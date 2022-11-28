Жиру побил рекорд Анри по голам за Францию. Как же мы рады

Колонка Вадима Лукомского.

Оливье Жиру – 52. Тьерри Анри – 51.

Осторожно, Оливье! Ты становишься слишком топовым и легендарным. Такими темпами мы с Килианом потеряем возможность объяснять каждому, кто готов слушать, что нападающий с 0 голов на ЧМ в чемпионской команде-2018 может быть крутым и важным.

Но даже сейчас Жиру делает свою работу и забивает голы. В таком порядке.

«Нападающий в первую очередь должен отпахать на команду, постоянно оказывать давление на соперника, прессинговать, бороться за мячи – именно этим я всегда занимаюсь, помогая команде. Уже после этого я пытаюсь забить пару мячей», – объяснял француз сразу после переезда в АПЛ.

10 лет спустя он вошел в историю, но не предал этот принцип. Именно поэтому не представляю человека, который не испытал бы радости за Оливье.

Жиру – точка пересечения двух типов просмотра футбола. Его любят и те, кто просто празднует голы. И те, кто отслеживает каждое движение, иногда забывая отпраздновать голы, чтобы перемотать на начало эпизода и внимательнее рассмотреть, с чего все началось. Иронично, что Оливье вчера побил сразу два рекорда, предоставив нам выбор, за какой из них радоваться в первую очередь.

Первый для широкой публики под сбор комплиментов – теперь Жиру лидер по голам за сборную. Второй – неочевидный, но не менее важный для понимания ценности Жиру. Это рекорд Мбаппе по голам на ЧМ в возрасте до 24 лет. Партнер Жиру по атаке идет с рекордными для своего возраста темпами результативности на турнире. 7 из 8 голов на ЧМ Килиан забил, когда на поле был Оливье.

Связь прямая. О ней Килиан рассказывал, жалуясь (не прямо, но по сути), что в «ПСЖ» ему приходится играть с Неймарами и Месси вместо Оливье: «За сборную я выступаю в другой роли. У меня больше свободы, потому что Жиру играет девятку и стягивает на себя внимание защитников».

Мбаппе далеко не фанат Жиру. На Евро-2020 у них был весьма публичный конфликт, но парадокс Жиру в том, что даже ругаясь с ним, невозможно не признавать, какой он полезный и классный. Он ушел из «Арсенала» в «Челси» (и даже передавал не очень красивый привет после финала ЛЕ между командами), но для меня как болельщика «Арсенала» все равно остается своим.

На самом деле два таких разных рекорда Жиру – про одно и то же. Так француз описывал свою работу: «Чтобы освободиться от защитника, нападающий должен сначала сделать первый рывок, потом еще один. Показать, что идешь на ближнюю штангу, а оказаться на дальней. Такие движения с целью освободиться – основа моей работы.

В них нет ничего случайного. Если бы они были случайными, они не помогали бы стабильно забивать голы. Они основаны на постоянных повторениях и упорстве. Всегда нужно верить. Это ключевое качество для любого нападающего. Никогда не останавливайся и никогда не прекращай верить».

Повторениями этих действий Жиру устраивает ад для защитников. В зависимости от их реакций свободным оказывается либо он, либо более звездный партнер. По этой причине все так обожают с ним играть. В такой монотонной, но важной работе Жиру – один из лучших в мире. Он не ждет вдохновения, он постоянно провоцирует неудобные для соперника ситуации.

Рекорд Жиру – также про долговечность. Он не только рекордсмен по голам за сборную, но и самый возрастной автор гола. «Друзья называют меня фениксом из Гренобля. Это комплимент, который означает, что вне зависимости от обстоятельств я никогда не сдаюсь».

Более точного прозвища не придумать. Отрезками Жиру терял место в основе каждого топ-клуба (и сборной), за который играл, но только для того, чтобы потом принести пользу в самый нужный момент. Его невозможно сломать. Как же здорово, что футбол иногда за такое поощряет.

Еще одна особенность рекорда Жиру в том, что в каком-то смысле он уже побит. По крайней мере мы с огромной вероятностью можем предсказать, кто его сменит и когда примерно это случится. Мбаппе к 23 годам забил 33 гола за сборную. Сейчас он даже младше, чем Оливье в момент дебюта за Францию.

Жиру – это короткое окошко между двумя гениями, которое показывает, что иногда работоспособность и упрямство в высших проявлениях бьют талант. Это человеческое достижение, а не аргумент в споре о величии.

Жиру не спорит с Анри или Мбаппе. Он никогда не был под таким давлением, никогда не гнался за рекордами. Просто работал на команду – делал фирменные рывки, не деля их на те, от которых выигрывает он, и те, которые выгодны партнерам. А потом в определенный момент обалдел от того, какой объем работы проделал.

Автобиография Жиру называется «Всегда верить». Всю карьеру Жиру верил и выжимал максимум из своих качеств. «Невозможно не преклоняться перед карьерой Оливье. Ничто не было дано ему изначально – он завоевал все трудом», – резюмировал за пару дней до рекорда Арсен Венгер.

Оливье, я преклоняюсь. Для меня ты всегда будешь недооцененным. Раньше этим словом приходилось защищать тебя от критики. Теперь же оно дополняет голевые рекорды, указывая, что за ними есть нечто большее.

Именно поэтому Жиру – великий. Жиру не нужны голы, чтобы сыграть хорошо в рамках своей роли. Но Жиру так неотразим, что голы сами его находят. Он никогда не попросит переписать на себя чужой мяч, но каждый мяч хочет быть на него записанным. Примерно так формулируется парадокс величия Оливье – именно поэтому практически нет людей, которые ему не симпатизируют.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Shaun Botterill; REUTERS/Lee Smith, Hannah Mckay; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com , Peter Schatz/imago sportfotodienst