Левандовски, Погба, Миранчук, Мане и Кшиштоф Пентек – оцениваем топ-трансферы Ла Лиги, Бундеслиги, «ПСЖ», Серии А

Вторая часть обзора Лукомского.

Продолжаем разбирать трансферы через удобные карточки и нудные комментарии к ним. Вот первая часть – большой гид по ключевым переходам АПЛ. Сейчас разберемся с трансферами «Барселоны» (главный поставщик интриг) – и про другие клубы тоже немного поговорим. Перед тем, как стартовать, коротко напомню критерии оценки:

Цена/качество – оценка ресурсов, затраченных на игрока, без оглядки на новый клуб и условия.

Развитие карьеры – насколько новый клуб сильнее старого, насколько вырастет (или упадет) статус игрока и насколько хорошо клуб подходит этому игроку стилистически. В общем, насколько этот переход полезен карьере футболиста.

Усиление прямо сейчас – насколько футболист улучшает конкретную позицию (позиции) в клубе. Грубо говоря, какой вклад он способен внести уже в этом сезоне.

Потенциал (трансфера, а не игрока) – долгосрочная перспектива сделки. Какую пользу игрок принесет на дистанции трех и более сезонов, если задержится в клубе. Да, оценить трудно, но игнорировать нельзя, учитывая, что некоторых игроков покупают именно под такие цели. В случае аренд обойдемся без этого параметра.

Все. Больше ни секунды без обсуждения трансферов «Барсы». Поехали!

Для поляка «Барса» – новый вызов. Для «Барсы» он – новое лицо клуба и суперзвезда. Прямо сейчас Левандовски оказывается в более сырой и менее готовой к победе в ЛЧ команде, но если потянет эту задачу, вероятно, доберется до долгожданного «Золотого мяча».

В тактическом плане он здорово вписывается: раньше блистал в позиционном футболе Гвардиолы (на самом деле «Бавария» сохранила концепцию и после, но время с Пепом особенно показательно в контексте совместимости идей), а Хави в первые месяцы выстроил фланговую игру под форварда штрафной – на том этапе Обамеянга.

Левандовски – апгрейд габонца. Еще опаснее и вариативнее внутри площади, лучше подыгрывает, а уступает лишь в скорости (которой достаточно у других игроков атаки «Барсы»). При этом позиция все-таки не стала в разы лучше – Пьер-Эмерик тоже показывал элитный уровень.

Бразилец очень хотел в «Барсу» – и вполне подходит команде по уровню, но Хави сразу же столкнулся с проблемой одновременного размещения Рафиньи с Усманом Дембеле – увы, это читалось. В системе «Барсы» оба лучше всего себя чувствуют на правом фланге, где получают мяч в ноги под смещение, за которым может следовать проход с ударом, разрезающим пасом или подачей.

В матчах, где Рафинья и Дембеле играли вместе, очень четко действовало правило: блистает тот, у кого позиция на правом фланге. Хави постоянно менял их местами, чтобы удачные отрезки были у обоих. При этом левый край провисал – в прошлом сезоне там был упор на комбинации, а в этой конфигурации он просто не работает. Баланс нарушается, а четкого решения пока не видно.

Именно это, а не индивидуальный уровень Рафиньи – главное опасение. Он хорош и как минимум сделает описанную позицию глубже, но без инновационных решений от Хави не даст именно апгрейда.

Главное причина низких оценок – огромнейшая зарплата. В этом отношении ивуариец уделывает Тчуамени, Погба, Ди Марию, Антони, Рафинью, Нуньеса и еще кучу звезд. При этом не видно даже примерного пути в старт.

В рамках ротации для Кессиэ прослеживаются две роли – восьмерка под большой объем прессинга/рывки до штрафной и опорник, если вдруг нужно не диктовать ритм, а только разрушать (например, в концовках). Он может стать полезной опцией, которая добавит вариативности, но плата за эти плюсы кажется явно завышенной.

Именно постоянно росшие нерыночные зарплаты привели «Барсу» в эпоху экономических рычагов и волнений за будущее. В этом контексте Кессиэ кажется неприятным приветом Бартомеу.

В этом тексте мы подробно разбирали достоинства француза. Коротко: идеальный современный центральный защитник с волшебными рейдами до чужой штрафной. У него могли бы возникнуть проблемы в заточенной только на оборону команде, но для доминантного стиля он подходит шикарно.

У Хави может закрыть либо позицию правого центрального защитника, либо правого защитника при условии, что ширину дает вингер (Дембеле/Рафинья), а он остается поглубже, при владении становясь дополнительным центральным.

Есть легкая проблема: совпадение любимых позиций с Рональдом Араухо (у него прямо такие же предпочтения – описаны абзацем выше). Но это некритично. Во-первых, могут играть вместе: один – центрального (ближе к правому краю), а второй – правого. Во-вторых, даже если составить из них пару, эффективность вряд ли упадет критичным образом, пускай кому-то будет менее удобно.

Неплохое усиление глубины состава. Центральный защитник с хорошим пасом, который особенно ярко раскрывается в тройке (проверено и в сборной Дании, и в клубе). Его роль – ротация при основной схеме. Потенциальное место в старте, если Хави сменит схему. В сборной на Евро-2020 были интересные эксперименты: стартует как центральный защитник в тройке, а потом перемещается в опорную зону.

Проблема – слишком высокая зарплата для игрока такого статуса. Не Кессиэ, но легко хватило бы на двух Шлоттербеков (и еще осталось бы).

Позднее усиление флангов защиты. Оба пошли на сокращение зарплаты, чтобы оказаться в клубе. Рядом с их фамилиями Хави использует фразу: «Сезон длинный – матчей на всех хватит». Похоже на вежливый способ показать, что видит в них лишь игроков ротации.

Бельерин – часть размена с уходом Серджиньо Деста в «Милан». Недовольный резервный фулбек уступил место тому, кто долгие годы мечтал о возвращении в «Барсу». На текущем этапе карьеры Эктора вполне устроит роль в ротации (ему 27, но траектория явно нисходящая). Из-за травм он утратил резкость, но все еще весьма техничен и знает барселонские принципы.

31-летний Алонсо приходит на левый фланг, который был укомплектован хуже остальных позиций. Несмотря на неуверенный старт сезона, Хави все еще видит Жорди Альбу игроком старта и одним из лидеров. В ротации планируются Алехандро Бальде и Алонсо.

Один из сильнейших опорников мира. Сочетает большой объем работы с шикарными качествами на мяче. Сначала были некоторые вопросы, так как, уже сейчас заслуживая места в старте топ-клуба, приходил конкурировать с лучшим разрушителем планеты. После ухода Каземиро получит такую возможность. Заменить бразильца – тяжелейшая задача, но Орельен в узком кругу тех, кто в перспективе может это сделать.

Краткосрочно позиция тоже просесть не должна. В «Монако» Тчуамени играл немного в другой схеме – без треугольника в центре, с парой полузащитников (мог чаще ходить вперед). Придется пройти через адаптацию, но потрясающий набор качеств перевешивает любые опасения. В совсем крайнем случае Анчелотти может перейти на 4-2-3-1, иначе перераспределив функции Каземиро. В таком сценарии у Тчуамени тоже будет ключевая роль.

Понимаю, что весьма низкие баллы для игрока, который вышел на топ-уровень в последние пару сезонов (с этим и близко не спорю). Постараюсь максимально аргументировать сомнения:

1. Зависимость топ-уровня Рюдигера от игры в тройке защитников. Потенциал был всегда, но только у Тухеля и только в этой схеме Тони дорос до такого уровня. Вероятность перехода на тройку в «Мадриде» пока не выглядит высокой. В паре немец лишается козырей – и в плане возможностей для продвижения, и в плане оборонительной надежности.

2. «Мадрид» тратит большой ресурс (в зарплате) на игрока, основная позиция которого вполне достойно закрыта связкой Милитао-Алаба, которые дополняют друг друга. В том числе поэтому Рюдигер уже успел поиграть на флангах защиты. Конечно, из-за статуса и насыщенного календаря получит достаточно времени и в центре, но кто будет играть в ключевых матчах? Если Рюдигер, то придется ломать слаженные механизмы. Стоит ли Тони таких привилегий именно в роли ЦЗ в четверке? Интригующие вопросы.

3. Все-таки слишком большая зарплата (уровень Левандовского, который блистает много лет и претендует на «Золотой мяч»). Рюдигер понимал, что подписывает самый большой контракт в жизни. «Мадрид» взял его в горячей форме, переплачивая за нее без оглядки на общий уровень игрока, который тоже высок, но все-таки пониже.

Резюмирую: Рюдигер последних сезонов топ, но чтобы он реализовался в «Реале», многое должно сойтись/поменяться. Поэтому в графе «потенциал» максимум, но пока совсем непонятно, как его реализовать, отсюда низкий балл в соседней графе.

Переход Молины несет прямую и косвенную пользу – и еще вопрос, какое направление тут важнее. Прямая польза – он качественный правый защитник, который вполне способен закрыть позицию на уровне «Атлетико». Косвенная – он приходит на явно самую проблемную позицию прошлого сезона, что по цепочке положительно скажется и на других зонах.

После зимнего ухода Кирана Триппьера правого латераля слишком часто приходилось играть Маркосу Льоренте. Теперь же он может вернуться в центр полузащиты, откуда блистал в чемпионском сезоне. Льоренте дает большой объем работы – теперь будет давать его в центре поля. Это по цепочке снижает оборонительную нагрузку на нападающих (делает их свежее для решающих моментов). Возможно, самый впечатляющий трансфер лета с точки зрения «эффекта бабочки».

После ухода Томаса Парти у «Атлетико» не было акцентированного опорника. У Кондогбия были неплохие отрезки, но он не тянул объем ганца при четверке защитников. Это привело Чоло к новой схеме, а вместо разрушителя в опорной выходил разыгрывающий Коке. Витцель дает «Атлетико» опцию для возвращения к привычным 4-4-2. Он шикарно читает игру и может держать опорную зону при четверке.

Это один из вариантов использования. Второй – в роли центрального защитника. В последние сезоны он освоил ее, поэтому способен дать глубину на позиции в случае травм (в прошлой кампании их было очень много). Из опасений – возраст (33 года) и текущая форма (последние два года многовато ломался и сбавил).

До отъезда в «Тоттенхэм» Серхио был одним из лучших левых защитников Ла Лиги в «Севилье». Эта позиция у «Атлетико» специфична. Часто выходит Янник Карраско, который лишь номинально латераль, а на практике становится вингером. Против закрытых соперников это только плюс.

В матчах определенного типа нужен более чистый защитник на эту роль. «Атлетико» потерял Ренана Лоди, пожелавшего получать больше игрового времени – и оперативно среагировал, арендовав Регилона, который точно не слабее. Теперь у Симеоне будет даже больше вариативности слева в защите.

«Валенсия» Гаттузо уже вышла на топ-уровень по перекатыванию мяча без обострения (пока только в этом отношении). Хитрые открывания Кавани в штрафной – читерский прием для такой команды. Он находит моменты даже при отсутствии явных источников угрозы. С ним трансформировать стерильные перепасовки в моменты намного проще.

Эдинсон может сильно ускорить развитие проекта Гаттузо и даже стать разницей между успехом и провалом. Системе Дженнаро очень нужен нападающий такого типажа. Кавани сильно превосходит всех, кто уже в составе. В первых турах на роль пробовались Уго Дуро, Маркос Андре, со скамейки выходил Макси Гомес. Кавани даже в 35 – другой уровень.

Лукаку возвращается в среду, где его талант раскрывался ярче всего. Из Симоне Индзаги получился хороший преемник Антонио Конте. Схема 3-5-2 и даже любимый напарник Лаутаро все еще на месте. Пока другим кажется сам Лукаку – не лучшая физическая форма и потерянная уверенность, но это поправимые вещи. Условия для возвращения на топ-уровень отличные. «Интер» платит лишь половину зарплаты и, вероятно, еще получает транши за изначальный трансфер бельгийца в «Челси».

Трансфер был согласован до того, как стало понятно, в каком состоянии Онана вернулся после 9-месячного бана. Андре пугающе далек от лучшей формы и вообще не похож на себя прежнего. Не сумел вернуться даже в стартовый состав «Аякса».

В идеальном сценарии Онана стал бы долгосрочной заменой стареющему Хандановичу и осовременил бы позицию в клубе (намного лучше играет ногами). На практике очень похоже, что решение этой проблемы откладывается еще на год, а пока основным по-прежнему будет словенец. При этом Андре дали зарплату на уровне Хандановича и контракт на пять лет.

Мхитарян блестяще проявляет себя в Серии А. Для «Интера» это вполне выгодное приобретение и усиление глубины состава. Но, кажется, Генрих мог рассчитывать на команду с более прямой дорогой в старт.

Самая вероятная позиция Мхитаряна – место в полузащите, которое занимает Хакан Чалханоглу. Пробиться в старт возможно, но будет правда трудно. Еще одна потенциальная точка – игра в роли оттянутого форварда в паре нападающих. Но это маловероятно – команда предпочитает пару чистых форвардов.

Боюсь, Мхитарян может пострадать от нехватки доверия. Если эту проблему удастся преодолеть, то он сделает центр поля «Интера» тоньше и креативнее.

Блистал у Индзаги в «Лацио». При схеме с тройкой может закрыть места центрального и левого ЦЗ – позиции Стефана Де Врея и Алессандро Бастони. Кажется, берется именно для глубины на этих позициях. Важно, что он без потери качества исполняет сразу две роли. Из центра больше разыгрывает, из фланговой позиции делает рывки в стиле Бастони – и то, и другое на хорошем уровне.

Бонусом отлично знает требования Индзаги. Редко ставлю 4 балла усиления игроку под ротацию, но 34-летний Ачерби – исключение. Из-за идеальной совместимости должен принести много пользы, пускай в старте его не вижу.

Редкий звездный свободный агент, который пошел этим летом на значительное понижение зарплаты. В награду вернулся туда, где показывал лучший (или, как минимум, самый стабильный) футбол; к тренеру, с которым добирался до финала ЛЧ, играя ключевую роль.

В новом «Юве» он будет однозначно главной звездой (кажется, ему это особенно важно). Команда отчаянно нуждается в его диапазоне передач и креативных качеств. Поль нуждается в перезапуске карьеры. Союз кажется очень многообещающим.

Адаптирующаяся под любую систему суперзвезда, которая пашет за еще больших суперзвезд, никогда не жалуется, но при этом достаточно талантлив, чтобы тянуть команду самостоятельно (если попросят). Возможно, в «Юве» у него будет именно такая функция.

С какой конкретно позиции и в какой системе, пока не на 100% понятно, но любой вариант ответа, вероятно, устроит Ди Марию. Очень трудно организовать ему неудобные условия. Почти в любой среде он сделает атаку вариативнее и сбалансированнее. Искал, к чему придраться – не нашел. Можно попробовать к возрасту (34 года), но спада пока не видно, а контракт лишь на год.

Бразильский центральный защитник был мощной частью туринской прессинг-машины (то есть явно не «Юве»). «Торино» Ивана Юрича в прошлом сезоне прессинговал интенсивнее всех в Италии и мало допускал. В построенном на персональной игре футболе Бремер был прекрасен. Но в «Юве» во всех отношениях другая среда: не будет персональной игры, не будет такой ставки на прессинг, придется больше владеть мячом и начинать атаки.

Суперсила Бремера будет надежно спрятана, а на первый план выйдут вещи, в которых он плохо проверен. Может он оказаться топом и в них? С одной стороны, для этого не очень много предпосылок – он правда очень сильно зависел от конкретной системы. С другой, у него точно будет достаточно шансов (после ухода Де Лигта под него есть четкое место в старте).

Серб засиделся в «Айнтрахте». Вся атака строилась через его фланговые приемчики (в первую очередь подачи, но может и тоньше) – из «Франкфурта» он выдавал созидательные показатели на уровне звезд топ-клубов Бундеслиги. «Юве» весьма выгодно в него инвестировал, но быстрая адаптация вызывает некоторые сомнения.

Костичу нужен в распоряжение весь фланг – либо схема с тройкой (где он латераль, а его фланг основной), либо четверка, которая при владении переходит в тройку, а фланг закрывает именно серб. Не факт, что «Юве» будет под него адаптироваться. Даже если будет, фланговую активность придется делить с Хуаном Куадрадо – такой заточенности на один край не будет. А без адаптации Костич не так уж крут.

Отсюда такой разбег между баллами за «усиление прямо сейчас» и «потенциалом». В моменте есть сомнения. Но если удастся реализовать описанные адаптации, то Костич за такую цену – просто находка и мощнейшее оружие.

Лето показало, что в Европе осталось не так уж много команд, готовых наградить Дибалу удобной позицией и нужным ему уровнем свободы. Аргентинец – большой талант, но вымирающий вид (также кажется, что он утратил резкость и работоспособность на фоне травм).

Клубом с нужными вводными (зарплата, позиция, свободная роль) оказалась «Рома» Жозе Моуринью. Очень интересный союз: с одной стороны, Дибала попадает в не самую отлаженную позиционную атаку (мягко говоря); с другой, ему предоставляется достаточно свободы, чтобы исправить это самостоятельно.

Универсал с огромным потенциалом и очень качественной левой. В миланских 4-2-3-1 может сыграть под нападающим, с правого фланга и в атаке. Прекрасен в прессинге (что важно для нынешнего «Милана»), хорошее сочетание техники и скорости.

Может ли пробиться в старт уже с первого сезона? Пока проходит адаптацию, но через месяц-другой – вполне. Отдельно нужно отметить долгосрочный контракт с небольшой по меркам «Милана» зарплатой.

Составит конкуренцию Калабрии справа в защите. Подменявший Давиде Алессандро Флоренци получил серьезную травму – вероятно, именно поэтому клуб решил усилить позицию в конце окна. В идеальном сценарии у Деста хватит таланта, даже чтобы вытеснить Калабрию из старта. Стилистически он подходит под нужный типаж – под балансировку гиперактивного левого фланга Тео Эрнандеса. Но пока это больше похоже на мечты: речь об уверенном Десте аяксовских времен, а не про барселонскую версию. Не факт, что увидим прежнего Деста. Не факт, что адаптируется быстро. Плюс Калабрия отлично знает роль и правда хорош в ней.

Самая вероятная участь Деста – дублер на правом фланге. Не совсем типичный для нынешнего «Милана» переход, учитывая, что итальянцы согласились выплатить всю зарплату Серджиньо – это делает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Тренировки в «Аталанте» отлично подготовили Миранчука к «Торино». Он уже знает прессинг-систему (Юрич – единомышленник и бывший ассистент Гасперини). В то же время не будет такой жесткой конкуренции за атакующие позиции. Важный момент: в системе «Аталанты» Миранчук играл здорово – просто мало (из-за конкуренции). В «Торино» проблемы игрового времени не будет, а все условия останутся.

С точки зрения клуба приглашение Алексея – это желание стать тоньше и эффективнее при позиционных атаках. Великий прессинг «Торино» уже упоминался выше – тут все шикарно, а вот с мячом есть куда развиваться. Миранчук способен вывести команду на новый уровень игры в атаке.

Задачи примерно такие же, как у Миранчука – сделать топовую прессинг-машину более эффективной в позиционной атаке. Нужные качества у Влашича есть, хотя ему придется какое-то время привыкать к персональному прессингу. После адаптации Николы и восстановления Алексея после травмы они могут играть вместе – займут в схеме 3-4-2-1 две позиции под нападающим.

«Наполи» взял Хвичу на шикарных условиях. С карьерной точки зрения тоже отличный ход: приходит на освободившееся Лоренцо Инсинье место (да, предполагает некоторое давление), но игрового времени точно будет достаточно.

Горячий старт – еще один жирный намек на успех трансфера. Да, есть некоторые оговорки – пока его дриблинг не работает против итальянских защитников, а реализация выглядит аномальной (пускай крайне приятной). Вероятно, он притормозит, но в долгосрочных перспективах нет почти никаких сомнений. Один из лучших трансферов этого лета.

Хе-хе.

Нагельсманн требовал защитника с лидерскими качествами – получил самого молодого капитана в истории «Аякса». В Италии к Де Лигту было достаточно вопросов (хотя преимущественно от тех, кто смотрит хайлайты, а не матчи), но эти качества под сомнения не ставились.

Де Лигт акцентировал внимание на прямой связи между его уровнем игры и стилем команды: «Стиль «Аякса» предполагает высокий прессинг и риски. В «Ювентусе» все иначе. Итальянская лига медленнее – и здесь команды более склонны играть глубоко. Они выигрывали трофеи с этим стилем – я понимаю, почему его считают правильным. Но я переходил под идею, в которой предполагалось, что «Ювентус» станет более атакующим из-за прихода Маурицио Сарри, который ставил изумительный футбол в «Наполи» и «Челси». Я ожидал стиль, который будет близок к аяксовскому. Но, к сожалению, он ушел после года работы».

В «Юве» были стилистические проблемы, которые мешали Маттейсу реализоваться полностью. «Бавария» Нагельсманна, напротив, отличное место для такого игрока.

«Бавария» старается заменить Левандовского повышенной гибкостью обновленной атаки. Формально Мане начинает матчи на позиции поляка и, пожалуй, именно ему достались полномочия главной маркетинговой звезды, но на практике атака «Баварии» уже сейчас полностью перестроилась. Схему можно записывать как 4-2-фантазия (термин ввел Леонардо, работая тренером в «Милане» – хорошо подходит под этот случай) – все футболисты атакующей четверки меняются местами, но не превращают это в хаос (помнят о структуре и балансе).

Не факт, что это будет лучше старых добрых 50+ голов Роберта, но следить за постоянными ротациями очень приятно и интересно. Мане категорически полезен в новой конфигурации: отлично понимает требования, уже сейчас забивает по отмененному голу в каждом матче (и чуть реже по правилам).

Бриллиант аяксовской академии грамотно выкрутил руки родному клубу, разыграв козырь последнего года контракта. Клуб оказался вынужден принять скромное предложение «Баварии», а игрок получил преференции в зарплате. Она выросла почти в четыре раза относительно голландской, хотя в «Аяксе» он был в тройке самых высокооплачиваемых.

Гравенберх – максимально разноплановый и при этом элегантный полузащитник. В той или иной степени он умеет все, но лучше всего в продвижении мяча (опять же разными способами – и через проходы, и через передачи). В «Баварии» может претендовать на любую из позиций в центре поля – предпочтительно на место Киммиха/Горетцки, но может действовать и выше. Пока там все перекрыто – кроме основной пары, шикарную форму набрал Марсель Забитцер. Вполне возможно, что первый сезон голландец будет игроком ротации, но в долгосрочной перспективе мощный трансфер.

Я большой поклонник версии Вернера из «Лейпцига». Дело не только в самом популярном объяснении его успехов в Бундеслиге: тут есть пространство, а Вернер хорош в первую очередь в скоростных открываниях. Это правда так, но в «Лейпциге» Тимо был другим игроком по объему задач. Открывания на скорости и реализация – лишь очевидная часть отличий.

Еще есть такие вещи, как уничтожение соперников 1-в-1 и созидание через опускание в опорную зону. В последние сезоны в Германии Тимо был игроком с принципиально другим уровнем уверенности, диапазоном функций и творческой свободой. В идеальном сценарии к нему вернется не только пространство и удобный стиль лиги, но и эти бонусы. Судя по первым матчам, он быстро ощутил эффект возвращения домой – и готов снова пробовать себя в более широкой роли. Класс! Этого правда не хватало.

Одним из мотивов камбэка стал ЧМ-2022. Вернер признавался, что советовался с Ханси Фликом. Тренер сборной Германии переход одобрил и даже рекомендовал пойти именно этим путем. «Лейпциг» грамотно использовал обстоятельства.

Думаю, в «Лейпциге» считают Раума апгрейдом позиции левого латераля, где играл Анхелиньо. Давид – более сбалансированный игрок. Пожалуй, чуть менее вариативен в атаке, но почти настолько же полезен, а в защите заметно лучше. По стабильности лучший левый защитник Бундеслиги прошлого сезона. Логика «РБ» вполне ясна – посмотрим, насколько эффективно сработает.

Очень трудно разбирать трансфер, когда почти сразу после прихода у игрока находят рак. Футбольная совместимость отошла на второй план. Пока восстановление идет хорошо (тьфу-тьфу-тьфу): Аллеру предрекают не просто возвращение в футбол, а возвращение именно в этом сезоне.

До того, как началось это безумие, трансфер казался вполне разумным: Аллер возвращался в самую приятную для себя топ-лигу, после ухода Холанда для него было четкое место в старте, «Боруссия» была готова строить вокруг него атаку, а сам Себастьян в «Аяксе» показывал достаточно мощный уровень, чтобы оправдать такой статус. Каким Аллер будет после возвращения – вопрос на 31 миллион евро.

Защитник потрясающего потенциала – вполне тянет уровень лучшего центрдефа в финале Лиги чемпионов, – но запросы по зарплате в «Баварии» не сочетались с его травматичностью. Здоровый Зюле мог претендовать на звание главного центрального защитника в Мюнхене и подходил Нагельсманну (они знакомы еще с «Хоффенхайма»). Это реальная потеря для «Баварии».

Описанная комбинация факторов привела Зюле в «Дортмунд», которому было особенно важно бросить перчатку «Баварии» – увести по-настоящему нужного мюнхенцам игрока, пускай и с дефектом, и с ощутимой переплатой.

Если эту проблему удастся решить, то трансфер может стать даже удачей «Боруссии». Увы, пока более вероятным выглядит сценарий бесконечных мучений/повреждений/возвращений и лишь эпизодических вспышек.

Современный центральный защитник – с проходами в атаку и явной склонностью к игре ближе к левому краю. Эту узкую роль он может закрыть на выдающемся уровне. Имеет опыт игры и в паре, и в тройке – его прежний клуб «Фрайбург» переключался между формациями. В прошлом сезоне Бундеслиги справедливо попадал в символические сборные.

«Боруссия» получает качественного исполнителя за вполне выгодную цену, а также вариант с переходом на тройку защитников, когда будут доступны все – Хуммельс, Зюле и Шлоттербек.

Есть теория: Анхелиньо очень боится конкуренции. Он уходил из «Ман Сити» еще до того, как Жоау Канселу стал одним из лучших фулбеков мира. В тот год португалец адаптировался и чаще использовался на правом фланге. Конкурентами Анхелиньо были Александр Зинченко и Бенжамен Менди – никаких гарантий, но за место в старте можно было побороться.

Испанец испугался и перебрался в «Лейпциг». Кажется, ему критически важны гарантии игры в старте и доверие тренера. Такое мышление хорошо объяснило бы желание сменить клуб после прихода мощного конкурента в лице Раума. К выбору Анхелиньо вопросов минимум – стилистически и по схеме (3-5-2) «Хоффенхайм» ему подходит. Только не покидает ощущение, что он способен играть в клубе посильнее.

Опорник, чей успех очень сильно завязан на стиле клуба. Если команда делает ставку на владение, он превращается в немецкую копию Серджи Бускетса весьма высокого уровня. Если же он оказывается в более примитивном стиле, то становится середняком – уровень нижней части таблицы или даже второй Бундеслиги.

Сейчас Юлиана занесло в «Гладбах» к Даниэлю Фарке. Кажется, стилистические условия будут соблюдены. Следовательно, аренда может стать весьма полезной обеим сторонам.

Кажется, наименее знакомый широкой публике, но самый важный элемент перестроения центра поля «ПСЖ». Витинья вполне может составить основную пару с Марко Верратти. Португалец на хорошем уровне владеет почти всеми полузащитными навыками, но отдельно нужно отметить его адаптивность.

Витинья очень тонко читает игру – понимает, как оптимальным образом реагировать на свободные перемещения Месси, как сбалансировать команду в каждом конкретном эпизоде. Иногда для этого нужно сделать рывок в атаку, а иногда – опуститься к защитникам. По яркости Витинья уступает другим новичкам «Парижа», но как тактический инструмент в полной звезд команде будет играть крайне важную роль.

За лето «ПСЖ» полностью расчистил центр поля – из прошлогодних исполнителей остался только Верратти. С одной стороны, пришли правда качественные новички. С другой, в текущей схеме всего две позиции в центре полузащиты (3-4-1-2). Верратти – суперзвезда, а на вторую позицию для баланса лучше всего подходит Витинья.

Остальные пока выглядят игроками ротации, но у каждого своя фишка. В случае Руиса – это дар плеймейкера. Он очень здорово ведет игру в центре поля, пасует на любые расстояния и задает ритм. Скорее всего он будет дублером Верратти. Испанец способен на высоком уровне выполнять схожие функции. По потенциалу может быть и игроком старта – просто пока непонятно, как это организовать.

Еще один участник глобальной перестройки парижской полузащиты. Саншеш воссоединился с тренером, у которого в чемпионском «Лилле» показывал лучший футбол в карьере. С одной стороны, это обнадеживающий знак, а таланта у него всегда было достаточно. С другой, в «Лилле» он сильно выделялся в техническом плане, а одним из инструментов Кристофа Гальтье было предоставление ему творческой свободы. В «ПСЖ» она распределяется между более звездными футболистами.

Ключевой вопрос: сможет ли Саншеш показывать себя в более альтруистичной роли? Хочется ответить, что Гальтье идеально его знает и найдет подход, но как именно, пока непонятно. Пользу в ротации португалец в любом случае принесет.

Сверхуниверсальный полузащитник. В «Валенсии» без потери качества играл на всех позициях в полузащите. Да, в более примитивном стиле и, как правило, в схеме 4-4-2, но в этом футболе выделялся в том числе по техническим качествам. Явно готов к переходу на новый уровень.

Вероятно, именно эта черта привлекла Луиша Кампуша (новый босс трансферной политики «ПСЖ»), когда он проектировал обновленную полузащиту. Солер – идеальный игрок в ротацию. Универсальный, дисциплинированный, но при этом достаточно одаренный. Пожалуй, его шанс на место в старте наименьший из новичков-полузащитников, но в ротации будет очень важен. Хотелось бы проверить на практике, но, думаю, у него лучшие данные для дублирования функций Витиньи (с адаптациями под движение Месси).

Хорошее усиление для «Ниццы». Во Франции он вышел на уровень, который вызвал интерес «Баварии» и 80-миллионное предложение от «Арсенала» (сами выбирайте, что престижнее). В Лондоне Николя провалился относительно ценника, но не был прямо ужасен. Второй сезон был достойным, а главной причиной финальной неудачи стали не провалы-провалы, а великолепие Букайо Сака.

В АПЛ не получилось – теперь последует возвращение на более удобный уровень. Плюс – индивидуальный уровень Николя (объективно высокий для «Ниццы»). Минус – текущее состояние. В последний год он очень мало играл. На возвращение формы и уверенности уйдет время.

Ляказетт возвращается в «Лион». Это кажется не только красивой историей, но и крайне полезным усилением. В прошлом сезоне Алекс был лучшим низкорезультативным нападающим АПЛ. Такой предполагает и критику (голы для форварда всегда важны), но и похвалу за неочевидную пользу. Прессинг, подыгрыш, прямое созидание – Ляказетт показывал все эти качества.

Кажется, во Франции к нему возвращаются даже голы, а система Петера Боса крайне похожа на ту, которую в последний сезон Ляка использовал «Арсенал». Это облегчит интеграцию в новую команду – именно интеграцию. Адаптация не нужна – он дома.

Еще один камбэк в «Лион» из топ-клуба. Толиссо возьмет на себя объемную роль в центре полузащиты. В «Баварии» он так и не преодолел статус игрока ротации, а после прихода Гравенберха оказался не нужен. Для «Лиона» – находка. Ему всего 28 лет. Он универсален, уже показывал топ-уровень в этом клубе и качества не растерял.

Тальяфико не песекся с Босом в «Аяксе», но интерес к аргентинцу зародился именно при нем. Аргентинский левый защитник подходит под основанный на владении футбол. В вариации «Аякса» это предполагало вариативность в заполнении зон – иногда подключения по флангу, иногда смещения в чужой опорную, иногда роль ложного фулбека. Важно было уметь все – для позиционных принципов Боса это тоже крайне полезный навык. В этом отношении Тальяфико здорово подходит.

Алексис разминулся с Хорхе Сампаоли в «Марселе», но его приглашение все равно кажется хорошим ходом. В яркости и уровне сомнений нет. Также на чилийца больше не давит завышенная зарплата. В таком формате он выглядит крайне полезным усилением. Вероятно, будет играть ложную девятку. Потенциальные взаимодействия с Димитри Пайетом будоражат и интригуют.