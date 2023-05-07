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Мафия – часть истории «Наполи». Каморра покупала Марадону, вела дела с Каннаваро, а сейчас зарабатывает на чемпионстве

Наполи Наполи
Фабио Куальярелла Фабио Куальярелла
Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
Джорджо Киналья
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Диего Марадона Диего Марадона
Лацио Лацио
Футбол Футбол

Денис Пузырев с криминальным чтивом из Неаполя.

Неаполь – это не только родина пиццы Маргарита, сыра моцарелла, танца тарантелла и чемпионского «Наполи» нынешнего сезона. С этим прекрасным городом есть и зловещая ассоциация – неаполитанская мафия Каморра, известнейшая в мире организованная преступная группировка, которая существует и по сей день. Футбол никогда не был в списке приоритетов неаполитанских бандитов, но в таком повернутом на «Наполи» городе криминал и футбол не могли не пересечься.

Почему мафия появилась на юге Италии

Для начала давайте разберемся, что такое Каморра, откуда она взялась и каким образом сохранила силу и влияние до наших дней.

Слово «мафия» сегодня не требует перевода. Так во всем мире называют организованные преступные сообщества, построенные чаще всего на этническом принципе. «Русская мафия», «мексиканская мафия», «албанская мафия» – эти журналистские штампы вы точно встречали. Между тем, на родине мафии (в Италии) в юридических документах другая формулировка –  ассоциация мафиозного типа (Associazione di tipo mafioso). Она подразумевает, что реальная мафия – это чисто сицилийское явление, а группы из других мест лишь используют принципы, установленные бандами Сицилии.

Это важная оговорка, потому что две самых известных преступных группировки Италии – сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра – существенно отличаются – как по структуре, так и по приемам.

Но их объединяет география. И Коза Ностра, и Каморра, и Ндрангета в Калабрии, и Сакра Корона Унита в Апулии – организации, зародившиеся на юге современной Италии и до сих пор базирующиеся там, несмотря на глобализацию их бизнеса. И это неслучайно.

Организованная преступность в том или ином виде существовала везде и всегда, но именно на юге Апеннинского полуострова и на Сицилии криминальные группы превратились в альтернативу власти и противопоставили себя государству.

Дело в том, что Италия как единое государство сформировалось только в середине XIX века. После распада Римской империи разные регионы находились под властью различных иностранных правителей и переживали бесчисленные войны. Север Италии постепенно переходил под контроль Габсбургов – императоров Священной Римской империи, а после ее распада и Австрийской империи. Юг, отделенный от севера обширной Папской областью (теократическое государство с центром в Ватикане), развивался автономно. Там тоже правили иноземцы, главным образом французские и испанские королевские династии. Но южные королевства имели гораздо больше экономической самостоятельности, чем северные.

В начале XIХ века влияние преступных группировок в Неаполе и на Сицилии усилилось. Потому что испанские Бурбоны, правившие Королевством обеих Сицилий (куда входили Сицилия и Неаполитанское королевство), не могли должным образом контролировать жизнь в обширных регионах, часть функций государства взяли представители нарождающихся преступных кланов. Основой их бизнеса традиционно была контрабанда, пиратство и рэкет, когда они получали деньги за обеспечение безопасности какого-то бизнеса (в России это называется «крыша»). При этом местное население относилось к ним лояльно, особенно – беднейшие слои, которые видели в боссах мафии защитников, арбитров в случае возникновения хозяйственных споров и работодателей.

В общем, когда на севере Италии началось движение Рисорджименто (за объединение Италии и изгнание правителей иностранцев), на юге Италии его поддержали с гораздо меньшим энтузиазмом. Да, Бурбоны не были для сицилийцев и неаполитанцев своими, но они и не создавали местным таких проблем, как Габсбурги на севере.

Тем не менее, лидеры сицилийской преступности поддержали поход отряда Джузеппе Гарибальди на Палермо, так каку них были свои давние счеты с Бурбонами. К тому же мафиози позиционировали себя как защитники местных крестьян и ремесленников от произвола чужаков, под которыми подразумевали испанцев. Но вхождение в состав объединенной Италии не принесло южным регионам свободы и благополучия. Все экономические преференции после обретения независимости достались северу, а прежде относительно благополучный юг погрузился в затяжной экономический кризис, нищету и безработицу.

Характерно, что в начале XX века на юге меньше поддерживали и пришедших к власти фашистов под руководством Бенито Муссолини, чем в Риме и на севере страны. Жители нищающего юга без энтузиазма восприняли лозунги об объединении нации и возвращении величия Римской империи, так как не слишком ощущали связь с наращивающим мощь севером. Они гораздо больше доверяли местным преступным кланам, которые решали реальные проблемы и не навязывали непонятной идеологии, поддерживая традиционный католицизм.   

Муссолини объявил войну сицилийской мафии как врагу нации и государства. Для этого он использовал армию и полицию. Более 11 тысяч человек на Сицилии в середине 1920-х арестовали по обвинению в связях с криминалом. В январе 1926-м Муссолини объявил о полной и безоговорочной победе над мафией. Но это было не так. Преступные кланы, построенные на семейных связях, выжили. Часть эмигрировала в США, где образовала новый центр преступного мира. Другие, пережив тяжелые времена репрессий, восстановили структуру и влияние. В конце концов они отомстили Муссолини – члены Коза Ностры помогли союзникам организовать высадку на Сицилии в 1943 году. В том же году Каморра поддержала антифашистское восстание в Неаполе, закончившееся освобождением города от немецкий войск.

На чем зарабатывает Каморра и чем она отличается от Коза Ностры

Ключевое различие между сицилийской Коза Ностро и неаполитанской Каморрой – в структуре организации. Сицилийская мафия исторически была построена как вертикаль, на вершине которой «босс всех боссов» – признанный сообществом глава всех преступных группировок. В Неаполе такой иерархии не было. По сути какой-то единой организации под названием Каморра никогда не существовало – в городе действовали отдельные банды, контролировавшие конкретные районы и виды бизнеса. Иногда они объединялись в крупные альянсы для противостояния другим группировкам или для больших дел. Но попытки объединить их в постоянную единую структуру заканчивались лишь большой кровью.

Коза Ностру с оговорками можно сравнить с действовавшей в Санкт-Петербурге 90-х Тамбовской ОПГ, где разрозненные группировки признавали власть единого руководителя структуры и благодаря этому выдавили из города всех значимых конкурентов. Каморра же напоминала криминальную сцену Казани и Татарстана, где в каждом небольшом районе была своя ОПГ, не подчинявшаяся никому.

Неудивительно, что в прямом столкновении двух таких разных структур верх взяла более централизованная. Сицилийцы перебили неаполитанцев в войне за влияние в Нью-Йорке в начале XX века. Тамбовцы выжали казанцев из Санкт-Петербурга в середине 1990-х.

В итальянских медиа можно без труда найти карту разделения Неаполя между многочисленными группировками Каморры. Их точное число – предмет для дискуссий. Данные в разных источниках разнятся во многом из-за того, что у исследователей часто нет единого мнения, считать за один клан или несколько некоторые группировки, объединенные в долгосрочные альянсы и имеющие родственные связи. Но ориентировочно в неаполитанской агломерации действует к полуторы сотни преступных кланов. По данным МВД Италии от 2022-го, непосредственно в городе действуют 44 клана Каморры, еще около сотни – в ближайших пригородах.

Кланы Каморры контролируют торговлю наркотиками, контрабанду сигарет, публичные дома, подпольные казино и ставки, ростовщичество, рэкет. У некоторых была и особая специализация. Например, влиятельный клан Маццарелла, контролирующий четыре района в центре Неаполя, специализируется на производстве и продаже фейков больших итальянских брендов – Gucci, Armani и т.д.

У самых крупных кланов есть и относительно легальный бизнес, который позволяет им не только зарабатывать, но и отмывать черный нал. В основном это строительные компании, получающие крупные государственные подряды на ремонт дорог и строительство социальных объектов. Еще один важный бизнес Каморры – вывоз мусора. Все неаполитанские компании этой сферы принадлежат каморристам, и это ни для кого не секрет. Периодически они ультимативно повышают тарифы и провоцируют мусорные кризисы, пока чиновники договариваются с бандитами.  

Неаполитанские бандиты подражают героям Тарантино

Между сицилианскими и неаполитанскими мафиози были и эстетические разночтения. Боссы сицилийской мафии традиционно предпочитали деловые костюмы, которые подчеркивали статус и принадлежность к бизнесу, пусть и нелегальному.

А главари Каморры любили внешний шик и напоминали гангстеров, какими их изображали в голливудских фильмах.  

«Ее члены любят дорого и манерно одеваться, навешивают на себя золотые украшения, – описывал внешний вид неаполитанских мафиози Роберто Савиано – итальянский журналист, автор книги «Гаморра», живущий после ее выхода в 2006 году под охраной полиции из-за угроз. – Кино прямо определяет их моду. Нужно же в конце концов серьезному человеку выглядеть так, чтобы его узнавали на улице… В 2005 году, когда карабинеры прибыли в Скампию (район на севере Неаполя, один из крупнейших центров торговли наркотиками), чтобы арестовать одного из боссов Каморры Козимо Ди Лауро, он не бежал и не отстреливался. Он встал перед зеркалом, смочил расческу, зачесал назад волосы со лба и собрал их в хвост на затылке, оставив несколько прядей лежать на шее. Он был одет в темную водолазку и черный плащ и выглядел как персонаж Брэндона Ли в фильме «Ворон».

В той же книге Савиано приводит слова опытного патологоанатома одного из моргов Неаполя. Тот рассказал, что после выхода фильмов Тарантино у неаполитанских бандитов появилась мода держать пистолет при стрельбе не прямо, а под наклоном, как в «Криминальном чтиве», и стрелять не на поражение, а в живот или в пах, нанося ужасные ранения.  

При этой внешней яркостие главари Каморры до сих пор предпочитают селиться не на роскошных виллах, которые вполне могли бы себе позволить, а в бедных районах Неаполя, оборудуя себе квартиры в неприглядного вида трущобах. И делают это не ради конспирации, а чтобы показать свою близость простым людям.

А еще неаполитанские гангстеры (не все, конечно, но некоторые) любят публичность – часто в таблоиды попадали их фото в компании звезд кино, эстрады и спорта. Тогда как сицилийские коллеги предпочитают находиться в тени.

Марадону в «Наполи» купил влиятельный клан Джулиано. В подарок родному городу

Самая известная история о связи Каморры и футбола – конечно же, покупка в «Наполи» Диего Марадоны в 1984 году. Переход суперзвезды из «Барселоны» в «Наполи» стал невероятной сенсацией и благодаря рекордной сумме в 10,5 млн долларов, и скромному статусу «Наполи».

Чтобы вам было понятнее, представьте, что завтра Неймар перейдет в условный «Дженоа» за 200 миллионов евро. Сегодня такой переход выглядит нереальным – возникнут вопросы о происхождении денег и соответствии правилам финансового фэйр-плей. Но в 1980-х ограничений не существовало. Хотя никто в Италии не сомневался, где «Наполи» взял деньги на этот трансфер. Их дала Каморра. Кстати, на презентации у Марадоны первым же делом спросили, знает ли он о влиянии мафии на итальянский футбол. Владелец «Наполи» Коррадо Ферлайно в ответ велел отобрать у журналиста микрофон.

Человеком, который оплатил трансфер Марадоны, был Кармино Джулиано – представитель могущественного клана Каморры, контролировавшего исторический район Форчелла в центре Неаполя. Семьи Джулиани занималась контрабандой и торговлей сигаретами, но не игнорировала и наркотики с проституцией.

Диего участвовал во всех вечеринках, которые организовывали каморристы на роскошных яхтах и виллах с горами кокаина и дорогими проститутками. Биографы Марадоны считают, что впервые он попробовал кокаин еще в 1983 году в Барселоне, однако именно в Неаполе это переросло в тяжелую зависимость.

Для клана Джулиано покупка Марадоны была не каким-то бизнесом, а скорее имиджевой инвестицией. Близость к игроку, которого в Неаполе боготворили, повышала статус криминальной семьи. Это подавалось общественности как дар Джулиано родному городу.  

«Мой дядя Кармине сам играл в футбол, поэтому он был большим фанатом «Наполи». Приезд Марадоны подарил городу несколько незабываемых лет», – рассказывал в интервью 2019 года один из нынешних боссов клана Луиджи Джулиано.

Благодаря Марадоне «Наполи» впервыевыиграл скудетто в сезоне-1986/87 – тот чемпионский сезон до сих пор помнят в Неаполе. А вот следующий год вспоминать не любят – считается, что на результаты тогда повлияла Каморра. «Наполи» стартовал в качестве фаворита – действующий чемпион усилил состав, добавив к Марадоне еще одну звезду мирового футбола тех лет бразильца Кареку. Вместе с итальянским форвардом Бруно Джордано сформировалась атакующая линия, получившая в прессе название Ma-Gi-Ca по первым слогам фамилий нападающих и с прозрачным намеком на то, что эта тройка творит волшебство (ит. Magica – волшебный).

У главных конкурентов были проблемы – в «Ювентусе» затеяли перестройку после завершения карьеры лидера туринцев Мишеля Платини. В схожей ситуации находился и «Милан», только что купленный медиамагнатом Сильвио Берлускони. Будущий премьер Италии доверил строительство нового проекта приглашенному из «Пармы» тренеру Арриго Сакки и предполагалось, что тому понадобится время.

«Наполи» мощно стартовал, конкуренты буксовали. За пять туров до финиша неаполитанцы лидировали с отрывом в четыре очка перед «Миланом» (тогда за победу давали два очка) и всего двумя поражениями за сезон.

Когда второй подряд титул был на расстоянии вытянутой руки, «Наполи» неожиданно посыпался – одна ничья и четыре поражения (в том числе 2:3 с «Миланом» в Неаполе). Как итог – только второе место и первое чемпионство «Милана» эпохи Берлускони. Тот неожиданный провал до сих пор остается темой для дискуссий в Неаполе. Многие уверены, что упущенное чемпионство – дело рук Каморры. Дело в том, что одним из нелегальных бизнесов неаполитанской мафии был подпольный тотализатор. После триумфа «Наполи» в предыдущем сезоне и уверенного старта в следующем десятки тысяч неаполитанцев понесли деньги нелегальным букмекерам, ставя на победу клуба Марадоны по итогам сезона. Это грозило финансовым ударом по организаторам ставок из Каморры.

«Если бы они выиграли в том сезоне, Каморре пришлось бы заплатить около 200 миллиардов лир (более 160 миллионов долларов) в виде выплат по ставкам, — рассказывал в фильме, посвященном Каморре, журналист-расследователь Симоне Ди Мео. – Они бы обанкротились».

Эта популярная среди болельщиков версия так и не нашла официального подтверждения, хотя итальянская прокуратура инициировала расследование странной концовки сезона – на допросы вызывали практически всех игроков и персонал «Наполи». Сам Марадона отшучивался: «Нельзя выигрывать постоянно, надо дать победить и другим, иначе было бы слишком скучно».

Прямых улик причастности Каморры к проигрышу титула полиция так и не нашла. Все ограничилось лишь догадками и разговорами. Например, в Неаполе считают, что Каморра угрожала футболистам – машину Марадоны перед концовкой сезона разбили, а виллу защитника Сальваторе Баньи дважды ограбили. Вряд ли кто-то решился на такое по собственной инициативе, зная, какие люди покровительствуют  футболистам.

Сорвавшаяся покупка «Лацио», сомнительные знакомые Каннаваро и странная история Фабио Куальяреллы

Были и другие истории, связанные с влиянием Каморры на итальянский футбол. С приходом в игру больших денег клубы заинтересовали боссов мафии как способ отмывания денег. В 2006-м влиятельный клан Каморры Казалези попытался захватить «Лацио». Начало 2000-х было непростым временем для римского клуба – огромные долги, риск банкротства и расформирования. Спасением в 2004-м занялся Клаудио Лотито – бизнесмен, построивший состояние на охранных и клининговых фирмах. Но вскоре ему поступили угрозы убийства от лидеров фанатских группировок лациале с требованием продать клуб:телефонные звонки самому Лотито и членам его семьи. Кроме того, в офисе бизнесмена как-то нашли взрывное устройство.

Вскоре появился и потенциальный покупатель – Джорджо Киналья, легенда «Лацио», нападающий, приведший клуб к первому в истории скудетто в сезоне-1973/74, и бывший президент. К тому времени Киналья жил в США, куда переехал после проблем на родине – в 1996-м его осудили на два года за финансовые махинации и фиктивное банкротство еще в середине 1980-х, когда он возглавлял «Лацио».

Объясняя происхождение денег на выкуп клуба у Лотито (речь шла о 24 миллионах евро), Киналья заявил, что представляет интересы венгерского фармацевтического концерна Richter Gideon. Странные обстоятельства сделки заставили итальянскую прокуратуру инициировать расследование, а затем и полноценную полицейскую операцию «Сломанные крылья». Главная улика – прослушка, из которой следовало, что за сделкой стоит клан Казалези, который таким образом отмывал деньги. Арестовали несколько человек, задействованных в схеме, выдали ордер на арест и самого Кинальи. Но он остался на свободе, так как власти США отказали в выдаче.

Для отмывания денег Каморра использовала и отдельных футболистов. В 2011-м году у туринской полиции появились вопросы к Фабио Каннаваро, знаменитому защитнику чемпионской сборной Италии и обладателю Золотого мяча. Вопросы касались принадлежавшей ему пиццерии Regina Margherita в центре Турина. Полиция установила, что партнерами Каннаваро по бизнесу были члены одного из кланов Каморры. Фабио вышел сухим из воды – заявил, что предложение вложиться в пиццерию получил от давнего друга из Неаполя (сам Каннаваро уроженец Неаполя), о партнерах по бизнесу не знал, так как не занимался управлением. Как по этому поводу сказал Джорджо Киналья, «в Италии никогда не знаешь, с кем ты пьешь свой капучино».

Каннаваро отвечал на вопросы о связях с мафией и позже. В 2019 году его вызвали на допрос вместе с двумя другими бывшими футболистами «Наполи» защитником Сальваторе Ароникой и вратарем Пепе Рейной. Их имена всплыли в полицейских прослушках телефонных переговоров представителей клана Нуволетто – братьев Эспозито. Следователи узнали, что футболисты устроили прощальную вечеринку для покидавшего «Наполи» Рейны в одном из ночных клубов Неаполя, принадлежавших Эспозито, а также передавали боссам Каморры ВИП-билеты на матчи «Наполи». Причем это сопровождалось сентенцией «услуга за услугу». Но какую именно, установить так и не удалось.

В 2016 году в криминальную историю попал и Фабио Куальярелла, но скорее как жертва.

По словам игрока, причиной его неожиданного трансфера из «Наполи» в «Юве» в 2010-м, стали анонимные письма, которые поступали в офис клуба и лично владельцу Аурелио Де Лаурентису. Их автор требовал продать игрока, угрожая обнародовать информацию о связи Куальяреллы с Каморрой, а также о пристрастии игрока к кокаину и детскому порно. Достоверности этим письмам предавали детали реальной личной жизни футболиста, которые могли знать только хорошо знавшие его люди.  

«Я был вынужден покинуть родной город, и «Наполи» продал меня «Ювентусу». Меня ложно обвинили в том, что я каморрист и педофил, устраивающий оргии, – рассказывал Куальярелла журналистам. – Президент Де Лаурентис до этого звонил мне каждый день, но после этих писем посоветовал покинуть родной город Кастелламмаре-ди-Стабия и поселиться в отеле, чтобы успокоиться и расслабиться. После того разговора в штаб-квартире «Наполи» он больше мне не звонил. Вскоре я узнал, что меня продают в Турин».

После перехода к заклятому врагу когда-то кумира всех тиффози Неаполя возненавидели в городе. Его родителям угрожали расправой и обещали взорвать их дом в Неаполе.

Позднее полиция нашла автора писем. Им оказался полицейский из отдела по расследованию киберпреступлений Рафаэле Пикколо. Причем Пиколло был знакомым Куальяреллы – они познакомились, когда у футболиста взломали почтовый аккаунт. Специалист по кибербезопасности пообещал Куальярелле вычислить злоумышленников и таким образом получил доступ к его гаджетам. Расследование, завершившееся судом в 2022 году, установило, что Пиколло  был сталкером, который забрасывал анонимными письмами десятки невинных людей, обвиняя их в связях с мафией и разрушая их карьеры. Полицейского приговорили к 4,5 годам лишения свободы. 

В современном Неаполе каморристов больше не воспринимают как тех, кто отстаивает интересы простых людей. Подозрение в связях с Каморрой – худшее, что может случиться с репутацией человека в приличном обществе.

Договорные матчи

Итальянская полиция часто расследует договорные матчи – она уверена, что Каморра, зарабатывающая на нелегальных ставках, пытается влиять на результаты. Но реальных приговоров по таким делам немного – из-за сложности в сборах доказательств. Один из них вынесли на днях – защитник «Монцы» Армандо Инцо получил пять лет тюрьмы за помощь в организации договорняка в Серии В между «Моденой» и «Авеллино» в 2014-м. 

Один из лидеров клана наркоторговцев Ванелла Грасси из района Секондильяно поставил 400 тысяч евро на гол «Модены», и чтобы выиграть,подкупил защитников «Авеллино», за который тогда выступал Инцо. Эта история могла бы и не всплыть, если бы не проблемы лидера клана Антонио Аккурсо. 

Он занимался строительным бизнесом в Италии и Канаде и внешне дистанцировался от связей с криминалом. Однако полиция доказала, что респектабельный предприниматель на самом деле руководит крупнейшим продавцом марихуаны и гашиша на севере Италии и с помощью девелоперского бизнеса отмывает грязные деньги. В ходе расследования вскрылось и параллельное преступление – подкуп футболистов. 

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Боссы «Каморры» тоже празднуют победу «Наполи». Ведь многие из них – искренние болельщики. Кроме того, лавки с ходовой атрибутикой клуба на улицах города – тоже их бизнес. Неаполитанские газеты пишут, что еще несколько месяцев назад главари клана Маццарелла приказали своим фабрикам по производству левого Gucci временно переориентироваться на пошив чемпионских флагов, футболок и шарфов «Наполи».

Сегодня в Неаполе гуляют все. 

Спаллетти возродил ложных девяток и отказался от столбов с фантазистами. Он главный изобретатель футбольной Италии

Ох уж этот колорит Неаполя: там говорят на своем языке, зарабатывают меньше северян и не могут победить мусор

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Hulton Archive, National Archive, Bongarts, Giuseppe Bellini, Ivan Romano; East News/AP Photo/Salvatore Laporta, Leemage via AFP; fanpage.it; globallookpress.com/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/www.imago-images.de, Keutz TV-NEWS; commons.wikimedia.org/Library of Congress

6 комментариев

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ZabCules
Спасибо за материал, жирный плюс 🤙
+6
0
+6
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Павел Мельников
Благодарность за исторический экскурс!
+2
0
+2
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igls54
Надеюсь, к Неаполю сегодня присоединится Питер.
+2
0
+2
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Alexandr Sokolov
Коза Ностра
0
0
0
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Евгений Квасников
ВОТ ЭТО СТАТЬЯ!!!ПРОСТО ЗОЛОТО,А НЕ ТЕКСТ. ПОБОЛЬШЕ ТАКОГО,ЧЕМ ВСЯКОГО ГОВНА У КОГО БОЛЬШЕ ИЛИ ШИРЕ. БОЛЬШОЙ И ЖИРНЫЙ ПЛЮС!!!
0
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