Обсуждаем старт АПЛ и Бундеслиги с Вадимом Лукомским

Большая беседа перед первыми матчами топ-5 лиг.

Сегодня «Арсенал» (против «Пэлас») и «Бавария» (против «Айнтрахта») открывают большой европейский сезон. Ура!

Разумеется, ожидания от АПЛ и Бундеслиги (может, еще Лигу 1 затронем) – главная тема стрима. Много вопросов о «Манчестер Сити» – про непростую адаптацию Эрлинга Холанда и необязательную перестройку. Разберемся.

«Бавария» заинтриговала предложенной в Суперкубке моделью. Есть что разобрать с помощь доски. Стартуем в 18:00 (да-да – на час раньше обычного, чтобы успеть к старту матчей) – смотреть тут: