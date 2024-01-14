Рэтклифф впервые пообщался с журналистами в статусе совладельца «МЮ». Назвал любимого игрока «дьяволов» и поделился эмоциями от покупки

Новая эра.

Сэр Джим Рэтклифф впервые приехал на «Олд Траффорд» после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер будет наблюдать с трибун за встречей его команды с «Тоттенхэмом».

Перед матчем он в первый раз пообщался с журналистами как совладелец «красных дьяволов». К сожалению, на многие вопросы отвечать он не стал, так как сделка еще не была одобрена вышестоящими органами, однако это не помешало ему рассказать о своих эмоциях от покупки доли в своем любимом клубе.

«Определенно это самый захватывающий момент в моей жизни. Я совершал несколько удивительных вещей, но это перекрывает все. Без вопросов.

Мы пытались сделать это несколько лет. Были некоторые сложности на пути, но так случается. Все закончилось хорошо.

Впервые я побывал на «Олд Траффорд», когда был ребенком. Совсем маленьким. Мне было 10 или около того. 60 лет назад...»

Когда Рэтклиффа спросили, кто является его любимым игроком «МЮ», он сказал:

«Пол Скоулз. И, пожалуй, Эрик Кантона».

Также новый совладелец рассказал, когда сделка по покупке должна быть финализирована:

«В начале или середине февраля. Надеюсь, они не найдут ничего подозрительного».