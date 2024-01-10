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Марсьяль планирует бороться за место в «МЮ». Он отклонил все предложения о трансфере

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Вот это поворот.

У футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля осталось всего полгода по контракту с клубом. Он крайне редко радует болельщиков своей игрой, так как испытывает проблемы с физической формой.

По данным The Athletic, в последнее время французу поступали предложения от «Фенербахче», «Марселя» и нескольких клубов Саудовской лиги. Все они хотели видеть игрока у себя уже в январе.

Однако Марсьяль всем ответил отказом, так как хочет остаться на «Олд Траффорд» минимум до лета и бороться за стартовый состав. Недавно Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» обсуждают с игроком возможность продления контракта.

В 19 матчах этого сезона Антони Марсьяль забил всего дважды. Последние пять матчей он пропустил из-за болезни.

4 комментария
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Ну хоть какая-то позитивная новость в этом нескончаемом хаосе. Давай, Марсик, покажи всем хейтерам. Летом поедешь на Евро, забьешь победный гол в финале, выбьешь бессрочный контракт в МЮ и в лазарет ;)
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У него зарплата 300к в неделю, зачем ему куда-то переходить? Любой на его месте (Марсьяль не нужен другим топ клубам) досидел бы до конца контракта.
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Что-то мне кажется не было ни от Фенера, ни от Марселя предложений, у Фенера Джеко и Батшуаи в нападении, вот прямо сейчас смотрю матч Фенера, Джеко уже в первом тайме хет-трик сделал(7:0 уже счёт стал), после 1 тайма его заменил Батшуаи и тоже один пока забил. Джеко на первом месте в списке бомбардиров чемпионата, обгоняет Икарди на три мяча. Ну а в Марселе отжигает Обамеянг. То есть прямо сейчас ни тем, ни другим нападающий не особо нужен. Вот летом возможно свободным агентом кто-то и захочет, и то не факт, так как Марсиаль ни пиара толком не даст, ни в игре сильно разницы не сделает, а риск покупки из-за травм слишком велик
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Это и так было очевидно. Это руководство покупать не умеет, а продавать уж тем более. Транжирить это они могут.
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