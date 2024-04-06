😡 «Ты трус!» Энцо высказал Маунту все, что о нем думает. Фанаты «МЮ» в ярости и жаждут мести

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес устроил конфликт с Мэйсоном Маунтом после матча с «Манчестер Юнайтед».

По предположениям, аргентинец сказал: «Это «Челси». Ты #### [черт], трус, трус, трус, трус».

Напомним, что Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» в прошлом году.

Клубы могут снова встретиться 25 мая в финале Кубка Англии, если «МЮ» пройдет «Ковентри», а «Челси» обыграет «Сити».

Фанаты «Челси» не менее тепло встретили Мэйсона.

Поклонники «МЮ» недовольны.

🗣️ «О Боже, я надеюсь, что мы сыграем с «Челси» в Кубке Англии, чтобы Маунт смог закрыть рот Энцо».

🗣️ «Я хочу, чтобы «Челси» был в финале Кубка Англии. Надеюсь увидеть лицо Энцо в слезах после того, как он пищал на Маунта».

🗣️ «Я не могу дождаться, когда Маунт снова встретится с Энцо. Надеюсь, в финале Кубка Англии. Мусор за 106 миллионов».

🗣️ «Будет смешно, когда Маунт выиграет Кубок Англии с «Юнайтед» против «Челси». Я предвкушаю этот сценарий».

🗣️ «Финал Кубка Англии. «Челси» против «Юнайтед», Маунт забивает в последний момент, а мы побеждаем, после чего он целует эмблему».