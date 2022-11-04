Обновленная (из-за травм) Франция внезапно хороша. Нащупали баланс прямо по ходу матча

Разбор Вадима Лукомского.

Пожалуй, Франция – самая убедительная команда из сборных, которые уже стартовали. Несмотря на быстрый гол Австралии, чемпионы начали с победы 4:1. Команда Дидье Дешама доминировала во всех направлениях – территория, владения, острые моменты.

В этом есть элемент неожиданности. Франция выдала шоу на фоне ужасного кризиса травм. До турнира потеряли Поля Погба, Нголо Канте и Майка Меньяна. После оглашения заявки – Карима Бензема, Кристофера Нкунку и Преснеля Кимпембе. На первых минутах вчерашней встречи – Люку Эрнандеса.

Пожалуй, вчерашний успех – повод в очередной раз восхититься кадровым богатством Франции. Даже после всех травм состав выглядел очень впечатляюще. Но не стоит недооценивать эту победу – на турнире, где у всех и без того мало времени на подготовку, Франции приходится уже по ходу дела собирать почти новую команду с новыми связями.

Обновленная Франция выглядела примерно так:

Схема 4-2-3-1, но и с мячом, и без мяча наблюдались постоянные трансформации, которые были завязаны не столько на трудных отлаженных идеях, сколько на индивидуальном комфорте игроков. Разобраться в асимметрии и взаимодействиях внутри этой формации очень интересно.

Мбаппе + Жиру = тактический баланс

Килиан Мбаппе – один из самых преданных фанатов Оливье Жиру. По ходу этого сезона он сравнивал роль в «ПСЖ» и сборной: «В сборной я играю иначе – здесь гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра».

Поставщиком свободы для Мбаппе выступает именно Жиру. Свобода – это и возможность двигаться в разных направлениях в поисках зоны, где можно нанести максимум ущерба сопернику, и в прямом смысле свобода от опеки защитников, которых отвлекает на себя Жиру. Оливье создает идеальную платформу для Мбаппе, который максимально опасен как приходящий в штрафную форвард, а не как наконечник.

Вчера эффективность этой пары зашкаливала. Визиты Мбаппе в штрафную были частыми и острыми. Он почти установил рекорд по действиям внутри штрафной – 19. Больше было только у итальянца Луиджи Ривы в 1970-м. В современной истории ЧМ никто не выдавал таких показателей:

При этом нельзя сказать, что Жиру полностью пожертвовал собой ради раскрытия потенциала звездного партнера. Скорее мы наблюдали ситуацию, в которой соперник теряется – реагировать на свободу Мбаппе (и играть с Жиру менее плотно), либо, наоборот, концентрироваться на Жиру и давать Килиану пространство. Неопределенность губила Австралию. Жиру собрал 1,67 xG – это больше, чем любая из стартовавших сборных (без учета пенальти):

Стыдная (так как мне нравится Бензема), но не лишенная смысла мысль: травма Карима может помочь балансу в атаке. Обладатель «Золотого мяча» в разы сильнее Жиру индивидуально, но не держит фиксированную позицию, не отвлекает внимание, а бродит по всему фронту атаки. Грубо говоря, как и Мбаппе жаждет свободы. Когда два ключевых игрока атаки играют так вольно, команда слишком зависит от их вдохновения и взаимопонимания. Иногда наблюдались топ-эпизоды, а иногда прослеживалось отсутствие химии. В дуэте Жиру-Мбаппе более четкие роли. Команда выигрывает.

Асимметричная схема заработала во всю силу после выхода Тео Эрнандеса

В старте Дешам выпустил Люку Эрнандеса и Бенжамена Павара на флангах – пару из состава-2018. Оба не особенно активно подключаются в атаку. На правом фланге это было оправданно, так как за ширину отвечает Усман Дембеле, который любит оставаться в изоляциях против оппонентов. А вот слева фланг регулярно освобождался – нужен был крайний защитник, способный его закрывать полностью.

Выход Тео вместо брата преобразил схему Франции. Кажется, только после этого вынужденного хода она заработала в полную силу. На правом фланге за ширину отвечал Дембеле. Слева царила вариативность – либо Мбаппе в начальной стадии, либо делающий рывок Рабьо, либо подключающийся Тео. Ценность Тео в том, что с его выходом ушли ситуации, когда эту зону никто не заполняет.

Его активность была ключом к большей активности Рабьо и Мбаппе в других направлениях. Килиан мог чаще оказываться в роли скрытого форварда, а Рабьо помогал в полузащите, участвовал в продвижении мяча.

На практике асимметрия французской схемы выглядела примерно так: правый защитник Павар из глубины участвует в продвижении, левый Тео закрывает свой край, Мбаппе рядом с Жиру в нападении, Дембеле в широкой позиции справа, Рабьо делает рывок в помощь Тео:

Такая динамика с осторожным правым и резким левым защитником идеально подошла их партнерам по флангам. Мбаппе фланг освобождает для вариативности и активности Тео и Рабьо, а Павар, наоборот, остается глубже, чтобы не мешать Дембеле получать любимые изоляции. Основной упор у Франции был налево, но Усман тоже получал комфортные ситуации – сделал 3 обводки из 4 попыток, несколько раз продуктивно обострял.

Именно Тео стал последним кусочком пазла, так как эффективен и резок в подключениях в атаку. Без него мы наверняка наблюдали бы нестабильность в этой зоне: иногда Рабьо успеет заполнить, иногда – нет. С Тео активность стала регулярной и нечитаемой для соперника.

Пересобранная полузащита действует очень вариативно. Гризманн – тактический клей

Чемпионская полузащита-2018 строилась на взаимодополняемости Погба и Канте. Оба пропускают турнир. Теперь базис Франции в центре – Тчуамени и Рабьо. Новые функции появились у Гризманна.

Треугольник действовал очень гибко. Иногда собирались в одной части поля для комбинаций:

Иногда располагались так, что самым глубоким оказывался Гризманн:

Только у Тчуамени была более-менее фиксированная позиция. Хотя когда к нему опускался Рабьо для продвижения, они регулярно менялись сторонами поля. У Гризманна и Рабьо – двойные роли.

Адриен – центральный полузащитник + скрытый левый вингер. Он участвовал в продвижении, но делал рывки налево, которые либо освобождали Тео, либо несли прямую угрозу.

Гризманн – интерпретатор пространства и мозг этой команды. Он находил проблему – и оказывался решением. Барахлит продвижение – значит, Антуан по эпизоду полузащитник. Защитники разобрали и Жиру, и Мбаппе – значит, теперь он дополнительный форвард. Дембеле увел левого защитника смещением в центр и дал шанс оголить фланг – туда в манере вингера открывается Гризманн.

Кстати, очень увлекательная игра внутри игры: следить за тем, что делает Гризманн (какую проблему он подмечает и что делает для решения). Вчера вариативность и своевременность его действий зашкаливала. Гризманн – это тактический клей. В условиях, когда у команд мало времени на подготовку, важность игроков такого типа может зашкаливать.

Потенциальная слабость Франции – фланги защиты

Австралия почти не проверила Францию в обороне, но намек на уязвимое место был. Команда Дешама интересно выстраивалась при обороне. Мбаппе оставался в очень высокой позиции и совсем не отрабатывал по флангу. Дембеле справа был намного ближе, но в первую очередь помогал в центре. Порой схема выглядела как 4-3-1-2 без фланговых полузащитников:

Оба острых момента (гол и попадание в штангу) Австралия создала по формуле – доставка мяча вингеру + поддержка рывками из полузащиты (либо в качестве адресата, либо для отвлечения). С реакциями на такие моменты у команды Дешама проблема. Просто Австралия не создавала их с достаточной частотой.

***

Есть нечто характерное в том, что Франция: а) подбирала тактику и искала игру прямо по ходу матча; б) оставила такое сильное впечатление.

Дешам всегда ставил сочетаемость игроков выше трудных тактических систем. На этом турнире так, вероятно, будет делать не только он. Франция уже продемонстрировала впечатляющий рабочий вариант. Пока лишь на фоне Австралии, поэтому обойдемся без восторгов с прицелом на чемпионство, но уже сейчас можем восхититься тем, как команда справляется с травмами.

Фото: REUTERS/Paul Childs, Issei Kato