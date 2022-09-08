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«Бавария» разобралась с «Интером». Киммих – главная звезда матча (объясните мне, почему соперники все еще его недооценивают?)

Лерой Сане Лерой Сане
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Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» обыграла «Интер» (2:0) в первой большой разборке группы смерти (тут еще «Барса» и «Виктория Пльзень»). Симоне Индзаги внес значимые изменения в состав после неудачи в миланском дерби, но оказать полноценного сопротивления немецкому чемпиону не получилось. Полный контроль команды Юлиана Нагельсманна и победа по делу. Разберемся в ее деталях. 

В результате перестановок после дерби места в старте получили Андре Онана, Данило Д′Амброзио, Робин Гозенс, Генрих Мхитарян и Эдин Джеко. Индзаги поменял почти полкоманды. На первом плане было именно недовольство игрой, а не желание сохранить свежесть (даже вратаря поменял). 

Схема осталось прежней, но в структурном плане многое трансформировалось. Например, из-за замены Де Врея на Д′Амброзио по цепочке изменилась позиция Милана Шкриньяра (теперь играл в центре тройки защитников). В полузащите не было Николо Бареллы с уникальной двойной ролью – ни Мхитарян, ни Чалханоглу на него совсем не похожи. В общем, тренер «Интера» выставил крайне необычный, спорный и интригующий состав.

А у «Баварии» все было скучно. В опорной зоне появился Марсель Забитцер (а не Леон Горетцка), но это читалось, если исходить из текущей формы. В атакующей четверке идет вечная ротация/конкуренция, но главные игроки (Садьо Мане и Томас Мюллер) стартовали:

«Интер» снова запрессинговали. План «Баварии» был похож на давление «Милана» в дерби (только лучше) 

Как и в дерби, «Интер» столкнулся с ситуацией, когда их схема 3-5-2 удобно накладывается на схему соперника при прессинге – и «Милан», и «Бавария» используют 4-2-3-1. Такое наложение схем удобно для применения персональных ориентировок – эпизодически или на постоянной основе. 

«Бавария» обычно давит через зонный ориентированный на мяч прессинг. Нагельсманн – ярый сторонник этого подхода. В частности подчеркивал, что так можно чаще перехватывать мяч, а не отбирать в единоборствах – следовательно, меньше зависишь от решений судьи и индивидуальных ошибок конкретных игроков. 

Но при такой схеме и уязвимости «Интера» соблазн иногда использовать персоналки в давлении перевесил. При ударах от ворот «Бавария» давила именно таким образом. Как «Милан» – в зоне мяча 1-в-1, а на дальнем фланге игроки читали эпизод. Этот момент завершится отбором Мюллера, который играл против Брозовича:

Напуганный таким давлением «Интер» уже на 6-й минуте стал разыгрывать дальними пасами на Джеко. И да: «Бавария» правда давила так интенсивно, что даже за пять минут было чего испугаться.

При этом «Бавария» в давлении крайне вариативна. В других по типологии эпизодах включали уже привычную схему прессинга. Мюллер дает сигнал – игроки активизируются и перекрывают зоны (уже без персоналок):

Очень показательная позиция Сане – идеальное расположение под контроль сразу двух направлений. Может и на Д′Амброзио надавить, и пас на Мхитаряна контролирует:

Игроки «Баварии» так хороши в прессинге, потому что отлично обучены распознавать и занимать такие позиции. Организация вместе с физическими данными игроков атаки приводят к шикарному давлению. В конкретном матче это сочеталось с адаптацией под показанную «Миланом» в выходные слабую сторону «Интера».

Но если наложение схем помогает персональному прессингу, почему «Интер» сам не использовал этот момент, прессингуя соперников, ведь это работает в обе стороны? 

Ответ состоит из двух частей. Первый момент – «Интер» в принципе не такая прессингующая команда, как «Бавария» или «Милан». Они предпочитают выжидать в среднем блоке. Но на некоторых этапах могли бы попробовать играть более агрессивно, что подводит нас ко второй детали – гибридность схемы «Баварии».

С мячом «Бавария» использовала другую формацию. Павар оставался рядом с Де Лигтом и Эрнандесом, образуя тройку, а Киммих разыгрывал из опорной. Типичный прием для «Баварии», но он лишал «Интер» возможности зеркально прессинговать:

У «Баварии» всегда было численное преимущество в такие моменты – два нападающих «Интера» не могли накрыть трех защитников сразу. Даже если к ним в помощь выдвигался полузащитник, все равно у «Баварии» оставался свободный игрок (ведь есть еще Киммих). Вытягивать в давление сразу двух полузащитников – слишком большой риск, так как «Бавария» может доставить мяч одним пасом вперед, где будет перевес. 

Давать Киммиху свободу – очень плохая идея (сюрприз-сюрприз)

Простите, но даже не знаю, нужно ли тут что-то всерьез осмыслять. Йозуа Киммих к 27 годам сделал 97 голевых передач, играя правым защитником и опорником. Регулярно финиширует в топе Бундеслиги по созданным шансам. Давать ему свободу – очень плохая идея. Он продвигает мяч с двух ног, качественно бьет по воротам и созидает из глубины. 

В худшем случае будет свободно диктовать ритм и направлять атаки – так, что к 60-й минуте соперник выдохнется. В лучшем – сам накажет голевым пасом или голом. И это не новая информация. Это очевидно уже много лет. Но, видимо, не всем:

Тут вообще позиция судьи создает Киммиху больше проблем, чем давление соперников:

Это только вопиющие эпизоды – и все перед голевым пасом Йозуа.

В этом моменте он не получил гектар пространства, но спокойно обработал мяч и развернулся перед тем, как вывести Лероя Сане один на один:

В рамках схемы «Интера» было два способа сыграть с Киммихом плотнее. Приставить к нему кого-то из нападающих, либо попросить Брозовича выдвигаться (Индзаги практиковал такой прием против других опорников). Да, это будет означать, что в другой зоне образуется больше пространства. «Бавария» – опасная команда и способна наказать, но свобода Киммиха еще хуже.

Только во втором тайме «Интер» исправил эту ошибку. Брозович стал выдергиваться из опорной для игры по Киммиху:

К этому моменту Йозуа уже поучаствовал в важном для хода встречи первом мяче и пять раз пробил по воротам сам. 

После пропущенного «Интер» не справлялся с быстрыми атаками «Баварии»

Киммих и прессинг были главными источниками угрозы при счете 0:0. Гол «Баварии» назревал. Вопрос был лишь в том, каким образом команда Нагельсманна выйдет вперед. После этого «Интер» вынужден был открываться сильнее, чем планировал. Это привело к дисбалансу и контратакам «Баварии» (особенно во втором тайме).

«Бавария» на этом отрезке показала гибкость. По-прежнему чуть больше владела мячом (52% – при 65% до первого гола), но без радикального перекоса, следовательно, более частыми стали возможности для таких отрывов. Атакующие игроки «Баварии» отлично подходят и для такого футбола. Могли многократно наказывать, но все-таки второй гол пришел иным образом.

Недооцененная красота второго гола «Баварии» (это автогол, но атака – супер)

47 секунд, 18 передач, 9 вовлеченных игроков (все, кроме Де Лигта и Нойера). Идеальный баланс между терпением в позиционной атаке и своевременностью обострений. Умный позиционный футбол, но без перетекания в ватокат – у каждой передачи было значение в развитии атаки. 

Вытянули «Интер» на левую часть поля (и нагрузили их там – даже Эрнандес из центра защиты подключился):

Пространство теперь справа: Мюллер показывает на Павара:

Мяч доходит к Мюллеру через Павара, который не останавливается, а уводит Чалханоглу из центра поля в линию защиты – теперь в опорной только Брозович и отстающий от эпизода Мхитарян (при постоянных смещениях часто кто-то так отстает):

В центре и будет разыграна финальная комбинация. Для помощи в опорную выдвинется Бастони (но не успеет):

А внутри штрафной атака пройдет именно через зону Бастони, которого вынудили среагировать ранее. Не всегда атаки проходят так идеально, но в такие моменты «Бавария» кажется машиной, которая просчитывает будущее и манипулирует соперником.

«Интер» проиграл 3 матча из 4 – теперь «Баварии». Добили себя автоголом после идеальной атаки

Интер Италия – Бавария Германия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Сане, 0:2 – 66, автогол Д`Амброзио.
ИнтерОнана, Думфрис (Дармиан, 71), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
БаварияНойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84).
Предупреждения:
де Лигт (41), Димарко (89).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER

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