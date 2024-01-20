«Мы играли против чемпиона Африки»: Онана прокомментировал поражение от Сенегала

Сенегал обыграл Камерун со счетом 3:1.

Андре Онана был в воротах сборной Камеруна.

Онана допустил ошибку, которая привела к голу уже в первые 16 минут.

Цитируется 90Min, Онана сказал после игры: «Может быть, они [Сенегал] играли лучше. У нас были свои шансы, у обеих команд были свои периоды».

«У нас была возможность вернуться к счету 2:2, но не получилось. Все зависит от деталей.

На грани вылета? Нет. Мы великая нация, нам предстоит важный матч, и мы собираемся отдать все силы».

«Мы играли против чемпиона Африки, они поставили нас в затруднительное положение. Но в последние 45 минут мы были лучше. Мы должны учиться на своих ошибках».