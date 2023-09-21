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Новый дворец Месси: 10 комнат, СПА-центр, бассейн. За 10,8 млн долларов!

Лионель Месси Лионель Месси
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Замок короля.

Лионель Месси не только зажигает за «Интер Майами», но и по полной обживается в США.

Сайт о недвижимости The Real Deal пишет, что аргентинец купил поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл. Цена вопроса – 10,8 млн долларов.

До этого он жил в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с шикарным видом на Атлантический океан. Небоскреб расположен в 30 метрах от пляжа.

Как теперь живет Лео? 10 комнат, СПА-центр, бассейн

Форт-Лодердейл – 165-тысячный город на восточном побережье южной Флориды. Расположен прямо между Майами и Уэст-Палм-Бич. Форт-Лодердейл иногда называют «Американской Венецией».

Новый дом Лео находится примерно в восьми км от стадиона «Интер Майами».

Площадь – 975 квадратных метров. Внутри – роскошь: 10 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал и СПА-центр, а на участке находится бассейн.

Плюс доступ сразу к двум причалам.

Дом построен в 1988-м. В 2000-м его расширили. Бывшие хозяева взяли его за 9 млн долларов еще в прошлом году, семье Месси продали почти на 2 млн дороже.

Также есть кухня в итальянском стиле. Похоже, американская кухня нравится Лео не так сильно, как хорошая паста.

Король заслужил.

Месси попросил замену уже в первом тайме. Но «Интер Майами» разнес «Торонто» без него и Альбы

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato

42 комментария

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Контепрессинг
Ну так, Навальный бы даже дрон не стал запускать
+26
-1
+25
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Алексей Мякотин
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ершики из золота где?
В доме бывшего начальника Ставропольского ГИБДД
+11
0
+11
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Алексѣй Пестовъ
Ершики из золота где?
+9
-1
+8
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Кулёс
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ершики из золота где?
где-то в саудовской лиге)
+8
-2
+6
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Диван Диваныч
Все ,конечно, хорошо, но как прораб сдал проект без комнаты для аквадискотеки?
+7
-1
+6
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Pink Floyd1276
Ответ 113k
Сколько там крокодилов плавает?
Эта Америка - крокодилов не разводим, а вот аллигаторов, милости просим - за ваши деньги любой каприз.
+4
0
+4
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Forza
Честно сказать, вот это сумешедшее ценообразование в Майами просто поражает. Даже Месси не смог(видимо) позволить себе дом, который был бы на первой линии океана, а не канала, где через 10 метров черед воду у тебя соседи. Вот так выходишь утром в бассейне поплавать и здороваешься, блин, с соседом, который тоже решил поплавать в бассейне.
Причем земли в этом доме тоже нет практически. И всё это 10 лямов баксов. А чтобы соседей не было видно, плати больше 50 миллионов долларов, наверное.
+3
0
+3
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Julia Balinova
Ответ k_42
Ну, честно говоря, очень простенько. По меркам людей с доходом Месси - это запасная дача.
Так небось не единственная недвижимость-то.
+2
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сколько там крокодилов плавает?
+2
0
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S1rAlex
Без аквадискотеки это - жалкая холупа
+5
-4
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Media Team
О неплохо я как раз там неподалёку живу , пойду соль у соседа попрошу
+1
0
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k_42
Ответ Julia Balinova
Так небось не единственная недвижимость-то.
Именно об этом и говорю. Явно не основное жильё.
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AnMe
Ответ Алексей Мякотин
В доме бывшего начальника Ставропольского ГИБДД
классика 😁
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Dmitrii Shuka
Без аквадискотеки - это шалаш
+1
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ДикийСлон
Ответ Санитар-волк
Хороший домик, а главное - на свои деньги и на своё имя. Кстати, дизайн реально очень классный, и насколько же отличается от всяких наших "бахатых", просто фантастика.
У нас тоже полно элитных домов в современном стиле. Просто в глаза бросается именно цыганская позолота.
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arspurs9
Ответ Forza
Честно сказать, вот это сумешедшее ценообразование в Майами просто поражает. Даже Месси не смог(видимо) позволить себе дом, который был бы на первой линии океана, а не канала, где через 10 метров черед воду у тебя соседи. Вот так выходишь утром в бассейне поплавать и здороваешься, блин, с соседом, который тоже решил поплавать в бассейне. Причем земли в этом доме тоже нет практически. И всё это 10 лямов баксов. А чтобы соседей не было видно, плати больше 50 миллионов долларов, наверное.
В таких местах часто надбавка идет за тишину. Жить на первой линии океана может раздражать интровертов и тд. Тут да, соседи выйдут напротив, поздороваются и все, но и дома там покупают не люди с зп 10к в год, там живут такие же мультимиллионеры или миллиардеры, которые по другому относятся к личной жизни звезд. Такие районы есть почти везде.
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R Air
Ответ Konstantin Meerov
из газобетона построен или из говна и палок (каркасные), как все обычные дома в штатах?
у них ещё и госдолг огого!
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Strateg 7
Шалаш по сравнению с дворцом в Геленджике))
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Tima_Milan
круче чем у тупина?
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Вадим Полищук
Как же у нас, все таки, любят считать чужие деньги
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R Air
Симпатично. Но вторая фотка криворуких фотошоперов рассмешила.
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pasmike
"Бывшие хозяева купили его за 9 миллионов долларов в прошлом году и продали семье Месси за 10,8 миллиона" Неплохо наварились на ровном месте, 1,8 ляма за год...
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Кто составил коспекты Лобановского?
АХАХА
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Иван Лапин
так он же скромный, живет в лачуге, питается хлебом с водой, а все деньги раздает людям. разве не так?
+3
-3
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Стальной Вилли
Он вам не Лёня)
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