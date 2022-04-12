Бензема идет за «Золотым мячом» с помощью Анчелотти. Карло всегда понимал его лучше остальных и сделал тотальным футболистом

Вадим Лукомский – о тренерском вкладе Карло в суперформу Бензема.

Карим Бензема идет на «Золотой мяч». Прямо сейчас в мире нет футболиста ярче и стабильнее француза. В форме такого уровня всегда сочетается куча факторов – индивидуальный прогресс, психологическая уверенность, удобные партнеры, благоприятная среда обитания, доля фарта, когда речь заходит о сантиметрах между голом и промахом, и тренерские советы.

Случай Бензема не исключение. Сейчас у него получается абсолютно все – в той или иной степени помогает каждый фактор. Но все-таки есть несколько конкретных поворотных точек, позволивших французу набрать лучшую в жизни форму. Одна из них – уход Криштиану, который, как минимум, помог стать ярче .

«Раньше рядом со мной играл парень, который забивал в два или даже три раза больше меня, – говорил Бензема в интервью Хорхе Вальдано. – Я командный игрок, поэтому повторял себе: «Ничего страшного. Я пока отложу идею бомбардирских рекордов – и буду делать то, что требуется». Я адаптировал свой стиль под него. Уход Роналду позволил мне изменить роль. Он забивал 50-60 голов за год, поэтому адаптироваться под него было разумным ходом. Он был одним из лучших в мире, а я был рад служить его союзником».

Уникальную адаптивность Бензема часто упоминали тренеры. Например, Рафе Бенитесу хватило пары месяцев, чтобы восхититься именно этим качеством: «У Бензема достаточный набор навыков, чтобы оперировать в любом типе атаки с любыми партнерами». Пожалуй, второго настолько вариативного форварда сейчас в мире нет. Ничего удивительного, что он сначала был топом в одном образе, а потом сменил роль – и стал блистать в другом (более ярком).

Другая не менее важная поворотная точка – возвращение Анчелотти . Именно при итальянце форма Карима устремилась в космос. Кажется, это не просто совпадение. Карло – максимально важная фигура в карьере Бензема.

Итальянец первым сделал Карима по-настоящему железным игроком старта в «Реале». Сейчас это звучит дико, особенно учитывая, что на момент их встречи Бензема был уже в зрелом возрасте (25 лет). К тому моменту у француза были очень яркие вспышки, но не было сезона, где его роль была бы в полной мере ключевой. Одна из причин – великая конкуренция с Гонсало Игуаином. Их битва подчеркивала невероятный уровень конкретной позиции в клубе.

Проще говоря, тогда Бензема был крутым и даже звездным, но решение сделать его незаменимым игроком старта не было настолько очевидным, каким может казаться на фоне нынешних подвигов. Анчелотти – первый тренер, который дал ему столько доверия. Первым, кто заменил «Выходи на поле и борись за место в старте» на «Ты – уникален. Вокруг тебя будет строиться наш стиль»:

Два сезона при Анчелотти в первый приход итальянца в «Мадрид» – два лучших для Карима на тот момент по сыгранным минутам. Кампания-2013/14 – с отрывом лучшая. Сезон-2014/15 формально близок к 2011/12, но чисто из-за травм Бензема, которые Анчи приравнивал к катастрофе – до сих пор называет их главной причиной упущенного чемпионского титула.

Возможно, количество выходов на замену даже более показательно, чем процент от общего времени. При Анчелотти Бензема играл в старте всегда, когда был здоров. Раньше такой железной веры в него никто не показывал. Вместо слов поддержки французу приходилось выслушивать афоризмы про котиков.

«Анчелотти – это спокойствие. Он не давит на игроков, чем сильно отличается от Моуринью, у которого совсем другие методы. Моя первая мысль в тот момент: «Зачем он такое про меня говорит». В тот момент мне было не до шуток, хотя сейчас меня по-дружески называют «котом», – вспоминал Карим.

Карло так сильно верил в Бензема, что в 2014-м заблокировал потенциальный трансфер Луиса Суареса – по просьбе тренера клуб воздержался от входа в гонку за уругвайца. Комплименты Кариму тоже были показательными. Анчелотти будто пытался объяснить миру неочевидную пользу от нападающего: «Конечно, мы рады, когда Карим забивает, но я очень ценю его работу в матчах, когда он не забивает ».

Или: «Для меня Карим – лучший в мире на своей позиции, но он не только бомбардир. Для меня сами споры о том, может ли он забивать 30 голов за сезон – ложный путь. У него выдающиеся качества. Он максимально разносторонний игрок».

«Бензема – великолепная девятка, но не только. Что важнее, он великолепный футболист. Он забивает, он играет в командный футбол, он буквально заставляет всю команду играть лучше», – объяснял Карло.

В 2015-м тренер прямым текстом проговорил роль Бензема в рекордах Криштиану: «Думаю, что успехи Роналду в значительной степени плод черновой работы Бензема. Мне очень нравится Бензема. Его стиль позволяет Роналду сверкать и забивать. И это при том, что сам Бензема – звезда высочайшего уровня. Думаю, они идеальны друг для друга».

Отдельно нужно отметить веру Анчелотти в конкретное качество Бензема – пас . Более-менее все понимали, что Карим невероятно хорош в подыгрыше, но именно Карло разглядел в нем плеймейкера, которому нужно предоставлять особую творческую свободу.

«Бензема для нас очень важен. Иногда пас важнее гола», – говорил итальянец в 2014-м. «Бензема забил прекрасный гол, но мы также должны ценить, как он помогает команде. В нашей системе он нападающий, который может оказываться в любой точке поля. Его участие в любой комбинации – это действия топ-уровня», – так тренер описывал роль Карима в 2015-м.

А вот характеристика из автобиографии Карло: «Карим был центром нашего стиля. Люди видят в Бензема только нападающего, но на самом деле у него есть все навыки умного полузащитника . У него есть все – он потрясающе разносторонний футболист. Он связывал нашу игру. Отсутствие Бензема всегда било по стилю и качеству игры «Реала».

Нападающий с качествами полузащитника, который определяет стиль – описание намного более сильное, чем просто «форвард, который может подыграть». Анчелотти всегда давал Кариму особые полномочия в развитии атак. Речь не только про последнюю передачу, а про игру в пас в принципе. Даже при Зинедине Зидане, который тоже его категорически ценил, у Карима не было такой широкой роли.

Не вся карьера Бензема охватывается продвинутой статистикой, но даже через обычные голевые пасы видно, насколько эффективно Анчелотти раскрывал это качество Карима. Два из трех лучших по ассистам сезонов нападающий выдал при Карло:

Мощнейшие цифры в сезоне-2012/13 при Моуринью нуждаются в контексте. Дело в том, что это именно тот сезон, когда Бензема играл меньше всего. Это интересным образом повлияло на его статистику в пересчете на 90 минут (она все равно заслуживает восхищений, но с оговорками). Бензема использовался в ротации, не был плеймейкером и тем более центром стиля, зато часто делал голевые при контратаках. 6 из 12 пришлись на матчи-избиения, когда «Реал» уже вел в счете. Конечно, в любой сезон есть доля таких ассистов, но тут пропорция слишком большая.

Бензема не был ключевым, но грандиозно цеплялся за редкие шансы и благоприятные условия (соперники открываются при разрыве в счете). Плюс сам статус игрока ротации порой завышает статистику – чуть более легкие оппоненты + постоянная свежесть. Отмахиваться от того сезона полностью нельзя. В своем роде он прекрасен, но в плане стабильности и потенциала для повторения к таким достижениям есть вопросы.

Сезоны при Анчелотти основаны на более надежном базисе. Именно на роли Карима в построении атак. В текущей кампании мы можем углубиться и проанализировать игру Бензема в пас со всех сторон и во всех стадиях. Здесь четко видно то, что ощущалось в любой сезон Анчелотти:

Показатели при Карло – лучшие за все время, по которому доступна эта статистика. Эта часть его великолепия – явно тренерская (особенно если вспомнить их первый опыт совместной работы).

Внешние факторы (уход Роналду) и самосовершенствование (явный прогресс в реализации и более зрелая игра внутри штрафной в принципе) не менее важны в походе француза за «Золотым мячом», но хвалить нужно и Анчелотти. Он первым поверил в пас Бензема (именно в широком смысле), а, вернувшись, вывел его на максимально высокий уровень, не навредив естественным сильным сторонам Карима.

Свежий вердикт Анчелотти: «Мы зависим от Бензема. Это так. Даже отрицать не буду. Я очень счастлив, что мы зависим от Бензема. Такова реальность – и это даже хорошо. Карим – современный нападающий. У него есть все, включая работу без мяча. Бензема – идеальное олицетворение того, что требуется от центрального нападающего в современном футболе».

Карло скромно умолчал о собственном вкладе в формирование уникального набора навыков. Элегантнее всех Карима описывал Зидан: «Обсуждая Бензема, люди называют его чистой девяткой, девяткой с половиной и даже десяткой. На мой взгляд, он сочетает качества всех этих позиций. Я бы назвал его тотальным футболистом ».

Мощный комплимент, но, вероятно, даже Зизу не подразумевал, что Карим может сочетать все эти позиции в каждом матче (а не просто переключаться между ними) каждую неделю без потери качества в каком-либо аспекте. Выяснилось, что может. Поэтому он лучший.

Фото: East News/Nicol Campo/Sipa USA; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Alex Caparros / Stringer