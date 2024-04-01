Варан, Линделеф и остальные. Когда после травм вернутся в строй 7 игроков «МЮ»?

На протяжении всего сезона «Манчестер Юнайтед» страдает из-за повреждений основных игроков. В последнем туре эти проблемы лишь усугубились. В преддверии двух важных матчей против «Челси» и «Ливерпуля» рассмотрим сроки возвращения семерых футболистов «Юнайтед».

Рафаэль Варан

Варан не вышел на второй тайм игры с «Брентфордом» после того, как получил повреждение в столкновении с форвардом Айвеном Тоуни. Позже игрок подтвердил, что не все не так уж серьезно, что говорит о том, что француз не должен выбыть надолго.

Возможная дата возвращения : матч с «Ливерпулем» (7 апреля)

Виктор Линделеф

Швед стал еще одним игроком, который травмировался в последнем туре, что вынудило форсировать возвращение на поле Лисандро Мартинеса. Центральный защитник и так был не в лучшей форме, и, как сообщается, после игры хромал. Точные сроки и характер травмы неизвестны.

Потенциальная дата возвращения : неизвестно

Джонни Эванс

Эванс близок к возвращению и, скорее всего, именно он в ближайшем матче усилит позицию центрального защитника. Несмотря на то, что Джонни пропустил последний матч, его травма не выглядит серьезной.

Потенциальная дата возвращения : матч против «Челси» (4 апреля)

Люк Шоу

Перед игрой с «Брентфордом» Тен Хаг заяви , что ожидает возвращения Люка Шоу в строй до конца этого сезона. Если дела пойдут хорошо, то англичанин сможет вернуться к финальному отрезку и, возможно, к финалу Кубка Англии.

Потенциальная дата возвращения : конец апреля/май

Антони Марсьяль

Марсьялю придется много работать и творить чудеса на тренировках, чтобы убедить Тена Хага выпустить его на поле до истечения контракта. В конце января он перенес операцию по поводу травмы паха и, по прогнозам, должен был выбыть на два с половиной месяца.

Потенциальная дата возвращения : апрель

Алтай Байындыр

Недавно турка заметили на тренировках. Учитывая впечатляющую форму Андре Онана, турецкий вратарь вряд ли получит возможность сыграть, даже если вскоре вернется в состав.

Потенциальная дата возвращения : апрель

Тирелл Маласиа

Сезон Маласии разрушили травмы и, по слухам, у него есть психологические проблемы. На данный момент кажется, что в этом сезоне левый защитник не сыграет.

Потенциальная дата возвращения : июль