«Мы играли против чемпиона Африки»: Онана прокомментировал поражение от Сенегала
Сенегал обыграл Камерун со счетом 3:1.
Андре Онана был в воротах сборной Камеруна.
Онана допустил ошибку, которая привела к голу уже в первые 16 минут.
Цитируется 90Min, Онана сказал после игры: «Может быть, они [Сенегал] играли лучше. У нас были свои шансы, у обеих команд были свои периоды».
«У нас была возможность вернуться к счету 2:2, но не получилось. Все зависит от деталей.
На грани вылета? Нет. Мы великая нация, нам предстоит важный матч, и мы собираемся отдать все силы».
«Мы играли против чемпиона Африки, они поставили нас в затруднительное положение. Но в последние 45 минут мы были лучше. Мы должны учиться на своих ошибках».