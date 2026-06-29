  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»

0
Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»
Александр Кокорин оценил переход Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что «Краснодар» согласовал с «Аль-Ахли» трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

– Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего.

Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать.

За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно.

Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.

– Деньги?

– А вы бы отказались?

Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем (Криштиану Роналду – Спортс’‘), побороться за что-то, – сказал Александр Кокорин.

Верите в честность Алжира против Австрии?22297 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Кокорин
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЭдуард Сперцян
logoАль-Ахли Джидда
logoКриштиану Роналду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Можно сколько угодно рассуждать про амбиции, верность клубам, шансы заиграть где-то в Европе и бла бла бла.
Если же смотреть трезво на вещи, то решение перейти в СА выглядит как максимально рациональное с точки зрение перспективы. Сперцяну так-то 26 лет. Шансов заработать где-то бОльшие деньги +- 0. Да и век футболиста не безграничен.
Люди на север на вахту едут работать за деньги, которые меньше на несколько порядков.
Так что всё он правильно делает. А остальное лирика.
ОтветAlex Tarakanoff
Можно сколько угодно рассуждать про амбиции, верность клубам, шансы заиграть где-то в Европе и бла бла бла. Если же смотреть трезво на вещи, то решение перейти в СА выглядит как максимально рациональное с точки зрение перспективы. Сперцяну так-то 26 лет. Шансов заработать где-то бОльшие деньги +- 0. Да и век футболиста не безграничен. Люди на север на вахту едут работать за деньги, которые меньше на несколько порядков. Так что всё он правильно делает. А остальное лирика.
Именно так.
ОтветAlex Tarakanoff
Можно сколько угодно рассуждать про амбиции, верность клубам, шансы заиграть где-то в Европе и бла бла бла. Если же смотреть трезво на вещи, то решение перейти в СА выглядит как максимально рациональное с точки зрение перспективы. Сперцяну так-то 26 лет. Шансов заработать где-то бОльшие деньги +- 0. Да и век футболиста не безграничен. Люди на север на вахту едут работать за деньги, которые меньше на несколько порядков. Так что всё он правильно делает. А остальное лирика.
Постоянно читаю про этот "век футболиста/любого другого высокооплачиваемого спортсмена" в контексте заработка, но разве у данного игрока денег уже сейчас в 26 лет не столько, сколько у его же соотечественников (подавляющего большинства граждан) не будет заработано за всю жизнь при куда более плотном графике и гораздо менее комфортных условиях?
Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин...
Ну,про Спартак здесь только смеха ради или для хайпа указано....
ОтветСергей Круг
Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин... Ну,про Спартак здесь только смеха ради или для хайпа указано....
Бывший нападающий "Кофемании" было бы лучше.
ОтветСергей Круг
Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин... Ну,про Спартак здесь только смеха ради или для хайпа указано....
Какой смех, это величие, я видел с трибуны его голевую на другую легенду клуба - Урунова против "Родины" в кубке. Коко - машина.
Ответфутбольный человек
я бы не отказался
Саня спокуха
Ответkokorin91
Саня спокуха
ты бы повежливей со старшими
Эдик приличный игрок, но серьезного предложения из Европы не получил. Пески так себе вариант, но лучше чем РПЛ, а других вариантов нет.
Постоянно смотрю Турецкий футбол, так как считаю его одним из самых зрелищных (точно зрелищнее ЛаЛиги и Серии А), так вот прошлый Саудовский сезон ничем не хуже. Как и везде, сильные клубы стараются в комбинации, слабые в бей-беги. По именам ничуть не хуже Турецкого, а со следующего сезона лучше. Большинство звезд по полной отрабатывают зарплату и видно, что времена, когда большая звезда приехала и халявит прошли (поэтому все, кто хотел пешком ходить быстро вернулись обратно в Европу). Честно, чтобы Феликс столько бегал я последний раз видел в Бенфике 18/19. Тут, видимо, хейтеры Криша, либо фанаты Месси привыкли чемпионат занижать, но он ни в какое сравнение не идет с той же МЛС и по уровню где-то между Турцией и Голландией (про РПЛ молчу), что очень даже неплохо, поэтому за Сперцяна очень рад. Единственное, чего там нет, это Ультрас и большей поддержки трибун, все приходят как в театр и если не знать, то тяжело сказать, какая из команд играет дома. Ну и проблема паспортистов, куда без нее. Но если такие же вливания будут еще в детский футбол+продолжат политику покупать молодых игроков из европейских академий, через 7-8 лет вполне французский/португальский чемпионат догнать могут.
ОтветКарен Григорян
Постоянно смотрю Турецкий футбол, так как считаю его одним из самых зрелищных (точно зрелищнее ЛаЛиги и Серии А), так вот прошлый Саудовский сезон ничем не хуже. Как и везде, сильные клубы стараются в комбинации, слабые в бей-беги. По именам ничуть не хуже Турецкого, а со следующего сезона лучше. Большинство звезд по полной отрабатывают зарплату и видно, что времена, когда большая звезда приехала и халявит прошли (поэтому все, кто хотел пешком ходить быстро вернулись обратно в Европу). Честно, чтобы Феликс столько бегал я последний раз видел в Бенфике 18/19. Тут, видимо, хейтеры Криша, либо фанаты Месси привыкли чемпионат занижать, но он ни в какое сравнение не идет с той же МЛС и по уровню где-то между Турцией и Голландией (про РПЛ молчу), что очень даже неплохо, поэтому за Сперцяна очень рад. Единственное, чего там нет, это Ультрас и большей поддержки трибун, все приходят как в театр и если не знать, то тяжело сказать, какая из команд играет дома. Ну и проблема паспортистов, куда без нее. Но если такие же вливания будут еще в детский футбол+продолжат политику покупать молодых игроков из европейских академий, через 7-8 лет вполне французский/португальский чемпионат догнать могут.
А что если вопрос не в качестве футбола?
Причем тут вообще Европа ни Европа? Где больше платят, туда и нужно идти.
Критиканы идут в лес... Парень занимается любимым делом за большие деньги, которые большинству хейтеров недоступны... а стадо еще и про отсутствие амбиций у Сперцяна говорит, сидя на диване)).
Все правильно Эдуард делает, молодец.
Александр, в первую очередь - нападающий "Динамо". С давних пор казалось странным, как могут сочетаться в нем большой футбольный талант и абсолютное отсутствие спортивного духа, соревновательной устремленности, игрового азарта. Так и выступал, будто очередной трудовой день отработать надо. Ошибся с профессией, видимо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварзин о Сперцяне в «Аль‑Ахли»: «Он навредит себе в футбольном плане. Уровень саудовской лиги ниже, прогрессировать там негде»
вчера, 21:25
«Сперцян едет заканчивать с футболом. Выбрал не спортивную, а финансовую сторону». Кирьяков об Эдуарде в Саудовской Аравии
вчера, 16:44
Губерниев о Сперцяне в «Аль‑Ахли»: «Выбрал прозябать за деньги вместо борьбы за чемпионство в «Краснодаре». Его право»
вчера, 13:15
Рекомендуем
Главные новости
Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»
2 минуты назад
Хавертц о словах Линекера про «одну из самых слабых сборных Германии»: «У нас и так достаточно экспертов в своей стране. Всегда легко критиковать. Мне это совершенно безразлично»
17 минут назад
Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»
33 минуты назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
47 минут назад
«ПСЖ» не планирует расставаться с Шевалье. Вратарь не выражал желание уйти, он сохраняет доверие Энрике (Le Parisien)
57 минут назад
«Спартак» за 6-7 млн евро может подписать Самородова. «Ахмат» не устроило предложение в 4 млн (Анар Ибрагимов)
сегодня, 11:25
Бразилия vs Япония – кто пройдет дальше? Решайте с бонусом 2000 от Bettery!
сегодня, 11:00Промо
Дюков о возвращении к формату «весна-осень»: «Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить предметно. Мне кажется, что нет принципиальных различий»
сегодня, 10:59
Экс-арбитр Федотов о ЧМ-2026: «Что странно – судьи полагаются на ВАР. Переучили всех, не берут на себя ответственность. Нет мастерства, как у Танашева, Чистякова, Кукуяна»
сегодня, 09:30
Канада в 1/8 ЧМ, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Левандовски едет в «Чикаго», Угарте порвал «кресты», Тюкавин готов перейти в «Зенит» и другие новости
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Рановато забрасывать Роналду фекалиями, хоть и матч с Колумбией отбегал вхолостую. Филигранность и правильность решений Месси не поддаются анализу». Талалаев об игроках
46 минут назад
«Лейпциг» может продать Диоманде в «ПСЖ» меньше чем за 100 млн евро, если вингер остается в Германии в аренде на сезон
сегодня, 11:15
Вратарь Аргентины Мартинес о переломе пальца: «Травма беспокоит. Я до сих пор не могу тренироваться в обычном режиме, но в следующем матче сыграю без шины»
сегодня, 10:50
Колыванов об Узбекистане на ЧМ: «Разрозненная команда, цельности не было. Хусанов прилично напривозил. Попытались – не получилось, бывает такое»
сегодня, 10:30
Аленичев о ЧМ-2026: «48 команд – все-таки многовато. Много проходных матчей, их неинтересно смотреть. Не сказать, что Месси удивил, все мы знаем этого феномена»
сегодня, 10:15
Гершкович поддержал новые правила в РПЛ: «Еще ужесточил бы борьбу с симуляциями, чтобы игрок покидал поле на 5 минут. Правило с удаленим за прикрывание рта рукой непонятно»
сегодня, 09:58
Даниил Уткин о возвращении в «Краснодар»: «Я счастлив, в России это клуб моей мечты, номер один. Над предложением вообще не думал: позвонили, сказал «да»
сегодня, 09:45
Германия – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
сегодня, 08:58
«Ахмат» не рассматривает вариант с подписанием Дзюбы: «Нападение у нас укомплектовано»
сегодня, 08:55
Ангольский форвард «Динамо» Махачкала Миро о возможности получить паспорт РФ: «Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет. Не могу сказать что-то конкретное»
сегодня, 08:05