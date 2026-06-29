Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что «Краснодар» согласовал с «Аль-Ахли» трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
– Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего.
Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать.
За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно.
Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.
– Деньги?
– А вы бы отказались?
Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем (Криштиану Роналду – Спортс’‘), побороться за что-то, – сказал Александр Кокорин.
Если же смотреть трезво на вещи, то решение перейти в СА выглядит как максимально рациональное с точки зрение перспективы. Сперцяну так-то 26 лет. Шансов заработать где-то бОльшие деньги +- 0. Да и век футболиста не безграничен.
Люди на север на вахту едут работать за деньги, которые меньше на несколько порядков.
Так что всё он правильно делает. А остальное лирика.
Ну,про Спартак здесь только смеха ради или для хайпа указано....