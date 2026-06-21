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  4. Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й

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Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Пеле возглавил рейтинг лучших игроков в истории ЧМ по версии Goal.

Goal составил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

Первое место занял Пеле. Бразилец – единственный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира.

Вторым стал Лионель Месси, третьим – Диего Марадона.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Пеле (Бразилия)

2. Лионель Месси (Аргентина)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Франц Беккенбауэр (Германия)

6. Кафу (Бразилия)

7. Герд Мюллер (Германия)

8. Килиан Мбаппе (Франция)

9. Зинедин Зидан (Франция)

10. Мирослав Клозе (Германия)

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура38786 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: Goal
рейтинги
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoРоналдо
logoСборная Бразилии по футболу
logoГерд Мюллер
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Германии по футболу
logoЗинедин Зидан
logoКафу
logoФранц Беккенбауэр
logoДиего Марадона
logoПеле
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Помогите Кате авейру найти Роналду ..))
Что здесь делает Мбаппе?
Вау, аж два защитника и ни одного вратаря. Даже Кана с его наградой лучшего игрока турнира.
Пеле и Месси схожи в одном. Оба заканчивали карьеру в чемпионате США (МЛС).
В чем прикол составлять такой рейтинг в начале чемпионата? Он сам по себе сомнительный (как сравнить достижения в разных форматах и эпохах?), так еще и не могли подождать месяц и сделать актуальный по итогам финала. Очередной бредовый рейтинг от Goal вслед за обсасыванием будущего обладателя ЗМ каждый месяц.
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