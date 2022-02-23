Аллегри адаптировал схему под фланги «Вильярреала», но это не комплимент. Минусов было не меньше, чем плюсов

Разбор Вадима Лукомского.

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Матч получился не очень ярким, но тактически увлекательным. Унаи Эмери ставил на сыгранность и привычные маневры, а Макс Аллегри подготовил спецходы под соперника. У каждого подхода были свои козыри.

Матч также хорошо подчеркнул разницу между хорошим тактическим планом и интересным. Перестроения Аллегри были интересными, но и близко нельзя сказать, что «Юве» провел хороший матч или хотя бы был явно лучше соперника (скорее, наоборот, был чуть хуже). Ходы Макса в теории были плодом качественного изучения «Вильярреала», но на практике не только помогли, но и кое-где запутали. Разобраться в этих плюсах-минусах категорически интересно.

«Вильярреал» выбрал классику – гибкие ассиметричные 4-4-2. При обороне используется именно такая схема, а в атаке она трансформируется через свободную роль нападающих (чистого форварда нет вообще) и разный тип подключений крайних защитников (слева Альфонсо Педраса закрывает весь фланг, справа Хуан Фойт либо остается поглубже, либо подключается со смещениями в центр, а фланг забирает вингер Саму Чуквуэзе).

«Ювентус» использовал схему 5-4-1 с Альваро Моратой на левом фланге (то есть был потенциал для перехода на 5-3-2). Явный отход от 4-3-2-1, которые использовались Аллегри в последние недели.

Перед тем, как мы стартуем, важная оговорка. Я постараюсь донести, в чем, на мой взгляд, могла быть задумка Макса Аллегри. Разумеется, залезть в голову тренеру «Юве» мы не можем, но можем сделать разумные предположения, основываясь на знаниях о сильных сторонах соперника и эпизодах, в которых игроки пытались воплотить задумку (даже если не получилось).

Факты в данном случае ограничиваются тем, что Аллегри посчитал, что команде нужно сильно адаптироваться под «Вильярреал», а его ходы привели к равному матчу и справедливой ничьей (точно не тактический мастеркласс). Дальше заходим в серую зону интерпретаций – постараюсь сделать их максимально обоснованными, но все-таки вас предупреждаю.

Почему в ходах Аллегри была логика

Футбол «Вильярреала» в атаке сильно завязан на фланговых комбинациях. Как правило, образуется треугольник, в котором соперника в тупик ставят взаимодействия крайнего защитника, вингера и опустившегося во фланг нападающего. Из-за высокого уровня сыгранности иногда хватает даже пары игроков. Сдерживание фланговых комбинаций – ключ к сдерживанию команды Уная Эмери.

В этой связи интересно, что Аллегри особенным образом составил тройку защитников в рамках 5-4-1:

По бокам от Маттейса де Лигта действовали Данило и Алекс Сандро – игроки с опытом игры на флангах. Это оставляло потенциал для трансформаций. Хуан Куадрадо выдвигается, а Данило по ситуации становится правым защитником:

Такое же перестроение на другом фланге – Маттиа Де Шильо выдвигается, а Сандро становится левым защитником:

Это позволяло сразу встречать фланговые атаки «Вильярреала», не оставляя крайним защитникам соперника пространства и времени на поиск варианта.

Другая важная деталь – задание крайних центрдефов до упора следовать за нападающим (часто во фланг). То есть не давать ему даже ситуативную свободу, которая может запустить комбинацию.

Это не было полноценным вариантом персональной опеки, но была задача персонально доигрывать до конца эпизода. Это приводило к таким ситуациям – в персональном порыве Сандро дошел на другую сторону поля за Ло Чельсо:

Кстати, эта установка сыграла косвенную роль в первом голе. Именно из-за такой плотной игры по Данджуме Данило оказался так высоко после перехвата – дальше последовала его голевая передача:

Суть приемов сводилась к тому, чтобы не просто иметь численное преимущество на флангах (его давала помощь крайних полузащитников и опорников – естественная особенность выбранной схемы), но и не давать даже эпизодической свободы, которая нужна для разгона стеночек, сольных проходов и комбинаций. Вторая цель достигалась именно через описанные маневры.

Бонусом шли некоторые преимущества при розыгрышах. Схема «Юве» создавала ситуацию 3-в-2 в первой стадии против 4-4-2 у соперника. «Вильярреалу» было труднее накрывать прессингом. В этом моменте Данджума начинает давление, а Ло Чельсо буквально разрывается между двумя другими центральными защитниками:

Свободный игрок «Юве» мог либо продвигать атаку через пас, либо заходить с мячом на чужую половину поля:

По ходу тайма «Вильярреал» стал играть агрессивнее. К двум нападающим в прессинг выдвигался еще и вингер, а по цепочке выше поднимался крайний защитник. Но, когда «Вильярреал» шел в давление так смело, случались провалы сзади, за которые «Юве» мог наказывать через дальние передачи:

«Юве» не очень много и не очень смело играл с мячом, но, когда пытался, схема скорее давала преимущества, чем наоборот.

Почему ходы Макса не сработали в полной мере

В теории адаптации Аллегри дали преимущества, но нельзя и близко сказать, что «Юве» провел хороший матч. «Вильярреал» играл в более смелом стиле и создал не меньше шансов.

Отличная иллюстрация важности не только теории, но и воплощения. Эпизоды выше показывают, что в ходах Аллегри была логика. Но логичные ходы тоже могут играть против команды, если она не достаточно сыграна, чтобы их воплощать; не верит в идею до конца; либо допускает индивидуальные ошибки. У «Юве» было всего понемногу.

В этом эпизоде у гостей была и плотность, и численное преимущество для сдерживания фланговой комбинации, но неудачный подкат Данило подарит мяч сопернику (и выведет его самого из эпизода) – момент завершится ударом в штангу:

В этом моменте проявляется несыгранность. В центре штрафной у «Юве» слишком много игроков, а ситуацию 2-в-2 на фланге никто не страхует. Рабьо и Сандро должны были договориться – один из них мог быть ближе к эпизоду. Тогда Де Шильо мог бы играть смелее в отборе, зная, что есть подстраховка – без подстраховки он выжидал, чем дал Чуквуэзе подготовить пас в штрафную:

С мячом были такие же огрехи. Тут Рабьо опускается к центральным защитникам при розыгрыше. Он привык так делать (и даже при обычной схеме часто делает не вовремя), но при тройке защитников в этом вообще не было необходимости:

Просто маневр ради маневра, который лишал «Юве» одного потенциального варианта впереди. Адриен и центральным защитникам только мешал, и Локателли ограничивал, и индивидуальными действиями не продвигал (часто просто выполнял пару простых передач). С чтением таких эпизодов и своевременностью маневров у Рабьо постоянные проблемы, но в новой схеме это еще сильнее мешало.

Надо отметить реакцию «Вильярреала». В значительной степени им перекрыли любимый прием. Но испанцы забили, используя слабости, которые родились из ходов «Юве» – акцент на сдерживания флангов и почти персональная игра с форвардами.

Капу получил свободу, располагаясь ближе к центру, а Парехо сделал рывок в зону, которая родилась из-за того, что Де Лигт пошел до упора доигрывать эпизод:

В плане поддержания схемы не было вообще никакого смысла смещаться туда. Это только открыло зону для рывка. Но в плане установки голландец действовал верно. Просто в этом эпизоде «Вильярреал» атаковал другим приемом. Адаптируясь под классические маневры соперника, «Ювентус» стал уязвимым в других сценариях.

Ситуация усугубилась тем, что Рабьо решил вообще никак не реагировать на рывок Парехо (что после матча отметил даже Аллегри, прямо упомянув Адриена).

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В этом матче было много Аллегри со всеми вытекающими.

Во-первых, сам ход построить игру команды не от себя, а под нейтрализацию главного атакующего приема соперника. Уровень оппонента и выбранный Аллегри путь многое говорит о текущей стадии эволюции «Юве».

Во-вторых, весьма точное изучение «Вильярреала» в исполнении Макса. Но, даже отдавая должное за это, трудно не задаться вопросом, насколько это было необходимо. Побочным продуктом стал излишне пассивный стиль и ошибки, связанные с несыгранностью – и это вина Аллегри.

Все это делает особенно интригующей оценку встречи тренером «Юве». Это – в его глазах – успешная адаптация или излишняя перестраховка? От ответа зависит план на домашнюю игру. Послематчевая пресс-конференция не дала четкого понимания, хотя есть ощущение, что Макс склоняется к первому варианту. Вряд ли стоит ждать другого «Ювентуса» в ответном матче. Другой уровень воплощения идеи – возможно.

Фото: globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO