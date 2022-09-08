«Бавария» разобралась с «Интером». Киммих – главная звезда матча (объясните мне, почему соперники все еще его недооценивают?)

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» обыграла «Интер» (2:0) в первой большой разборке группы смерти (тут еще «Барса» и «Виктория Пльзень»). Симоне Индзаги внес значимые изменения в состав после неудачи в миланском дерби, но оказать полноценного сопротивления немецкому чемпиону не получилось. Полный контроль команды Юлиана Нагельсманна и победа по делу. Разберемся в ее деталях.

В результате перестановок после дерби места в старте получили Андре Онана, Данило Д′Амброзио, Робин Гозенс, Генрих Мхитарян и Эдин Джеко. Индзаги поменял почти полкоманды. На первом плане было именно недовольство игрой, а не желание сохранить свежесть (даже вратаря поменял).

Схема осталось прежней, но в структурном плане многое трансформировалось. Например, из-за замены Де Врея на Д′Амброзио по цепочке изменилась позиция Милана Шкриньяра (теперь играл в центре тройки защитников). В полузащите не было Николо Бареллы с уникальной двойной ролью – ни Мхитарян, ни Чалханоглу на него совсем не похожи. В общем, тренер «Интера» выставил крайне необычный, спорный и интригующий состав.

А у «Баварии» все было скучно. В опорной зоне появился Марсель Забитцер (а не Леон Горетцка), но это читалось, если исходить из текущей формы. В атакующей четверке идет вечная ротация/конкуренция, но главные игроки (Садьо Мане и Томас Мюллер) стартовали:

«Интер» снова запрессинговали. План «Баварии» был похож на давление «Милана» в дерби (только лучше)

Как и в дерби, «Интер» столкнулся с ситуацией, когда их схема 3-5-2 удобно накладывается на схему соперника при прессинге – и «Милан», и «Бавария» используют 4-2-3-1. Такое наложение схем удобно для применения персональных ориентировок – эпизодически или на постоянной основе.

«Бавария» обычно давит через зонный ориентированный на мяч прессинг. Нагельсманн – ярый сторонник этого подхода. В частности подчеркивал, что так можно чаще перехватывать мяч, а не отбирать в единоборствах – следовательно, меньше зависишь от решений судьи и индивидуальных ошибок конкретных игроков.

Но при такой схеме и уязвимости «Интера» соблазн иногда использовать персоналки в давлении перевесил. При ударах от ворот «Бавария» давила именно таким образом. Как «Милан» – в зоне мяча 1-в-1, а на дальнем фланге игроки читали эпизод. Этот момент завершится отбором Мюллера, который играл против Брозовича:

Напуганный таким давлением «Интер» уже на 6-й минуте стал разыгрывать дальними пасами на Джеко. И да: «Бавария» правда давила так интенсивно, что даже за пять минут было чего испугаться.

При этом «Бавария» в давлении крайне вариативна. В других по типологии эпизодах включали уже привычную схему прессинга. Мюллер дает сигнал – игроки активизируются и перекрывают зоны (уже без персоналок):

Очень показательная позиция Сане – идеальное расположение под контроль сразу двух направлений. Может и на Д′Амброзио надавить, и пас на Мхитаряна контролирует:

Игроки «Баварии» так хороши в прессинге, потому что отлично обучены распознавать и занимать такие позиции. Организация вместе с физическими данными игроков атаки приводят к шикарному давлению. В конкретном матче это сочеталось с адаптацией под показанную «Миланом» в выходные слабую сторону «Интера».

Но если наложение схем помогает персональному прессингу, почему «Интер» сам не использовал этот момент, прессингуя соперников, ведь это работает в обе стороны?

Ответ состоит из двух частей. Первый момент – «Интер» в принципе не такая прессингующая команда, как «Бавария» или «Милан». Они предпочитают выжидать в среднем блоке. Но на некоторых этапах могли бы попробовать играть более агрессивно, что подводит нас ко второй детали – гибридность схемы «Баварии».

С мячом «Бавария» использовала другую формацию. Павар оставался рядом с Де Лигтом и Эрнандесом, образуя тройку, а Киммих разыгрывал из опорной. Типичный прием для «Баварии», но он лишал «Интер» возможности зеркально прессинговать:

У «Баварии» всегда было численное преимущество в такие моменты – два нападающих «Интера» не могли накрыть трех защитников сразу. Даже если к ним в помощь выдвигался полузащитник, все равно у «Баварии» оставался свободный игрок (ведь есть еще Киммих). Вытягивать в давление сразу двух полузащитников – слишком большой риск, так как «Бавария» может доставить мяч одним пасом вперед, где будет перевес.

Давать Киммиху свободу – очень плохая идея (сюрприз-сюрприз)

Простите, но даже не знаю, нужно ли тут что-то всерьез осмыслять. Йозуа Киммих к 27 годам сделал 97 голевых передач, играя правым защитником и опорником. Регулярно финиширует в топе Бундеслиги по созданным шансам. Давать ему свободу – очень плохая идея. Он продвигает мяч с двух ног, качественно бьет по воротам и созидает из глубины.

В худшем случае будет свободно диктовать ритм и направлять атаки – так, что к 60-й минуте соперник выдохнется. В лучшем – сам накажет голевым пасом или голом. И это не новая информация. Это очевидно уже много лет. Но, видимо, не всем:

Тут вообще позиция судьи создает Киммиху больше проблем, чем давление соперников:

Это только вопиющие эпизоды – и все перед голевым пасом Йозуа.

В этом моменте он не получил гектар пространства, но спокойно обработал мяч и развернулся перед тем, как вывести Лероя Сане один на один:

В рамках схемы «Интера» было два способа сыграть с Киммихом плотнее. Приставить к нему кого-то из нападающих, либо попросить Брозовича выдвигаться (Индзаги практиковал такой прием против других опорников). Да, это будет означать, что в другой зоне образуется больше пространства. «Бавария» – опасная команда и способна наказать, но свобода Киммиха еще хуже.

Только во втором тайме «Интер» исправил эту ошибку. Брозович стал выдергиваться из опорной для игры по Киммиху:

К этому моменту Йозуа уже поучаствовал в важном для хода встречи первом мяче и пять раз пробил по воротам сам.

После пропущенного «Интер» не справлялся с быстрыми атаками «Баварии»

Киммих и прессинг были главными источниками угрозы при счете 0:0. Гол «Баварии» назревал. Вопрос был лишь в том, каким образом команда Нагельсманна выйдет вперед. После этого «Интер» вынужден был открываться сильнее, чем планировал. Это привело к дисбалансу и контратакам «Баварии» (особенно во втором тайме).

«Бавария» на этом отрезке показала гибкость. По-прежнему чуть больше владела мячом (52% – при 65% до первого гола), но без радикального перекоса, следовательно, более частыми стали возможности для таких отрывов. Атакующие игроки «Баварии» отлично подходят и для такого футбола. Могли многократно наказывать, но все-таки второй гол пришел иным образом.

Недооцененная красота второго гола «Баварии» (это автогол, но атака – супер)

47 секунд, 18 передач, 9 вовлеченных игроков (все, кроме Де Лигта и Нойера). Идеальный баланс между терпением в позиционной атаке и своевременностью обострений. Умный позиционный футбол, но без перетекания в ватокат – у каждой передачи было значение в развитии атаки.

Вытянули «Интер» на левую часть поля (и нагрузили их там – даже Эрнандес из центра защиты подключился):

Пространство теперь справа: Мюллер показывает на Павара:

Мяч доходит к Мюллеру через Павара, который не останавливается, а уводит Чалханоглу из центра поля в линию защиты – теперь в опорной только Брозович и отстающий от эпизода Мхитарян (при постоянных смещениях часто кто-то так отстает):

В центре и будет разыграна финальная комбинация. Для помощи в опорную выдвинется Бастони (но не успеет):

А внутри штрафной атака пройдет именно через зону Бастони, которого вынудили среагировать ранее. Не всегда атаки проходят так идеально, но в такие моменты «Бавария» кажется машиной, которая просчитывает будущее и манипулирует соперником.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER