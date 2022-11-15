Канада прекрасно играет в футбол. Их прессинг – смесь «Ливерпуля» и «Аталанты» (жаль, реализация как у «Брайтона»)

Разбор Вадима Лукомского.

В первом с 1986-го матче ЧМ Канада уступила Бельгии (0:1), но произвела категорически мощное впечатление. Территориально доминировала, душила бельгийцев на всех участках поля, хозяйничала в штрафной Тибо Куртуа и уверенно превзошла соперника по ударам (22:9).

Качественная игра североамериканцев не должна сильно удивлять. Весной у нас выходил большой текст про это поколение канадцев и английского архитектора возрождения сборной Джона Хердмана. Глобальные причины прогресса разобраны там, а сегодня поговорим о тактических деталях конкретного матча.

Прессинг Канады – смесь «Аталанты» (взяли зеркалки) и «Ливерпуля» (взяли принципы смещения)

Цифра матча – 41% действий на трети Бельгии. Это потрясающий уровень территориального превосходства. Для контекста: в матчах Англия – Иран и Франция – Австралия (с четким распределением по ролям) у андердогов было 27% и 32% действия на своей трети.

Такой результат Бельгии не был следствием умышленной парковки. Команда достаточно владела мячом (54%) – просто ничего не могла сделать с волнами давления Канады. Особенно в первом тайме. Детали и уровень организации прессинга команды Хердмана заслуживают любых комплиментов – и в плане смелости, и в плане деталей.

Хердман выстроил Канаду как команду с четким стилем (смелость без мяча + быстрые переходы в атаку), но воплощать эти принципы можно в разных формациях. Джон выбирает самую удобную под конкретного соперника, чем сильно помогает команде. «Наш главный секрет – тренер. Он сплотил нас, но, кроме этого, дает потрясающий уровень тактической детализации – он всегда знает, чего хочет и как этого сделать», – восторгался Джонатан Дэвид.

Важное дополнение от самого Хердмана: «Тактическое великолепие не работает, если люди не верят в идею и друг в друга. Именно эта вера – причина, почему мы попали на турнир». Вчерашняя Канада – пример команды со смелым детализированным тактическим планом, который бил по слабостям соперника, при этом был не только качественно подготовлен, но и воплощен с верой в идею.

Против Бельгии Хердман выбрал зеркальную схему – 3-4-3. Таким образом часто поступает «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. Итальянской команде это помогает оказывать персональное давление по всему полю – этот момент Хердман копировать уже не стал. Канада прессинговала за счет зонных смещений – так делают очень многие, но ассоциируется этот тип давления в первую очередь с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

На выходе за счет зеркального базиса Канада могла начинать давление буквально с первого паса соперника – не оставлять Куртуа вариантов. Вот пример. Начальная стадия прессинга – за счет наложения схем у Бельгии нет возможностей для короткого паса:

А за счет смещений в стиле «Ливерпуля» Канада создавала потрясающую интенсивность и порой даже численное преимущество в зоне мяча:

Разумеется, такой подход требует огромного объема движения: многие команды не решились бы так сыграть на нынешнем ЧМ, но Канаде подход принес преимущества – и моменты, и контроль в матче.

Но все-таки была и обратная сторона. Слишком рискованный рисунок давления оставлял Бельгии шансы проходить прессинг через один пас – и сразу получать опасное соотношение у чужой штрафной. Увы, в команде Роберто Мартинеса есть мастер передач нужного типа – Тоби Алдервейрелд.

Тоби находит пасом Эдена Азара:

Вот такая острая ситуация возникла сразу после обработки мяча:

Похожий по типу эпизод привел к голу Миши Батшуайи. Тоби перебрасывает – и сразу же момент:

Канада очень смело атаковала – особенно поразила скорость насыщения атаки

Канада атаковала в 7-8 футболистов, которые сразу после отбора мяча оказывались около штрафной. Только два центральных защитника (Камал Миллер и Стивен Витория) стабильно оставались сзади. Третий центральный Алистер Джонстон подключался по ситуации – в контексте этого матча весьма часто. Семерка полузащитников и нападающих всегда бежала вперед.

Количество игроков в конкретной атаке зависело от скорости развития и стартовых позиций, но право подключаться было у всех – многие команды просто не готовы рисковать таким соотношением атакующих и обороняющихся. Такая смелость и скорость позволяли Канаде создавать равенство или численное преимущество в атаках после отбора.

Атака на скорости из центрального круга. Шесть футболистов быстро насытили атаку – в частности 3-в-3 в зоне, куда пошла подача:

Тут у Канады даже преимущество – за счет резкой реакции на переход мяча от правого латераля Ларейя, который явно опережает Карраско. В атаке 7 игроков против 5 бельгийцев за линией мяча:

А вот вариация из позиционной атаки – более редкая ситуация, но смелость снова очевидна. У бельгийцев линия из 5 игроков – канадцы перегружают пятерку шестеркой в последней линии:

В основе такого футбола две детали – разрешение от тренера подключаться всем и сразу (включая опорников) и физические данные футболистов. В этом плане Канада превосходит многих, на чем грамотно играет.

Форсированные удары – главная проблема Канады

Описанный подход позволил создать массу острых ситуаций, но реализовать не получилось – вероятно, дело не только в невезении.

Принятие последнего и предпоследнего решения – беда канадцев. Розыгрыши были опасными, а соотношения игроков в атаке и количество вариантов приятными. Система делало свое дело, а вот индивидуального мастерства и хладнокровия не хватало. Таких моментов было очень много. Рассмотрим пару.

Тут правша Ларейя предпочитает пробить с левой ноги (удар вышел предсказуемо корявым), хотя на границе штрафной был свободный Хойлетт – можно было выкатить под удар:

Здесь Дэвид пробивает под давлением трех соперников, хотя справа есть партнер, перед которым гектар свободного пространства:

То есть речь не просто о ситуациях, когда два варианта уместны, а игрок решает взять игру на себя. Почти всегда был явно лучший для продолжения вариант. Ключевой вопрос: что это – умышленный прием или просто нервы?

Почему это может быть прием? Канада насыщает атаку быстро и очень рискованно. При таком уровне рисков предпочтительно завершать каждый поход вперед либо заработанным стандартом, либо ударом – иначе контратака. В лучшем случае тратятся силы на большой забег, в худшем – соперник получает острый момент.

Вероятно, у Хердмана есть некоторая базовая установка пытаться доводить до удара, чтобы не пустить контратаку. Но это не отменяет конкретных индивидуальных решений – в некоторых ситуациях они могли быть лучше.

Второй тайм был слабее первого – помогли оборонительные замены Мартинеса и усталость канадцев

Общая черта описанных выше приемов Канады (интенсивный прессинг и быстрое насыщение атаки) – энергозатратность. На этом турнире сберегающих режимов и перестраховок пока никто не пытался сыграть в такой манере. Необязательно признавать Канаду самой яркой из нетоповых сборных (хотя почему нет?) – речь именно о беговых усилиях. Никто не строит игру вокруг них в такой степени.

Логичным следствием стал менее яркий второй тайм – особенно вторая его часть. На самом деле перелом в игре случился даже чуть раньше. Мартинес провел замены, которые буквально кричали, что Бельгия не способна играть в атаку с Канадой – зато они помогли более надежно обороняться. Вместо Юри Тилеманса вышел Амаду Онана (опорник под разрушение), а Янника Карраско заменил Тома Менье (с переходом Тимоти Кастаня на левый фланг).

Мартинес убрал лакшери-футболистов, которые обычно без проблем играют на оборонительных позициях (опорник и левый защитник), потому что команда много времени проводит в атаке. Вчера рисунок был иным. Бельгийцы признали, что не могут его переломить и попытались просто дотерпеть. Получилось успешно.

Еще одно преобразование с начала второго тайма – постоянные опускания Азара и Де Брюйне (совсем глубоко) для помощи под прессингом. Этот прием лишал Бельгию возможности выстраивать свои атаки, но помогал удерживать мяч. С начала тайма до 70-й минуты бельгийцы выбили 70% владения. Да, речь о перепасовках на своей трети поля, но по крайней мере успокоили бешеную по первой половине Канаду.

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С одной стороны, по качеству футбола Канада выглядит с отрывом сильнейшей командой группы по итогам тура (тут еще Марокко и Хорватия). С другой, матч также вскрыл нехватку хладнокровия/опыта/везения. Поражение при симпатичной игре было чертовски обидным, но не полностью случайным. Увы, в той или иной степени эти факторы могут сыграть против Канады и в других встречах при такой короткой дистанции.

Зрительские симпатии уже завоеваны. Но есть четкое ощущение, что это не единственное, на что может претендовать команда Хердмана.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko, Kai Pfaffenbach ; globallookpress.com/Marcelo Machado De Melo/Keystone Press Agency