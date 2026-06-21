Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Пеле возглавил рейтинг лучших игроков в истории ЧМ по версии Goal.
Goal составил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
Первое место занял Пеле. Бразилец – единственный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира.
Вторым стал Лионель Месси, третьим – Диего Марадона.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Пеле (Бразилия)
2. Лионель Месси (Аргентина)
3. Диего Марадона (Аргентина)
4. Роналдо (Бразилия)
5. Франц Беккенбауэр (Германия)
6. Кафу (Бразилия)
7. Герд Мюллер (Германия)
8. Килиан Мбаппе (Франция)
9. Зинедин Зидан (Франция)
10. Мирослав Клозе (Германия)
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура38786 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
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