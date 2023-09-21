42 комментария

Замок короля.

Лионель Месси не только зажигает за «Интер Майами», но и по полной обживается в США.

Сайт о недвижимости The Real Deal пишет, что аргентинец купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.

До этого он жил в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с шикарным видом на Атлантический океан. Небоскреб расположен в 30 метрах от пляжа.

Как теперь живет Лео? 10 комнат, СПА-центр, бассейн

Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «Американской Венецией».

Новый дом Лео находится примерно в восьми км от стадиона «Интер Майами».

Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр, а на участке находится бассейн.

Плюс доступ сразу к двум причалам.

Дом построен в 1988-м. В 2000-м его расширили. Бывшие хозяева взяли его за 9 млн долларов еще в прошлом году, семье Месси продали почти на 2 млн дороже.

Также есть кухня в итальянском стиле. Похоже, американская кухня нравится Лео не так сильно, как хорошая паста.

Король заслужил.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato