Шок для фанатов «МЮ»: Маласия вернулся к тренировкам

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тайрел Маласия, похоже, наконец-то преодолел свои проблемы с физической формой и оправился от беспокоившей его травмы.

Недавно голландца видели тренирующимся в тренажерном зале и выполняющим несколько интенсивных упражнений, он стремится восстановить полную физическую форму.

Он постепенно пытается восстановить свою физическую форму после травмы колена и осложнений после операции, из-за которых он пропустил почти весь сезон 2023/24.

Маласия по-прежнему вряд ли появится в составе «Манчестер Юнайтед» в этой кампании, поскольку в процессе своего восстановления он неоднократно терпел неудачи.