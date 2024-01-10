Марсьяль планирует бороться за место в «МЮ». Он отклонил все предложения о трансфере

Вот это поворот.

У футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля осталось всего полгода по контракту с клубом. Он крайне редко радует болельщиков своей игрой, так как испытывает проблемы с физической формой.

По данным The Athletic, в последнее время французу поступали предложения от «Фенербахче», «Марселя» и нескольких клубов Саудовской лиги. Все они хотели видеть игрока у себя уже в январе.

Однако Марсьяль всем ответил отказом, так как хочет остаться на «Олд Траффорд» минимум до лета и бороться за стартовый состав. Недавно Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» обсуждают с игроком возможность продления контракта.

В 19 матчах этого сезона Антони Марсьяль забил всего дважды. Последние пять матчей он пропустил из-за болезни.