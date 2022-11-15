Канада прекрасно играет в футбол. Их прессинг – смесь «Ливерпуля» и «Аталанты» (жаль, реализация как у «Брайтона»)
Разбор Вадима Лукомского.
В первом с 1986-го матче ЧМ Канада уступила Бельгии (0:1), но произвела категорически мощное впечатление. Территориально доминировала, душила бельгийцев на всех участках поля, хозяйничала в штрафной Тибо Куртуа и уверенно превзошла соперника по ударам (22:9).
Качественная игра североамериканцев не должна сильно удивлять. Весной у нас выходил большой текст про это поколение канадцев и английского архитектора возрождения сборной Джона Хердмана. Глобальные причины прогресса разобраны там, а сегодня поговорим о тактических деталях конкретного матча.
Прессинг Канады – смесь «Аталанты» (взяли зеркалки) и «Ливерпуля» (взяли принципы смещения)
Цифра матча – 41% действий на трети Бельгии. Это потрясающий уровень территориального превосходства. Для контекста: в матчах Англия – Иран и Франция – Австралия (с четким распределением по ролям) у андердогов было 27% и 32% действия на своей трети.
Такой результат Бельгии не был следствием умышленной парковки. Команда достаточно владела мячом (54%) – просто ничего не могла сделать с волнами давления Канады. Особенно в первом тайме. Детали и уровень организации прессинга команды Хердмана заслуживают любых комплиментов – и в плане смелости, и в плане деталей.
Хердман выстроил Канаду как команду с четким стилем (смелость без мяча + быстрые переходы в атаку), но воплощать эти принципы можно в разных формациях. Джон выбирает самую удобную под конкретного соперника, чем сильно помогает команде. «Наш главный секрет – тренер. Он сплотил нас, но, кроме этого, дает потрясающий уровень тактической детализации – он всегда знает, чего хочет и как этого сделать», – восторгался Джонатан Дэвид.
Важное дополнение от самого Хердмана: «Тактическое великолепие не работает, если люди не верят в идею и друг в друга. Именно эта вера – причина, почему мы попали на турнир». Вчерашняя Канада – пример команды со смелым детализированным тактическим планом, который бил по слабостям соперника, при этом был не только качественно подготовлен, но и воплощен с верой в идею.
Против Бельгии Хердман выбрал зеркальную схему – 3-4-3. Таким образом часто поступает «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. Итальянской команде это помогает оказывать персональное давление по всему полю – этот момент Хердман копировать уже не стал. Канада прессинговала за счет зонных смещений – так делают очень многие, но ассоциируется этот тип давления в первую очередь с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.
На выходе за счет зеркального базиса Канада могла начинать давление буквально с первого паса соперника – не оставлять Куртуа вариантов. Вот пример. Начальная стадия прессинга – за счет наложения схем у Бельгии нет возможностей для короткого паса:
А за счет смещений в стиле «Ливерпуля» Канада создавала потрясающую интенсивность и порой даже численное преимущество в зоне мяча:
Разумеется, такой подход требует огромного объема движения: многие команды не решились бы так сыграть на нынешнем ЧМ, но Канаде подход принес преимущества – и моменты, и контроль в матче.
Но все-таки была и обратная сторона. Слишком рискованный рисунок давления оставлял Бельгии шансы проходить прессинг через один пас – и сразу получать опасное соотношение у чужой штрафной. Увы, в команде Роберто Мартинеса есть мастер передач нужного типа – Тоби Алдервейрелд.
Тоби находит пасом Эдена Азара:
Вот такая острая ситуация возникла сразу после обработки мяча:
Похожий по типу эпизод привел к голу Миши Батшуайи. Тоби перебрасывает – и сразу же момент:
Канада очень смело атаковала – особенно поразила скорость насыщения атаки
Канада атаковала в 7-8 футболистов, которые сразу после отбора мяча оказывались около штрафной. Только два центральных защитника (Камал Миллер и Стивен Витория) стабильно оставались сзади. Третий центральный Алистер Джонстон подключался по ситуации – в контексте этого матча весьма часто. Семерка полузащитников и нападающих всегда бежала вперед.
Количество игроков в конкретной атаке зависело от скорости развития и стартовых позиций, но право подключаться было у всех – многие команды просто не готовы рисковать таким соотношением атакующих и обороняющихся. Такая смелость и скорость позволяли Канаде создавать равенство или численное преимущество в атаках после отбора.
Атака на скорости из центрального круга. Шесть футболистов быстро насытили атаку – в частности 3-в-3 в зоне, куда пошла подача:
Тут у Канады даже преимущество – за счет резкой реакции на переход мяча от правого латераля Ларейя, который явно опережает Карраско. В атаке 7 игроков против 5 бельгийцев за линией мяча:
А вот вариация из позиционной атаки – более редкая ситуация, но смелость снова очевидна. У бельгийцев линия из 5 игроков – канадцы перегружают пятерку шестеркой в последней линии:
В основе такого футбола две детали – разрешение от тренера подключаться всем и сразу (включая опорников) и физические данные футболистов. В этом плане Канада превосходит многих, на чем грамотно играет.
Форсированные удары – главная проблема Канады
Описанный подход позволил создать массу острых ситуаций, но реализовать не получилось – вероятно, дело не только в невезении.
Принятие последнего и предпоследнего решения – беда канадцев. Розыгрыши были опасными, а соотношения игроков в атаке и количество вариантов приятными. Система делало свое дело, а вот индивидуального мастерства и хладнокровия не хватало. Таких моментов было очень много. Рассмотрим пару.
Тут правша Ларейя предпочитает пробить с левой ноги (удар вышел предсказуемо корявым), хотя на границе штрафной был свободный Хойлетт – можно было выкатить под удар:
Здесь Дэвид пробивает под давлением трех соперников, хотя справа есть партнер, перед которым гектар свободного пространства:
То есть речь не просто о ситуациях, когда два варианта уместны, а игрок решает взять игру на себя. Почти всегда был явно лучший для продолжения вариант. Ключевой вопрос: что это – умышленный прием или просто нервы?
Почему это может быть прием? Канада насыщает атаку быстро и очень рискованно. При таком уровне рисков предпочтительно завершать каждый поход вперед либо заработанным стандартом, либо ударом – иначе контратака. В лучшем случае тратятся силы на большой забег, в худшем – соперник получает острый момент.
Вероятно, у Хердмана есть некоторая базовая установка пытаться доводить до удара, чтобы не пустить контратаку. Но это не отменяет конкретных индивидуальных решений – в некоторых ситуациях они могли быть лучше.
Второй тайм был слабее первого – помогли оборонительные замены Мартинеса и усталость канадцев
Общая черта описанных выше приемов Канады (интенсивный прессинг и быстрое насыщение атаки) – энергозатратность. На этом турнире сберегающих режимов и перестраховок пока никто не пытался сыграть в такой манере. Необязательно признавать Канаду самой яркой из нетоповых сборных (хотя почему нет?) – речь именно о беговых усилиях. Никто не строит игру вокруг них в такой степени.
Логичным следствием стал менее яркий второй тайм – особенно вторая его часть. На самом деле перелом в игре случился даже чуть раньше. Мартинес провел замены, которые буквально кричали, что Бельгия не способна играть в атаку с Канадой – зато они помогли более надежно обороняться. Вместо Юри Тилеманса вышел Амаду Онана (опорник под разрушение), а Янника Карраско заменил Тома Менье (с переходом Тимоти Кастаня на левый фланг).
Мартинес убрал лакшери-футболистов, которые обычно без проблем играют на оборонительных позициях (опорник и левый защитник), потому что команда много времени проводит в атаке. Вчера рисунок был иным. Бельгийцы признали, что не могут его переломить и попытались просто дотерпеть. Получилось успешно.
Еще одно преобразование с начала второго тайма – постоянные опускания Азара и Де Брюйне (совсем глубоко) для помощи под прессингом. Этот прием лишал Бельгию возможности выстраивать свои атаки, но помогал удерживать мяч. С начала тайма до 70-й минуты бельгийцы выбили 70% владения. Да, речь о перепасовках на своей трети поля, но по крайней мере успокоили бешеную по первой половине Канаду.
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С одной стороны, по качеству футбола Канада выглядит с отрывом сильнейшей командой группы по итогам тура (тут еще Марокко и Хорватия). С другой, матч также вскрыл нехватку хладнокровия/опыта/везения. Поражение при симпатичной игре было чертовски обидным, но не полностью случайным. Увы, в той или иной степени эти факторы могут сыграть против Канады и в других встречах при такой короткой дистанции.
Зрительские симпатии уже завоеваны. Но есть четкое ощущение, что это не единственное, на что может претендовать команда Хердмана.
Канада на ЧМ влюбляет! Даже бельгийцам понравилось, как против них играли
Выберите любимую сборную и выиграйте ЧМ. Но будет непросто
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Гол:
- 1:0 – 44 Батшуайи.
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Бельгия –
Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско (Менье, 46), Витцель, де Брюйне, Тилеманс (Онана, 46), Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда, 78).
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Канада –
Борян, Ларейя (Адекугбе, 74), Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин, 58), Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81), Дэвис.
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko, Kai Pfaffenbach ; globallookpress.com/Marcelo Machado De Melo/Keystone Press Agency
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