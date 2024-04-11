Восстановление Маласии пошло не по плану – причина выяснилась

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» страдает от травм: на сегодняшний день игроки пострадали от как минимум 55 различных повреждений.

Тирелл Маласиа отсутствует дольше всех - он ни разу не выходил на поле в сезоне 2023/24.

По информации The Athletic, первые дни реабилитации Маласии пошли не так, как планировалось. Прошлым летом Маласиа посетил Нидерланды, несмотря на то, что из-за травмы ему пришлось ходить на костылях. Сообщается, что в течение этого периода он не информировал клуб о своем состоянии, и медицинская команда «Манчестер Юнайтед» не всегда имела возможность оказать Маласии необходимую помощь.

У Маласии остается еще два года по контракту к клубом.