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«Он убивает нас»: Рой Кин сравнил Фернандеша с Полем Погба

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Рой Кин считает, что небрежность Бруну Фернандеша на поле слишком дорого обходится «Манчестер Юнайтед».

Экс-игрок «дьяволов» поделился своим мнением в подкасте Stick to Football:

«Бруну часто слишком неосторожен и беспечен. В сборной он ведет себя точно так же. И тут дело не в тренерах и руководстве. Есть игроки, которые ведут себя подобным образом, но при этом показывают футбольную магию. Таких футболистов почти можно простить.

Но если футболист находится в команде, испытывающей трудности [«Манчестер Юнайтед»], и играет небрежно, начинаешь думать: «Он убивает нас, его игра обходится нам слишком дорого».

Также Кин сравнил Бруну с Полем Погба:

«Я всегда подобным образом говорил о Погба. Думаю, есть разница между большим талантом и великим игроком. Погба был большим талантом, но я не думаю, что он был великим игроком, как и Бруну Фернандеш. Без сомнения, талант есть, но просто чего-то не хватает».

В этом сезоне португальца часто критиковали за ошибки и излишнюю эмоциональность. На его счету 28 матчей, шесть ассистов, пять голов и девять желтых карточек. Он пропустил одну встречу «красных дьяволов» в сезоне из-за перебора «горчичников».

Согласны с мнением Кина?

3 комментария
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Рой как всегда прав
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Согласен
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Рядом не хватает жесткого игрока, который может выбить дурь из одноклубников.
И в целом сейчас игроки слабые духом. Начнешь критиковать, так в интервью все скажут или новости пойдут о потерянной раздевалке
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