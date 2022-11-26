Дания – главный провал ЧМ. С Евро-2020 точно не стала слабее по составу, но без Эриксена ей было проще

Разбор Вадима Лукомского.

В финальном матче группы Дания уступила Австралии (0:1). Проигрывая с 60-й минуты, датчане должны были забивать два, а на деле просто очень много перекатывали мяч – почти без обострений. Иногда даже складывалось ощущение, что команду полностью устраивает счет.

Особенно больно эту картину было наблюдать после Евро-2020, на котором команда Каспера Юлманда собирала зрительские симпатии ярким динамичным футболом.

Провал Дании – крайне необычный (состав за полтора года стал только сильнее). Поэтому наблюдать за катастрофой было еще больнее

Вот три наиболее частых сценария провала (любых команд):

1. Команда изначально не была настолько хороша, а ожидания завышены из-за случайной вспышки в прошлом сезоне (на прошлом турнире).

2. Команда стала слабее – потеряла важные элементы (лидер, тренер) или банально постарела.

3. Команда не стала играть хуже, но на турнире все было против них – судейские решение, трудный жребий, невезение у своих и чужих ворот.

В разных формах эти объяснения и оправдания встречаются везде – от комментариев до аналитических текстов. Детали каждого случая отличаются, но эти сценарии хорошо описывают основные направления. В таком случае у нас хотя бы есть четкое понимание неудач – в один из этих сценариев можно вписать 99% разочарований. Своеобразность датского провала в том, что классические факторы (даже комбинирование сценариев) плохо объясняют природу катастрофы. Давайте проверим Данию по этим пунктам.

Первый сценарий: Дания вышла в полуфинал Евро-2020. На мой взгляд, даже эта стадия была заслуженной полтора года назад. Но в данном случае вопрос в другом: достаточно ли Дания хороша, чтобы считаться командой уровня плей-офф на турнирах сборных и вторым фаворитом в группе с Австралией и Тунисом? Определенно тянут этот статус. Датчан могли переоценивать, ожидая от них шума в плей-офф, но ожидание выхода из группы – явно не из категории переоценки. Следовательно, переоценка не может объяснять НАСТОЛЬКО ужасный результат.

Второй вариант: стала ли Дания слабее по составу? У команды одна существенная потеря – Симон Кьер, который был в топовой форме на Евро, а сейчас сбавил, но все равно был в составе (мог быть лидером раздевалки). С другой стороны, появился сильный вингер Йеспер Линдстрем (блистал за «Айнтрахт» в ЛЕ), сильно вырос центральный защитник Йоаким Андерсен, справа в защите за место сражаются Александер Ба (основа «Бенфики») и Расмус Кристенсен (тоже отметился в ЛЕ с «Зальцбургом» и заслужил трансфер в АПЛ). Значительно прибавил Андреас Сков Ольсен. Ценный опыт АПЛ с «Брентфордом» получили Кристиан Нергор и Матиас Йенсен. На протяжении всего турнира был доступен Кристиан Эриксен.

Да, этого недостаточно, чтобы говорить о выходе Дании на один уровень с истинными фаворитами, но относительно себя 2021 года они прибавили в глубине состава, а у интересного тренера Каспера Юлманда было еще полтора года на работу над тактикой. Состав точно не может служить объяснением.

Третий сценарий предполагает хорошую игру команды, но несправедливый вылет из-за внешних факторов. Тоже отметаем. Дания играла ужасно. По-настоящему качественно команда Юлманда отыграла лишь небольшой отрезок во втором тайме против сборной Франции. В остальное время на поле была совсем не та команда, которую мы помним по Евро.

Провал Дании не вписывается в привычные шаблоны и отправляет нас в спекулятивные поиски. Попробую предложить вам свою трактовку, сразу проговорив, что всех ответов нет, а вылет Дании стал для меня с отрывом главным сюрпризом турнира (то есть я «не предупреждал» – и, наоборот, призывал ждать успеха).

Возможно, Дании лучше (проще?) без Эриксена

Помните, как начинался Евро-2020? Схема 4-3-3, Кристиан Эриксен в старте, в соперниках скромная Финляндия – за тайм в таком сочетании было 64% владения, но вообще без явных моментов. Ничего не напоминает?

Потом случилась трагичная история Эриксена со счастливым концом, которая сплотила команду и толкнула Юлманда к тактическим поискам прямо по ходу турнира. Следующий матч датчане начали в схеме 3-4-3, которая и принесла им успех. Одним из ключевых элементов этой схемы была простота, которая помогла так быстро реализовать идею. То есть задумка была смелой и хорошо продуманной, но легко ложилась на естественные качества игроков.

Давайте вспомним ключевые механизмы той команды:

• высокий прессинг, который начинается с узкой тройки атаки и часто построен по персональному принципу – важно отсутствие пассажиров в составе;

• высокие позиции латералей при собственных атаках. Они (вы помните имена!) действовали смело, но просто – закрывали фланг до упора;

• фланговые игроки в тройке получали возможность уходить в центр и исполнять вспомогательные роли – слева Миккель Дамсгор становился скрытой десяткой (открывался между линиями), а Мартин Брейтуэйт располагался рядом с Каспером Дольбергом (или Поульсеном) в роли второго нападающего. Простые и всем удобные трансформации;

• пятерка игроков обороны (три защитника и два опорника) занималась продвижением. Хейбьерг отлично разбивает линии пасами низом, Дилэйни хорошо владеет переводами. Они также поочередно могли подключаться в атаку;

• схематично выглядело примерно так (осторожно – если долго всматриваться, возможны приступы ностальгии):

Это сочетание давало наиболее эффективную комбинацию естественных качеств лучших датских игроков без Эриксена. Очень заманчиво выстроить гипотезу, в которой Дания просто-напросто сильнее без лидера за счет командных связей. На практике такое предположение скорее не подтверждается, если брать дистанцию, а не только большие турниры, но отличия в динамике с Кристианом и без него 100% есть. Важно их проговорить.

Можно ли сочетать Эриксена с другими лидерами Дании? Да, но это более трудный футбол в совсем другой схеме. Можно ли его выстроить на уровне сборных? Скорее да, чем нет. С другой стороны, показательно, что на ЧМ Юлманд испугался так играть (разберем эту сторону провала ниже).

Мощный вариант с Эриксеном мы видели в квалификации, которую датчане прошли почти безупречно (9 побед в 10 матчах с разницей мячей «+27»), и в Лиге наций (где дважды обыграли Францию). Для оптимального размещения полузащитника «МЮ» команда возвращалась к схеме 4-3-3. Она выглядела так (в данном случае вариант из победного матча с Францией):

Эта формация предполагает более трудные взаимодействия – трансформацию центра поля через позицию Эриксена (иногда восьмерка, иногда десятка), смещения Дамсгора в опорную не должны пересекаться с движением Кристиана, от крайних защитников требуется еще больше объема и смелости при поддержке атаки (подключаются из четверки). Все эти механизмы реально отладить. У Дании неплохо получалось, пока не пришла пора по-настоящему важных встреч.

На выходе перед турниром у Дании было два эффективных плана. Первый – вариант с Евро-2020 без Эриксена (более простой в плане взаимодействий). Второй – 4-3-3 с Эриксеном и более трудными перестроениями (не идеальный, но уже неплохо выстроенный). Иронично, что на ЧМ из-за экспериментов Юлманда ни в одном матче мы не увидели эти варианты – всегда было что-то среднее и компромиссное.

Эксперименты Юлманда прибили Данию – была излишняя смелость и излишние перестраховки, но не было баланса

В трех матчах Дания использовала три разных формации. Выше уже был спойлер, что ни одна из них не была похожа на привычные рабочие варианты. Команда утонула в лишних экспериментах. Давайте проговорим их в хронологическом порядке:

• Первый тур против Туниса – Юлманд использует 3-5-2 с Эриксеном в центре поля. Это компромиссный вариант – берется базис с Евро-2020, но в полузащиту вместо одного из тройки атакующих интегрируется Эриксен. Получается менее смелый вариант в плане прессинга и насыщения атаки. Точно оптимальный план на Тунис?

Во втором тайме команда перешла на 4-3-3 и провела лучший отрезок в матче. После перестроения на 65-й минуте было 7:0 по ударам (5 из штрафной, 2 из вратарской) и 68% владения. Сильный намек на то, что именно так стоило стартовать в этом матче – увы, Юлманд увлекся перестраховками.

• Второй матч с Францией – 3-4-3, где Эриксен выходит в опорной зоне. По структуре это было вариантом с Евро-2020, только центр был пугающе открытым. На Кристиана ложился огромный объем работы в разрушении. Франция пугающе часто вскрывала и могла решить исход встречи еще в первой половине. Зачем было играть так авантюрно с Францией?

И все же именно в этой встрече во втором тайме был отрезок, в котором узнавалась старая Дания. Явно недостаточно для результата, но единственный такой на турнире.

• Финальный матч против Австралии – 4-3-3 с Эриксеном, но без построенных в квалификации связей. Например, на месте Дамсгора вышел совершенно другой по типажу Линдстрем. С заполнением опорной и с взаимопониманием на флангах были огромные проблемы.

Вот несколько примеров, где на первом плане именно плохое взаимодействие и заполнение зон. Эриксен опускается на левый фланг для продвижения мяча, а опорную зону никто не заполняет, Линдстрем держит высокую позицию на фланге:

Как похожий эпизод должен быть разыгран при правильных связях в датских 4-3-3? Дамсгор (он не вышел в старте) смещается в опорную, чем открывает фланг для Мэле, который поднимается в высокую позицию, Эриксен получает варианты для короткого продолжения (плюс бонусный – возможность для перевода). Без этих связей у Кристиана есть только пас на фланг без обострения.

При такой схеме действительно важны реакции на маневры Эриксена, а не просто игра в естественных зонах, которую можно применять в более простом плане при 3-4-3.

А вот мой любимый (из-за абсурдности эпизод). Сборная Дании собрала пять игроков на одном фланге – сюда пришел даже вингер с дальнего фланга. Классический перегруз. Его можно использовать либо для комбинаций, либо для резкого перевода на противоположную сторону поля (где сейчас свободнее).

Что делает вчерашняя Дания? Навес в штрафную, где один Брейтуэйт!

Еще раз: сначала перегрузили фланг (собрали игроков тут, а не в штрафной или рядом) – и делают навес. Это тупиковый вариант даже при хорошем исполнении (тут подача не получилась). В таких эпизодах бесит именно чудовищная непоследовательность. Построение атаки не сходится с методом обострения даже на уровне замысла.

Еще раз зафиксируем: схемы 3-4-3 без Эриксена не было ни разу, но 4-3-3 появилась только в последнем туре и без нужных деталей. Юлманд использовал перевернутую с ног на голову тактику – слишком трусливо против Туниса и слишком смело против Франции. В этом контексте чертовски иронично, что Данию выбила именно Австралия.

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Как сказал, полностью провал Дании не объяснить тактикой. Юлманд ошибался в каждом матче, так и не добрался до сочетаний, которые сам же придумал ранее, но при таком преимуществе в уровне игроков над Тунисом и Данией эти ошибки не должны были стоить так дорого.

Точно есть еще психологические факторы. Например, вчера при 0:1 Дания банально никуда не спешила – могло показаться, что счет их устраивает. Не идет ни в какое сравнение с интенсивностью команды на Евро-2020 (даже в матчах, где не все получалось).

Частичным образом это объясняется фактором болельщиков. На Евро у Дании были домашние матчи, а после истории с Эриксеном команда обрела потрясающее единение с фанатами. Лучшей атмосферы не было ни в одной другой сборной. Сейчас же часть болельщиков бойкотировала турнир. Даже необходимой поддержки у Дании не было, не говоря уже о едином волшебном порыве, который помогает творить чудеса.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Hamad I Mohammed, Kim Hong-Ji