Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»

Александр Кокорин оценил переход Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно , что «Краснодар » согласовал с «Аль-Ахли » трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

– Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего.

Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать.

За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно.

Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.

– Деньги?

– А вы бы отказались?

Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем (Криштиану Роналду – Спортс’‘), побороться за что-то, – сказал Александр Кокорин .