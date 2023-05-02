60 комментариев

А он сильно изменился.

10 лет назад Джозеф Минала подписал контракт с «Лацио», будучи еще подростком.

А точно ли подростком? Тогда полузащитник определенно выглядел старше своих 17, а лицо Минала наводило на мысль, что в детстве его бумаги точно подделали. Его фото до сих пор остается вирусным.

Это еще не все, что смущало: в отчете на одном африканском футбольном сайте утверждалось, что «подростку» на самом деле 42 года. Серия А и Федерация футбола Италии провели расследование, подтвердили точность возраста Минала и отказались от претензий к игроку и клубу.

Сам Джозеф все опровергал: «Ознакомился с сообщением, в котором говорится, что я признался в реальном возрасте, который отличался от того, что было указано в моих [официальных] документах. Это ложные заявления, которые были приписаны мне людьми, которых я не знаю».

Минала числился игроком «Лацио» с 2014-го по 2021-й, но сыграл за взрослую команду всего 4 раза.

Зато чаще играл в арендах: был в «Салернитане», «Бари», «Латине», а также ездил в Китай.

После «Лацио» он сначала перебрался в клуб Серии C «Луккезе», сыграл там в 20 матчах, а летом 2022-го сменил клуб на «Ольбию» из городка на северо-востоке Сардинии.

И там у Миналы не сложилось – всего 12 матчей за полгода, в итоге они с «Ольбией» расторгли контракт по обоюдному согласию в начале года. Теперь Минала переехал в Латвию и стал игроком «Лиепаи».

Контракт он подписал в марте, с тех пор «Лиепая» провела 8 матчей. Во всех Минала оставался в запасе, дважды выходил на поле – с «Валмиерой» на 35 минут при счете 1:0 (так и закончили) и с «Тукумсом» на 11 минут при счете 3:0 (так и закончили)

Конечно, если бы обвинения в его адрес в начале карьеры были правдой, то бывшему игроку «Лацио» сейчас было бы около 52 лет. Как он признавался, история с возрастом сильно ударила по нему.

«Я был очень молод. Я и представить не мог, какой у всего этого будет резонанс, – говорил Джозеф. – Уверен, что эта история всегда сдерживала мою карьеру. Меня всегда судили по нефутбольной деятельности и никогда – по моей игре.

В первый профессиональный сезон в «Бари» я 19 раз вышел на поле и забил 4 мяча. Ждал ли я большего? Определенно. Каждый раз, когда я уходил в аренду, я проводил хорошие сезоны, но в «Лацио» мне не давали таких шансов, как давали другим. Думаю, на клуб повлияла история с возрастом. Но даже в таких условиях я сыграл за сильную первую команду «Лацио».

Фото: globallookpress.com/Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com, Yang Lei/Xinhua, Maurizio Borsari/AFLO; twitter.com