландцы сдерживали Месси через передачу между игроками и персональное доигрывание до конца. Как правило, задача ложилась на тройку игроков – Натана Аке, Френки де Йонга и Мартена де Рона. Они передавали Лео. Тот, кто оказывался с ним, плотно доигрывал до конца эпизода или до безопасного момента, когда можно передать.

Вот несколько примеров – левый центральный защитник Аке выдвинулся из линии и до упора пошел за Лео в другую часть поля:

Тут Френки почти садится за Лео в центр защиты, пока не чувствует, что можно без риска передать его Аке:

Здесь Месси в зоне Де Рона – Мартен плотно доигрывает с ним эпизод:

Либо Месси не давали развернуться с мячом, либо Месси был с мячом, но под давлением, а у соперника была цельная линия из пяти человек, которую трудно разрезать. Можно было перевести на Акунью (но в эффективности этого варианта быстро разочаровался сам Лео).

План был вполне рабочим, но разбился о гениальность. В голе Лео наказал за редчайший эпизод, когда описанные выше условия не выполнялись.

Френки играл с Лео (и упустил его), а Аке в эпизоде, когда Месси не его игрок, решил помочь партнеру, а не возвращаться в линию. Только из такого положения он Лео не контролировал – и уже запаздывал по эпизоду:

Лео было развернут к воротам, а цельной линии из пяти человек у Нидерландов не было. Расстояния в линии защиты все равно было минимальными, но Месси разрезал именно в зону между левым и центральным защитником:

План сдерживания Месси был разумным и достойно реализовывался ровно до того момента, как Месси наказал за одну неочевидную ошибку. Сам по себе пас в этом эпизоде гениален. Но еще сильнее он впечатляет в контексте – это наказание за редчайший эпизод, где Лео чувствовал себя свободнее, чем обычно.

При 1:0 божественные проведения Месси становились все более частыми. Один из вариантов – магнитом стягивает соперников и передает мяч свободным партнерам:

Другая опция – тонкой передачей под максимальным давлением выводит их на пространство в быстрой атаке:

На этом этапе Лео был неудержим. Его уверенность умножалась на сценарий, в котором сопернику нужно раскрываться и форсировать отборы – Месси регулярно ускользал и творил.

Ван Гал спасает матч переходом к паре Вегорст-Де Йонг (и вызывает ярость Месси)

План ЛВГ по спасению матча был максимально примитивным, но вернул Нидерландам надежду. Команда точно прибавила относительно отчаяния образца первых 80 минут. Луи ушел от тройки защитников (теперь Аке играл на левом фланге), но, что еще важнее, выпустил двух силовых нападающих – Ваута Вегорста и Люка де Йонга:

Все строилось на двух простых принципах. Первый – преимущества, которое способны дать эти форварды при регулярных забросах/навесах. Нидерланды даже не пытались обострять иными способами. Команда была максимально заточенной на обновленную пару атаки.

Второй – легкая зона для выхода в атаку. Левый фланг (правый для Аргентины), где Месси не оказывал никакого давления (он играл так весь матч – и проблемы не было, но теперь у Нидерландов было четкое понимание, что делать с мячом в его зоне). Можно было без пауз выходить в атаку через эту зону и нагнетать давление. Сам факт наличия такого пространства помог сделать давление непрерывным. Ван Дейк и Аке продвигали мяч и помогали закрепиться на чужой трети, откуда следовали обострения.

Дальше все просто – два нападающих в штрафной под забросы:

Совсем радикальными соотношения были в моменты, когда защитники Нидерландов оставались впереди после стандартов:

Статистика с 80-й минуты красноречива: владение 73% в пользу Нидерландов, 4:0 по ударам и 6:1 по верховым дуэлям. Рецепт – максимально примитивный, но давал огромный объем давления через постоянные проверки большими форвардами. Как минимум, это вело к хаосу и опасным стандартам, максимум – сразу к угрозе.

Аргентина оказалась не в состоянии отвоевать территорию или придержать мяч. Замены ЛВГ наложились на не самые удачные действия Скалони на этом этапе. Тренер Аргентины выпустил Леандро Паредеса (явно не лучший игрок в ситуации, когда много подборов около штрафной) и оставил двух самых низких центральных защитников (Отаменди и Мартинеса), заменив Ромеро на Песселью.

Стратегия Ван Гала определенно оказалась эффективной, но разозлила Месси: «Я вам говорю, Ван Гал пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков». Сильные слова от капитана Аргентины, который редко позволяет себе столько эмоций в послематчевых интервью (мгновенной критики такого уровня от него удостаивались только судьи на Копе-2019).

Луи перевернул труднейший матч, но вчера действительно не сыграл в «хороший футбол». На стартовом этапе была безыдейная игра с мячом; потом – примитивный, но эффективный навал; а в дополнительное время – ожидание пенальти.

Аргентина душила в дополнительное время, Нидерланды отвечали фолами

Проблема Голландии в дополнительное время – максимально открытый состав при неготовности рисковать так сильно, как в конце основного времени. В таких условиях команда выстраивалась в 4-4-2 и использовала фолы для сдерживания соперника, если где-то по схеме случался провал:

Аргентина душила (73% владения), но основные моменты приходили в результате стандартов. То есть брали именно объемом давления, а не конкретным приемом. Но именно аргентинцы были ближе к голу на этом этапе.

В тактическом плане команда Скалони переигрывала соперника (иногда явно, иногда слегка) на любом отрезке, кроме конца основного времени. Она была яркой эмоциональной, необычной для ЛВГ и дико радикальной, поэтому хорошо запомнилась, но объективно аргентинцы заслуживали проход и до серии пенальти.

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Мы посмотрели один из самых содержательных матчей года (можно сказать в истории ЧМ или пока рано?). В нем было все – тактический сюрприз в начале, тотальный разворот хода встречи через замены, тончайший пас турнира вразрез от гения, куча примитивных забросов на великанов, грандиозный штрафной на последних секундах и драма в серии пенальти.

То есть футбол самых разных стилей, сценарии самых разных жанров, тактические тонкости на всех этапах. Это лучший матч турнира!

Фото: Gettyimages.ru/Elsa; REUTERS/Kai Pfaffenbach