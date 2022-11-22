Нидерланды установили антирекорд по ударам – 2 (ДВА). Как так получилось?

Вадим Лукомский – о проблемах Ван Гала.

Нидерланды сыграли вничью против Эквадора (1:1). Результат почти гарантирует команде Луи ван Гала первое место в группе, учитывая Катар в последнем туре, но с качеством футбола пока огромные проблемы.

Главным отражением служат всего два удара в сторону ворот за матч – тотально антиголландская статистика. Ни разу в истории у Нидерландов не было такого низкого показателя в матче группы ЧМ.

Первая встреча против Сенегала тоже получилась для Нидерландов слабой по качеству. Давайте разберемся в проблемах.

Эквадор перешел на тройку под матч против Нидерландов. ЛВГ радовался этому ходу – кажется, зря

В матче открытия Эквадор использовал схему 4-4-2 (или 4-2-2-2). На Нидерланды Густаво Альфаро выбрал 3-4-3. Главный мотив – желание смело прессинговать.

«У меня в распоряжении самая молодая команда Южной Америки. Мы играем с самой высокой линией защиты на континенте. Для нас желание прессинговать и быстро возвращать мяч естественно. Оно основано на скорости и физической мощи игроков», – объяснял Альфаро. Часто он подбирает формацию под оптимальную работу в прессинге.

Ван Гал посчитал, что ход пойдет на пользу его команде. «Эквадор сегодня играет по такой же схеме, как у нас. Думаю, мы выиграем этот матч. Мне нравится этот ход. Верю, что мы воплощаем принципы этой системы лучше, чем они», – сказал голландский тренер в предматчевом флэш-интервью.

Проще говоря, Эквадор применил зеркалку (привет, Оле). Но было одно важное отличие. Обычно при использовании этого приема команда идет в персональный прессинг по всему полю – при зеркалке у каждого есть прямой оппонент, проще воплощать такой тип прессинга (при условии, что нет пассажиров).

На практике Эквадор действовал более осторожно. Шли в прессинг, но одного игрока соперника оставляли свободным (следовательно, один свободный – страхующий – был и у них). Выглядело примерно так:

Нидерланды построили давление очень похожим образом. Персоналки, но при свободе одному защитнику соперника:

То есть обе команды взяли смелый рискованный прием из клубного футбола, но воплощали его с явной перестраховкой. В клубном футболе есть сыгранность, чтобы манипулировать соперником (выбирать, кто оказывается свободным) и вскрывать. Вчера же мы наблюдали две сырые команды, которые плохо понимают, что делать со свободой одного игрока в первой стадии при закрытии для него вариантов.

Относительно неплохо использовать свободу получилось у Натана Аке в эпизоде с голом Коди Гакпо, но этот эпизод был исключением.

И все-таки: 2 удара (оба дальние) – как так?

В первом тайме игру Нидерландов можно было признать просто прагматичной. Забили быстрый мяч, сдерживали соперника – просто не проявляли инициативы и смелости. Вторая половина почти полностью прошла при равном счете. Команда ЛВГ забрала мяч (61%), но вместо тотального футбола мы смотрели хоррор-шоу (1:9 по ударам в пользу соперника и неспособность выходить в атаку).

Кажется, логично рассматривать проблемы Нидерландов в комплексе с тем, что мы видели против Сенегала. Из-за выбора состава некоторые детали отличались, но главная проблема – все та же. Дичайшая предсказуемость в плане принципов построения игры. Плеймейкеры Нидерландов – Дэйли Блинд и Френки де Йонг – располагаются в левой части поля. Вся активность по части продвижения сосредотачивается там. Соперник слишком хорошо понимает, какую зону нужно акцентировано закрывать.

Это особенно ярко проявилось во втором тайме. Нидерланды владели мячом (без продвижения), а Блинд встречался с мячом в три раза чаще, чем его коллега по противоположному флангу Дензел Думфрис. Блинду сверхплотно закрывали все опции, а проявить гибкость и пойти другим флангом Нидерланды не могли (не отлажены механизмы и другой по типажу крайний).

Из-за грамотного давления Эквадора двумя главными вариантами для Блинда были Де Йонг и Аке (передачи назад). Команда стерильно катала мяч в низком блоке:

Косвенным образом эта предсказуемость сыграла роль в пропущенным голе. Он родился из прессинга. Но в этом эпизоде Эквадор нарушил свои привычные принципы – давил до вратаря. Ответственность таким образом взял на себя Первис Эступиньян (оппонент Думфриса):

Возможно, он просто почувствовал неуверенность Андриса Нопперта – и на инстинктах пошел до упора. Но, возможно, понимал, что имеет право на смелость из-за того, что на его игрока (Думфриса) все равно не последует пас (этот вариант Нидерланды выбирали только в случае крайней безысходности). Обратите внимание (на карте передач выше): Нопперт был активно вовлечен в игру, но пасовал Ван Дейку и Аке. В правую часть поля первая передача почти никогда не направлялась.

Кстати, теперь уместно подчеркнуть, что Эступиньян провел выдающийся матч. Позиция латераля при тройке защитников идеально подходит его качествам. Отработал в прессинг (даже сверхнормы), делал рывки за спину и проходы по флангу. Пожалуй, лучший игрок встречи.

Как все-таки Нидерланды могли вскрыть прессинг Эквадора, не отступая от розыгрышей через Блинда? Два самых простых варианта: 1) в один пас на нападающего, который цепляется и удерживает мяч (но вчера ЛВГ от таких отказался); 2) через более динамичную игру в пас (но она пока не поставлена – получилось 2-3 раза за тайм).

Френки – светлое пятно. Стягивает на себя давление и дает огромный объем без мяча

Обратная сторона игрового провала Нидерландов – раскрытие Френки де Йонга с новой стороны. На этом ЧМ он дает потрясающий объем работы. Вчерашний матч стал пиком. Он пробежал больше всех (11,32 км) и сделал 7 отборов (у партнеров максимум 3). Это хорошо подкрепляет визуальные впечатления. Реакция Френки на внезапные потери партнеров и работа в прессинге – просто топ. И он заметно прибавляет в цепкости.

Классика игры на мяче тоже была. В лучших матчах Де Йонг здорово собирает вокруг себя давление соперников и продвигает мяч либо задействует освободившегося партнера. Вчера такие эпизоды тоже были, но не проводили к обострениям из-за общей пассивности.

Тут Френки собирает вокруг себя компанию из четырех соперников и продвигается:

Здесь сближается с оппонентом до упора, чтобы партнер (Аке) в момент паса получил максимум свободы:

В чуть лучшей среде Де Йонг может стать главной звездой турнира.

***

Пока Нидерланды – сплошное разочарование на поле, которое маскируется очарованием ЛВГ за его пределами. Но турнирное положение – крайне приятное. Время на исправление ошибок точно есть. Главная проблема легко распознается – нацеленность розыгрышей только на один фланг и предсказуемость.

Дальше – Катар. Идеальный соперник для экспериментов и проверки свежих идей. Они нужны.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hannah Mckay, Marko Djurica