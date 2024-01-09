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Сыграет за клуб и пропустит первый матч за сборную. Онана в очередной раз перевернул календарь своих матчей

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Хотел пойти на подвиг, но передумал.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана передумал и теперь не сыграет в стартовом матче Кубка Африки против Гвинеи в понедельник. Футболист полетит в Кот-д'Ивуар на матч, но не выйдет на поле. Приоритетом Онана является «МЮ».

«Андре намерен играть за свою страну. Он бы не стал этого делать, но для него приоритет − «Юнайтед», − сказал близкий к игроку источник.

Изначально «Юнайтед» договорился с Камеруном о том, что 27-летний игрок сможет присоединиться к своим товарищам по команде после домашнего матча «красных дьяволов» против «Тоттенхэма» 14 января, что позволит ему принять участие в первом матче против Гвинеи на следующий день.

Однако выходит, что Онана может наблюдать за игрой с трибуны, но точно не сыграет.

2 комментария
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Верно, Тоттенхем должен быть наказан!
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Подвиг - это не пропустить с очередного штрафного.
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