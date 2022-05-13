Болельщики «Ливерпуля» разругались с УЕФА из-за билетов на финал ЛЧ – дорогие и мало. Клопп их поддержал

Чеферин объяснился – ответ устроил Юргена.

Финал Лиги чемпионов уже 28 мая – ждать осталось совсем немного. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют не в Петербурге, как изначально планировалось, а в Париже. Главный матч евросезона пройдет на 75-тысячном «Стад Де Франс».

Болельщики английской команды, правда, уже возмущаются. Клубам выделили меньше 20 тысяч билетов для фанатов. Суммарно это будет чуть большое половины от вместимости стадиона.

Немного контекста:

• Лотерея УЕФА – это такой способ свободной продажи билетов. Все желающие оставляли заявку на сайте УЕФА, а 6 мая части счастливчиков пришли сообщения о том, что они могут приобрести билет. Сейчас цены на такие билеты у перекупщиков начинаются с 3 тысяч фунтов и могут доходить до 15к на VIP-местах.

• Почти 24 тысячи билетов распространяются среди «семьи УЕФА» и спонсоров – и большая часть уходит как раз вторым.

• УЕФА выделил по 5 тысяч бесплатных билетов обоим клубам – чтобы «отблагодарить тех, благодаря кому футбол существует, за поддержку во время пандемии». Красивая инициатива.

Но повод для недовольства все-таки есть. Из-за такого подарка УЕФА отменил все возможные льготы для пенсионеров, студентов и детей. А цены на билеты кусаются.

«Пришло время признать силу болельщиков». Фанаты «Ливерпуля» написали письмо Чеферину – и обвинили его в лицемерии

Главное фанатское объединение «Ливерпуля» Spirit of Shankly выступило от лица всех болельщиков, написав открытое письмо в адрес УЕФА.

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов. Снова. Сыграет в Париже против «Реала». Снова (повторение финала КЕЧ-1981 – Sports.ru). Для наших болельщиков это еще одна поездка на европейский финал, кульминация сезона, надежда на новую победу.

Во всяком случае, для некоторых фанатов. Для тысяч из нас не будет поездки в Париж, потому что билетов не хватает. Снова.

«Стад де Франс», место проведения финала, вмещает 75 000 зрителей. «Ливерпуль» и «Мадрид» получили по 20 000 каждый. В общей сложности преданные болельщики составят чуть более 52% от вместимости. В открытой лотерее участвуют 12 000 человек (16%), а оставшиеся билеты передали «семье УЕФА» и, в основном, корпоративным спонсорам.

К сожалению, для некоторых из тех, кто выиграет право купить билет, стоимость будет непомерно высокой. Существует четыре ценовые категории от 70 до 690 евро. Большинство билетов относятся к категории 3 и стоят по 180 евро каждый. Для лиц старше 65 и младше 16 льгот нет. Раньше продавались пакеты «ребенок+взрослый», но отменили и их.

«Ливерпуль» и «Реал» играли друг против друга в финале в 2018 году. С тех пор доходы УЕФА от билетов, продаваемых нам на наши места, увеличились с 3,06 млн евро до 4,22 млн евро. Это 38% рост за 4 года.

Футбол как зрелище транслируется по всему миру. Вера, радость и отчаяние болельщиков, наблюдающих за ним на стадионах, продаются и оформляются как театральное представление – столь же важное, как драма на поле. УЕФА это понимает. Знает, что футбол без болельщиков – ничто.

Выступая против провалившейся идеи Суперлиги, президент УЕФА Александр Чеферин говорил: «Ваши болельщики протестуют, а вам все равно. Я этого не понимаю. У вас и так полно денег, вы не бедствуете, но вам хочется все больше и больше».

Что ж, мистер Чеферин, болельщики «Ливерпуля» протестуют, и вам, кажется, все равно. УЕФА не беден, но вы, кажется, хотите все больше и больше.

Точно так же предлагаемые УЕФА реформы еврокубков игнорируют интересы болельщиков. Футбольные фанаты устали от того, что их обдирают. Устали наблюдать за тем, как их команда выходит в финал, – и не имея возможности купить билет. Устали от заоблачных цен.

Пришло время УЕФА признать силу болельщиков – показать, что фанаты важнее спонсоров».

Клопп поддержал болельщиков. И сказал, что УЕФА – не святые

Юрген Клопп, понятное дело, вступился за болельщиков и еще раз заявил о проблемах с билетами:

«Я увидел цены на билеты и их количество. Если я правильно понимаю, то мы получили 20 тысяч, «Реал» получил 20 тысяч. А стадион вмещает 75 тысяч человек. Куда уйдут еще 35 тысяч билетов? И билеты очень дорогие. Поэтому я не могу быть более благодарным нашим болельщикам за то, что они делают.

Куда бы мы ни приехали, наши болельщики делают стадион домашним. Поэтому парни и выиграли все выездные матчи в этом розыгрыше ЛЧ. Ездить за командой постоянно и даже собраться на одну гостевую игру – очень тяжело. Поэтому я могу только сказать большое спасибо за то, что фанаты делают каждый матч особенным.

И я на 100000% понимаю, чем возмущаются Spirit of Shankly. УЕФА не святые – и никогда ими не были. У них есть Лига чемпионов – фантастический продукт. Если бы спрашивали меня, я бы ничего в нем не менял. Но УЕФА сейчас потерял в деньгах, поэтому нашел простой способ наверстать – повысить цены на билеты.

Это все абсолютно неправильно, но так поступают повсеместно. В данном конкретном случае вы не просто покупаете билет гораздо дороже, чем в прошлый раз. Вы еще и получаете меньше 50% билетов. А остальные скупают люди, которые платят за них тысячи и тысячи евро. Так и делаются деньги.

За атмосферу на стадионе будут отвечать 20 тысяч ребят в красном. Нравится ли мне, что их так мало? Нет».

Чеферин ответил: все доходы идут клубам, в том числе – от спонсорских мест

Возмущение английской стороны было таким серьезным, что президенту УЕФА пришлось лично решать назревающий конфликт. Он связался с Клоппом и разъяснил ему все, что касается билетов – а потом донес эти же тезисы до журналистов.

«Я обсудил ситуацию с тренером одного из двух финалистов пару дней назад. Это заняло много времени, потому что я объяснил, откуда берутся все эти цифры.

УЕФА получает только 6,5% доходов от финала Лиги чемпионов. 93,5% уходит клубам. От других матчей выручка на 100% идет в карман клубам. Фанаты обеих команд получили по 20 тысяч билетов. Если спонсоры, заплатившие больше 100 миллионов евро каждый (93,5% от которых тоже уходят клубам), получают билеты на финал – это часть контрактных обязательств перед ними.

УЕФА не забирает себе большую часть билетов. Часть билетов уходят в свободную продажу, часть – фанатам, часть – спонсорам. И это все не УЕФА, я не раздаю бесплатные билеты друзьям и не продаю знакомым. Эта система работает, в клубах дела не сильно отличаются.

Для нас почти ничего не изменится, если билеты будут стоить 10 евро. А вот для клубов это будет уже серьезно».

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На пресс-конференции перед финалом Кубка Англии Клопп признал, что объяснения Чеферина его устроили:

«Да, он рассказал мне о том, что 93% доходов уходят клубам. И да, я признаю: я знал недостаточно про все это. Сейчас все в порядке. К сожалению, я не могу быть постоянно готовым к таким вопросам. Но у меня все равно есть мнение».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, David Ramos; REUTERS/Phil Noble Leonhard Foeger