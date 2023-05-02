60 комментариев

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Легендарный Джозеф Минала (так ему было 17 или 42?) нашел новый клуб в Латвии – посмотрите, как он выглядит в 26

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А он сильно изменился.

10 лет назад Джозеф Минала подписал контракт с «Лацио», будучи еще подростком.

А точно ли подростком? Тогда полузащитник определенно выглядел старше своих 17, а лицо Минала наводило на мысль, что в детстве его бумаги точно подделали. Его фото до сих пор остается вирусным.

Это еще не все, что смущало: в отчете на одном африканском футбольном сайте утверждалось, что «подростку» на самом деле 42 года. Серия А и Федерация футбола Италии провели расследование, подтвердили точность возраста Минала и отказались от претензий к игроку и клубу.

Сам Джозеф все опровергал: «Ознакомился с сообщением, в котором говорится, что я признался в реальном возрасте, который отличался от того, что было указано в моих [официальных] документах. Это ложные заявления, которые были приписаны мне людьми, которых я не знаю».

Минала числился игроком «Лацио» с 2014-го по 2021-й, но сыграл за взрослую команду всего 4 раза. 

Зато чаще играл в арендах: был в «Салернитане», «Бари», «Латине», а также ездил в Китай.

После «Лацио» он сначала перебрался в клуб Серии C «Луккезе», сыграл там в 20 матчах, а летом 2022-го сменил клуб на «Ольбию» из городка на северо-востоке Сардинии.

И там у Миналы не сложилось – всего 12 матчей за полгода, в итоге они с «Ольбией» расторгли контракт по обоюдному согласию в начале года. Теперь Минала переехал в Латвию и стал игроком «Лиепаи».

Контракт он подписал в марте, с тех пор «Лиепая» провела 8 матчей. Во всех Минала оставался в запасе, дважды выходил на поле – с «Валмиерой» на 35 минут при счете 1:0 (так и закончили) и с «Тукумсом» на 11 минут при счете 3:0 (так и закончили)

Конечно, если бы обвинения в его адрес в начале карьеры были правдой, то бывшему игроку «Лацио» сейчас было бы около 52 лет. Как он признавался, история с возрастом сильно ударила по нему.

«Я был очень молод. Я и представить не мог, какой у всего этого будет резонанс, – говорил Джозеф. – Уверен, что эта история всегда сдерживала мою карьеру. Меня всегда судили по нефутбольной деятельности и никогда – по моей игре.

В первый профессиональный сезон в «Бари» я 19 раз вышел на поле и забил 4 мяча. Ждал ли я большего? Определенно. Каждый раз, когда я уходил в аренду, я проводил хорошие сезоны, но в «Лацио» мне не давали таких шансов, как давали другим. Думаю, на клуб повлияла история с возрастом. Но даже в таких условиях я сыграл за сильную первую команду «Лацио».

Фото: globallookpress.com/Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com, Yang Lei/Xinhua, Maurizio Borsari/AFLO; twitter.com

60 комментариев

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Beloded2007
Загадочная история Джозефа Миналы
+38
0
+38
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realmccoy68
Я сижу у терминала .. появляется Минала.. трясёт белой бородой.. В 26 уже седой???)))
+26
0
+26
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Денис Мартин
Ответ Alexey Dorsh
Его футбольная карьера невольно стала подтверждением этих слухов.
каким образом? Было бы ему 52, вероятнее всего он бы уже совсем сморщился и бегун бы из него был такой себе. А он ещё вполне себе тянет вышку Латвии судя по всему.
+21
-1
+20
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ws357
Ответ realmccoy68
Я сижу у терминала .. появляется Минала.. трясёт белой бородой.. В 26 уже седой???)))
Но ведь он же молодой
Думаешь переписали?
Гонит мяч своей елдой
Забивает волосами
+20
-1
+19
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Alexey Dorsh
Его футбольная карьера невольно стала подтверждением этих слухов.
+16
-3
+13
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Jack & Daniels
Когда его спросили повлияла ли история с возрастом, он сказал «АА?…ещё раз, громче!»)
+12
0
+12
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Alexey Dorsh
Ответ Денис Мартин
каким образом? Было бы ему 52, вероятнее всего он бы уже совсем сморщился и бегун бы из него был такой себе. А он ещё вполне себе тянет вышку Латвии судя по всему.
Японец Миура в реальные 56 лет тянет больше, чем этот молодой и перспективный)
+13
-5
+8
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АРХАТ
Тяжёлая жизнь была, поэтому и такой старый в 26)
+7
0
+7
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Kanonir152
Судя по фото, к 52 годам он гораздо ближе, чем к 26.
+8
-1
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CherenkovF
В 26 он помоложе выглядит, чем в 17...
+7
0
+7
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Денис Мартин
Ответ Alexey Dorsh
Японец Миура в реальные 56 лет тянет больше, чем этот молодой и перспективный)
Японец Миура не играет практически уже несколько лет, выходит больше для галочки. Посмотрели бы его статистику, и его минуты.
+6
0
+6
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Flavius
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
В сухом остатке мы видим: журналисты испортили весьма неплохому футболисту карьеру. И им ничего за это не было.
В сухом остатке мы видим несомненно переписанного лет на 5 минимум игрока. А скорее всего на все 10 лет.

Но обман не прокатил. В том числе благодаря журналистам.
По-хорошему за подделку документов его надо было посадить или депортировать.
+5
0
+5
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rcbkz6mrtd
Ок не 42 но 30 ему был пусть не лечит нас) Мой товарищ в 26 лет решил возобновить футбольную карьеру, поехал в Гвинею к отцу, через месяц вернулся в паспорте 18 лет, во втором или третьем дивизионе какое-то время играл ) как-то так ) Так как эта история произошла на моих глаза, большой процент что Минала пи….ит) лет 10 он скрутил при смене паспорта )
+5
-1
+4
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stroozh
Джозеф Минала -я не старый, просто жизнь попинала))
+3
0
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Гусеконь
житие было тяжкое
+3
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d_kdc
Ну конечно 42 года ему тогда не было. Но 28 однозначно было)
+3
0
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Alon Raven
Ответ Kanonir152
Судя по фото, к 52 годам он гораздо ближе, чем к 26.
И тем не менее он явно постарел не на 10 лет. По-моему даже чутка помолодел.
+4
-1
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Юрий Кечко
Спокойная страна что бы встретить старость )))
+2
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ЭЮЯ
Ответ CherenkovF
В 26 он помоложе выглядит, чем в 17...
может это и не он вовсе?
+2
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Alexey Dorsh
Ответ Денис Мартин
Японец Миура не играет практически уже несколько лет, выходит больше для галочки. Посмотрели бы его статистику, и его минуты.
И это в 56 лет! А Минала в "26" лет уже не играет практически)
+2
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Полуэктов Пётр
Ну на последнем фото человеку явно же больше 26. Откуда такие морщины в 26?
+2
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realmccoy68
Ответ stroozh
Джозеф Минала -я не старый, просто жизнь попинала))
" я не стар" сказал Минала, "просто жизнь меня пинала")))
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Kanonir152
Ответ Alon Raven
И тем не менее он явно постарел не на 10 лет. По-моему даже чутка помолодел.
Постригли помодней просто) Если моему деду накинуть таких кудряшек и седину закрасить, он тоже на 20 лет помолодеет.
+2
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Северный болельщик
Помолодел, как Бенджамин Баттон!
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sarg11
Вееечноо молодой))
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