Стрим Лукомского: ожидания от ЧМ, интервью Роналду, победная серия «Юве»

Беседуем перед Катаром.

Неделя почти без футбола – только товарищеские матчи перед чемпионатом мира, но скучно не было. Криштиану Роналду взорвал инфопространство самым громким интервью года: зачем он его дал, подставил ли его журналист Пирс Морган, сыграет ли португалец за «МЮ» и как интервью отразится на сборной?

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