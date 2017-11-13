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    Карим Бензема: «Моуринью потерял мое уважение, когда в 2011 году сравнил меня с котом»

    Теги Карим Бензема Жозе Моуринью Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как у него ухудшились отношения с бывшим тренером мадридского клуба Жозе Моуринью.

    Моуринью на одной из пресс-конференций сравнил Бензема с котом: «Если у вас есть собака, с ней лучше охотиться. Но если собаки нет, то приходится охотиться с котом».

    «У нас всегда были хорошие отношения. Но после этого начались высказывания и заявления не с самыми благими намерениями. Мне показалось, что для него это смешно. Если я и уважал его до этого, после этого уважение начало теряться.

    Я сказал ему что был должен, мы беседовали около часа: «Я футболист, вы мой тренер. Я уважаю вас, а вы уважайте меня. С этого момента – никаких котов, собак или чего-то еще.

    Я спокойный, но если надо мной издеваться, я буду говорить прямо. Когда думаешь, что сказать, все всегда складывается лучше», – заявил Бензема в документальном фильме.

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