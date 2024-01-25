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🤫😩 Рэшфорд снова попался в ночном клубе. Утром «Юнайтед» не пустили его на тренировку, сославшись на болезнь

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил, что Маркус Рэшфорд и Джонни Эванс пропустят матч Кубка Англии, запланированный на воскресенье.

Футболисты пропустили сегодняшнюю тренировку, но оказалось, что вопрос может быть не в функциональном состоянии или желании Эрика тен Хага предоставить игрокам выходной.

Накануне фанаты заметили Маркуса Рэшфорда в одном из ночных клубов Белфаста.

«МЮ» же заявил, что дело в «болезни». Видимо, речь шла об Эвансе.

В соцсетях появились кадры, где Рэшфорда заметили в компании со своим другом Ро-Шоном Уильямсом, играющем в четвертом дивизионе. Парни отправлялись прямиком в ночной клуб.

Что с ним делать?

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На выход. Бездарь.
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