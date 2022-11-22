Испания и Германия – короли владения мячом. Это влияние Пепа

Уже 10 лет верны стилю и при провалах, и при успехах.

Среднее владение Германии за последний год – 71%. У Испании – 72%. Немцы ни разу не опускались ниже планки в 57% (против Дании). Худший результат Испании – 59% (против Португалии). О поражениях в этом аспекте при Ханси Флике и Луисе Энрике команды давно забыли. Вопрос лишь в степени превосходства.

У Германии и Испании просто космический отрыв от любой другой сборной в этом узком параметре. Сразу напомним: владение – характеристика стиля, а не качества футбола. Доминирования немцев и испанцев в этом отношении ни разу не аргумент в споре о лучшей или даже самой зрелищной команде мира. Более того, иногда излишнее владение может выглядеть скучным и монотонным (и даже свидетельствовать о проблемах в атаке).

Но когда две настолько радикальные команды встречаются друг с другом, битва за владение (обычно формальность, которая мало говорит о качестве футбола) выходит на первый план и приобретает сакральное значение. На этом фоне интересно разобраться, как сильно Испания и Германия ценят мяч и откуда это пошло.

С 2014-го Испания и Германия – топ-2 по владению

Команды начали катарский ЧМ в традиционной манере. Одного матча (с полярными исходами – победа над Коста-Рикой 7:0 и поражения от Японии 1:2) хватило, чтобы уйти в отрыв:

Не всегда так очевидно после первой же встречи, но по итогам всех больших турниров с 2014 года Испания и Германия составляли топ-2 по владению. Более того, с каждым турниром показатели лидирующей сборной становятся более радикальными:

Последней командой, которая разбивала пару, была Россия Дика Адвоката в 2012 году. Тогда у Германии еще не выработалась настолько четкая идентичность:

Почему Испания и Германия так помешаны на владении? (спойлер: потому что Гвардиола, но не только)

Такой процент владения возможен при соблюдении трех условий:

• намерение разыгрывать коротко при должном подборе футболистов – это следствие долгосрочных тенденций и программ подготовки молодежи;

• структура и дисциплинированное расположение футболистов под удержание мяча (часто ограничивает импровизацию) – это всегда тренерская инициатива;

• максимально быстрый возврат мяча (прессинг) – тоже исходит от тренера.

Обе сборные фанатично верят в такой подход. Готовят игроков и выбирают тренеров под нужные принципы. Флик и Энрике, возможно, самые яркие представители этого течения из всех, кто тренировал сборные в последние 10 лет.

«Хотим играть в привлекательный и основанный на владении футбол. Высоко отбирать мяч и атаковать с четким осознанием, какие зоны нужно использовать. Интенсивность – ключевой элемент такого футбола. Для нашего стиля важно осознавать себя командой. Каждый игрок должен быть уверен, что может положиться на партнера», – сформулировал философию Флик.

А вот постулаты Луиса Энрике: «Мы должны владеть мячом. Если получается делать это на чужой половине, вообще прекрасно. Нельзя чуть-чуть прессинговать – давление должно быть организованным и целенаправленным. Важно владеть мячом, но не менее важно возвращать его настолько быстро, насколько возможно».

Ничего революционного, но очень четкая приверженность принципам позиционного футбола, которую оба тренера исправно подтверждают на поле. Кстати, редкость для футбола сборных.

Из косвенных факторов – влияние Пепа Гвардиолы. Вирус тотального владения Испании и Германии передался именно через «Барселону» и «Баварию» Пепа, которые в момент зарождения тренда были базовыми клубами этих сборных.

Мнение о косвенном, но крайне важном влияние Гвардиолы на немецкое чемпионство-2014 – мейнстрим, который часто звучит в медиа. «Идеи Гвардиолы привели к тому, что «Баварию» стали по всему миру восхвалять за привлекательный футбол. Он также улучшил многих немецких игроков. Гвардиола внес огромный косвенный вклад в триумф 2014 года», – считает Оливер Кан.

«Нам повезло, что многие игроки в сборной получают выгоду от работы с Пепом. У него потрясающие идеи. «Бавария» фокусируется на полном переносе игры на чужую половину поля. У нас такие же намерения. Мы хотим максимально много владеть мячом», – говорил экс-тренер сборной Йоги Лев в 2013-м.

«Когда я работал в Немецком футбольном союзе, мы очень подробно анализировали «Баварию» Гвардиолы – их стиль игры. Хотели перенести эту идентичность в сборную. Я лично провел 4 года, анализируя эту команду, чтобы потом внедрить этот шаблон в систему подготовки молодых игроков», – рассказывал Маттиас Заммер.

У Испании ситуация немного иная. Во-первых, испанское доминирование на уровне сборных стартовало до прихода Гвардиолы в «Барсу». Луис Арагонес выиграл Евро-2008 летом, когда только назначили Пепа. Во-вторых, без должного погружения в детали можно прийти к ошибочному выводу о том, что «сборная всегда так играла».

Это верно лишь отчасти. Правда, что в Испании задолго до начала тренерской карьеры Пепа ценили тонкость и элегантность в полузащите. Эти ценности и эта зона стали ключевыми для сборной из-за влияния Йохана Кройффа на «Барсу» и местный чемпионат.

А вот прессинга (быстрого возврата мяча), необходимого для достижения космических показателей владения, не было. По итогам группового этапа Евро-2008 Испания в среднем владела мячом 50%. В финале слегка уступила Германии – 48% на 52%. Интеллектуальное насыщение центра поля было уже тогда, а вот без мяча команда не действовала так интенсивно, как мы привыкли.

Эволюция сборной по ходу золотой эпохи очевидна. На Евро-2008 на каждый удар Испании приходилось 33 паса. В 2010-м – 44. В 2012-м – 58. По мере эволюции увеличивалось и количество футболистов «Барсы» в стартовом составе. Влияние каталонской команды именно на стиль очевидно, хотя вопросы может вызывать правильность этого пути. Вполне можно сказать, что сборная-2008 была ярче и интереснее. Но Испания – вольно или нет – тотально погрузилась в путь Пепа.

У нынешних главных тренеров Испании и Германии есть и прямые пересечения с Гвардиолой. Флик был частью тренерского штаба Лева, который копировал стиль Пепа в сборную («Для меня Гвардиола лучший тренер мира. Я знаком с ним еще со времен работы в Немецком футбольном союзе»). Неудивительно, что после прихода в «Баварию» Ханси вернул в тренировочный процесс многие детали, которые были при каталонце (об этом рассказывал Томас Мюллер).

С Энрике у Пепа еще более близкие отношения. Луис работал в «Барселоне Б», когда Пеп тренировал первую команду. Пожалуй, еще важнее – они вместе играли за «Барсу» и учились у одних и тех же людей. Вот сравнение от работающего с обоими Родри: «Пеп и Луис требуют одного и того же: у них очень, очень похожий стиль, который предполагает завоевание инициативы с мячом и высокий прессинг. Мелкие детали отличаются, но мне очень легко дается адаптация».

Все дороги ведут к Пепу. Именно он – главный общий элемент этих команд. Особенно важным было его влияние, когда закладывался стилистический фундамент. Нынешние Испания и Германия – жертвы Пеп-вируса. Кто-то назовет это даром, а кто-то проклятием. Споры о стилистических предпочтениях (если о них вообще спорят) оставим на другой текст. Сегодня важно было разобраться именно в причинах выбранного сборными пути. Тут Гвардиола – правда ключевая фигура.

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Обычно владение мячом – символический показатель, который больше говорит о том, как складывался матч (например, кто забил быстрый гол), а не об уровне команд. Но не сегодня. Сегодня – это ключевая часть зарубы. Ни Флик, ни Энрике не готовы умышленно играть вторым номером.

«Без сомнений, Германия – самая близкая к Испании сборная в плане умения доминировать в матчах и контролировать мяч. Нас ждет прекрасный челлендж. Думаю, матч получится открытым», – ожидания Энрике.

«Восторгаюсь Луисом Энрике. Он построил молодую команду потрясающего уровня. Жаль только, мой любимый игрок Тиаго Алькантара вне состава, но это лишь подчеркивает, как хорошо они укомплектованы в центре поля», – вердикт Флика.

Ждем.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Peter Cziborra, Matthew Childs, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/ Lars Baron, Denis Doyle / Stringer , Adam Pretty