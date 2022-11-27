Корея – случайная команда в плей-офф ЧМ. Уругвай не жалко, но стоит задуматься о справедливости групповых этапов

Размышления Вадима Лукомского.

Уругвай вообще не жаль (если только Феде Вальверде – и то совсем чуть-чуть). Очень слабая попытка реализации потенциала, который есть у этого состава. Смотреть их матчи было больно (за исключением второго гола в сегодняшнем матче – классный).

Важно проговорить эти детали. Главная эмоция этой колонки не сочувствие Уругваю, а негодование по поводу Южной Кореи, которая заслужила выход еще меньше. Вернее даже претензии к факторам, которые решили спор двух тусклых команд в пользу корейцев. Они вскрывают более глубокие проблемы групповых этапов из трех матчей. Давайте рассмотрим подробнее.

1. Корейцы начали играть в футбол только в 3-м туре – и вышли через победу над немотивированной Португалией с ротированным составом . У Ганы и Уругвая не было возможности сыграть с такой Португалией. Этот матч – треть дистанции и 75% очков, набранных Кореей. Заслуги Кореи в том, что португальцы подошли к матчу без значимой мотивации, нет.

Да-да. Мы все привыкли к этому формату (а команды знали календарь и формат заранее), но ведь чертовски несправедливо, особенно когда есть такой контраст между первыми играми и вот такой финальной.

2. Разница мячей оказалась равной – все решилось по количеству забитых . Их у Кореи больше, потому что: а) Гане уступали 0:2 к 35-й минуте. Два относительно быстрых гола – они сами по себе меняют рисунок матча, отпадает необходимость бороться за инициативу, команда естественным образом получает право атаковать. У Кореи с Ганой был такой отрезок, у Уругвая не было – они забивали свои мячи в другом, более закрытом сценарии; б) все тот же матч против немотивированной Португалии.

Опять же, нет ничего вопиющего, что такое случилось. Но при споре двух проблемных команд отсутствие или наличие такого отрезка/календарного подарка оказывает слишком большое влияние.

3. Разница мячей оказалась равной, потому что в пользу Кореи сыграло два категорически спорных судейских решения – поздний португальский пенальти в ворота Уругвая и неназначенный сегодня пенальти на Дарвине Нуньесе.

Хотя бы одно спорное решение оказывается другим – все меняется. Снова претензия к степени влияния фактора, который не связан с уровнем игры команд, при такой дистанции и таких правилах.

4. Вообще ощущение, что в этой группе нет второй достойной команды (и первая впечатляла лишь эпизодически). Но если выбирать между неубедительными Кореей и Уругваем, то в очном матче к победе был ближе Уругвай – дважды попадали в каркас и хотя бы пытались играть первым номером (неудачно, но все же).

Это самый-самый последний аргумент в ряду деталей, которые показались несправедливыми. В том числе потому что обе команды играли плохо, а сочувствовать плохим командам не хочется. Но для полноты картины стоило упомянуть.

Случай примечателен тем, что в этот раз все недостатки правил группового этапа сыграли за одну команду и против другой – судейские решения, последовательность матчей в календаре, детали внутри самих матчей, которые делают их более открытыми (или наоборот). Эти факторы всегда влияют, но дистанция в три матча делает их влияние в группах ЧМ предельным.

Уругвай провел один качественный матч против полностью мотивированного соперника уровня ЧМ. Пожалуй, этого мало для выхода из группы. Проблема в том, что у Кореи еще меньше.

Возможно, пора признать, что правила при равенстве очков в группе на дистанции трех матчей не работают так, как нам хотелось бы. Все, что в списке правил ниже «разницы мячей», выглядит на такой дистанции совсем случайной ерундой (иронично, что самый последний пункт при равенстве всего – в прямом смысле «жребий»). У влияния случайной фигни на судьбы команд и карьеры игроков есть свой шарм, но это точно правильно?

Какое решение можно предложить? Мой рожденный в порыве эмоций вариант (не судите строго) – дополнительный матч по правилам плей-офф в случае равенства очков и разницы мячей. Максимум один дополнительный матч на команду не раздует календарь. Напротив, будет дополнительная справедливость в том, что те, кто сделал свою работу уверенно, получают чуть больше отдыха перед плей-офф, а те, кто оказался в пограничной ситуации, даже в случае выхода будут более уставшими. Оказавшиеся в пограничном положении команды получат возможность решить все в очной встрече с четким пониманием задач.

Вот еще несколько вариантов от коллег. Не понравился мой – изучите их или напишите свой в комментариях. Однобокость сценария Корея/Уругвай сделала все, чтобы мы обратили внимание на проблему. Пора признать ее и начать искать решение.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Kai Pfaffenbach