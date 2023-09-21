42 комментария

Новый дворец Месси: 10 комнат, СПА-центр, бассейн. За 10,8 млн долларов!
Замок короля.
Лионель Месси не только зажигает за «Интер Майами», но и по полной обживается в США.
Сайт о недвижимости The Real Deal пишет, что аргентинец купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.
До этого он жил в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с шикарным видом на Атлантический океан. Небоскреб расположен в 30 метрах от пляжа.
Как теперь живет Лео? 10 комнат, СПА-центр, бассейн
Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «Американской Венецией».
Новый дом Лео находится примерно в восьми км от стадиона «Интер Майами».
Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр, а на участке находится бассейн.
Плюс доступ сразу к двум причалам.
Дом построен в 1988-м. В 2000-м его расширили. Бывшие хозяева взяли его за 9 млн долларов еще в прошлом году, семье Месси продали почти на 2 млн дороже.
Также есть кухня в итальянском стиле. Похоже, американская кухня нравится Лео не так сильно, как хорошая паста.
Король заслужил.
Месси попросил замену уже в первом тайме. Но «Интер Майами» разнес «Торонто» без него и Альбы
Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato
Причем земли в этом доме тоже нет практически. И всё это 10 лямов баксов. А чтобы соседей не было видно, плати больше 50 миллионов долларов, наверное.