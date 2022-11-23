Такого вы никогда не видели.

После победы сборной Японии над Германией в центре Токио сошли с ума – легендарный перекресток у станции метро Сибуя (вы точно видели его в куче фильмов – например, в «Трудностях перевода») заполонили люди.

Они кричали, прыгали, веселились – праздновали катарскую победу. И это в час ночи по местному времени!

А потом светофор переключился на красный, полицейские засвистели – и все сразу же ушли на тротуар, чтобы освободить дорогу для машин.

Да, эти ребята действительно никогда не нарушают правила.