Ужас «Зенита» в позиционных атаках: кучковались по трое в одной точке. Так глупо усложняли все сами

Деталь от Вадима Лукомского.

Перед стартом «Зенита» в РПЛ был правда заинтригован. Схема 4-3-3 в качестве основной, самая большая за время Сергея Семака перестройка, яркие вспышки в Суперкубке (пускай против слишком открытого соперника, а не против автобуса).

На выходе тотальное разочарование. Матч против «Химок» – просто кошмар. 7 ударов (4 из штрафной) при 67% владения – олицетворение ужаса, который творится у команды в позиционной атаке.

Нехватка структуры порой достигала смехотворного уровня. Например, по три игрока открывающихся (наверное, тут просто правильнее говорить «собирающихся») в одной точке – и такое гениальное заполнение зон регулярно повторялось.

Последний момент – вообще шедевр. Тут не только трое собрались в одном месте, есть и другие прелести: например, два футболиста почти в одной точке на правом фланге и трое разыгрывающих в первой стадии при отсутствии прессинга у соперника.

Процитирую Хави, чтобы доступно объяснить абсурдность таких ситуаций: «Катарские игроки не задаются вопросом «почему?». Я продвигаюсь по полю с мячом в ногах, а они идут мне навстречу. Зачем это делать? Мы же столкнемся друг с другом. Некоторые подходят ко мне на расстояние метра. Я объясняю им: «Если бы Марадона и Пеле играли за одну команду в метре друг от друга, я бы выглядел лучшим защитником мира на их фоне. Но если между ними 15 метров, что я вообще могу против них сделать? Кого должен перекрывать? Они смогли бы пасовать мяч друг другу три дня без единой ошибки».

Еще одна системная проблема – стягивание всех футболистов на один фланг, что оставляло противоположный вообще без заполнения. Вендел, Малком и Клаудиньо слишком явно притягиваются друг к другу, это разрушает структуру:

Чаще всего такое случалось справа – Малком регулярно смещался в центр и даже на чужой фланг (что нормально), а ширину, судя по попыткам в некоторых эпизодах, поочередно должны были создавать Далер Кузяев (рывками из центра) и Алексей Сутормин (подключениями по флангу). Но этот механизм, очевидно, еще не отлажен. Часто фланг просто пустовал – и иногда не только фланг, а вся противоположная сторона поля.

Почему это плохо? Соперник может не волноваться о переводе, бросить все силы на то, чтобы замкнуть «Зенит» на ограниченном пространстве, где собрались креативные игроки . Такое расположение атакующей команды буквально толкает соперника располагаться компактнее, даже если в иных эпизодах компактность у них не очень отлажена.

Создание ширины на фланге – это в первую очередь наличие варианта. Он есть у партнеров, его вынужден держать в уме соперник – при этом его необязательно каждый раз задействовать. Когда этого варианта нет, сопернику становится проще, а партнерам труднее.

Да, эти эпизоды подчеркивают кризис идей (или воплощения) в позиционной атаке у «Зенита». Проблема реальна, но переоценивать качество игры в первом матче с целью сделать громкий вывод (например, про смену чемпиона) я бы не стал – это привлекательный, но наивный путь.

Зенитовские бразильцы достаточно техничны, чтобы выкручиваться из очень трудных положений – на мастерстве и без системы. Из-за ужасной структуры пятничный матч свелся сначала к созданию себе трудностей, а потом к попыткам выбраться на мастерстве без хороших системных вариантов.

Самb эпизоды, когда Вендел, Малком и Клаудиньо кучкуются в зоне мяча без оглядки на ситуацию в других зонах и номинальные позиции – потенциально рабочая идея. На импровизации и инстинктах тоже можно созидать. Проблемы возникают из-за нехватки механизмов реагирования на их движение. Без помощи партнеров и балансирующих рывков ситуации оказываются слишком трудными даже для их бразильской магии .

А вот в эпизодах, которые мы рассматривали, столкновения в одной точке – отчасти прямая вина бразильских звезд. Пока команда продвигает мяч, стягиваться вот так – контрпродуктивно. Это уместно лишь на более поздней стадии атаки для комбинации перед штрафной. С этим Семаку предстоит бороться.

Думаю, постепенно лидеры «Зенита» лучше сыграются в рамках 4-3-3 и такого ужаса станет меньше, а новых связей, умноженных на уровень, вероятно, хватит, чтобы решать в рамках РПЛ. Но пока на игру действующего чемпиона смотреть больно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов