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Онана не впечатлен «Энфилдом». Голкиперу понадобилось лишь четыре слова, чтобы описать атмосферу на стадионе «Ливерпуля»

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Андре Онана прочувствовал ту легендарную атмосферу «Энфилда», о которой ходят легенды.

Камерунский вратарь стал одним из главных героев «МЮ» в матче против «Ливерпуля»: он не терял самообладания, активно помогал команде, раздавая мощные передачи, и совершил аж 8 героических сейвов. Вероятно, ему помогло то, что болельщики «красных» были особенно тихими в тот день.

В перерыве это отметил даже Гари Невилл, сказав в эфире Sky Sports:

«Я должен сказать, что это худшая атмосфера, которую я когда-либо видел на «Энфилде» во время игры против «Манчестер Юнайтед». Тут действительно очень тихо, за исключением первых пяти минут, когда они были заряжены».

После матча журналисты спросили Онана, что он почувствовал, выступая на поле «Ливерпуля». Ответ голкипера был однозначным:

«Я ничего не почувствовал».

Говоря об исходе игры, Андре добавил:

«Приятно провести матч «на ноль», но все же самое главное — победы в матче. Когда ты являешься частью этого огромного клуба, «Манчестер Юнайтед»… Ты должен побеждать».

10 комментариев
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Ответ Андрей Andrey
Я ничего не почувствовал,просто потекло снизу и каждый раз выбивал мяч в аут xaxaxaxax
Если бы Алисон так выбивал мяч на Салах как Онана на Антони на 78 минуте, Салах бы уже штук 20 наколотил к этому матчу. А Онана такие пасы выдает регулярно по штуке за матч, только вот вингеры безногие ни во что не могут это конвертировать
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Я ничего не почувствовал,просто потекло снизу и каждый раз выбивал мяч в аут xaxaxaxax
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<<Онана не впечатлен «Энфилдом». Голкиперу понадобилось лишь четыре слова, чтобы описать атмосферу на стадионе «Ливерпуля»
В коем веке Онана смог найти укромное место,для любимого занятия.
«Я ничего не почувствовал».
Оно и понятно, руки то были в перчатках.>>

Ничего Онана, поточишь молоток в матче с "Вест Хэмом".
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По факту они своего добились чтобы мы не говрили....2 балла отняли у Ливерпуля ,который борется за чемпионство-в Манчестер праздник.
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Ответ alex_cup
Если бы Алисон так выбивал мяч на Салах как Онана на Антони на 78 минуте, Салах бы уже штук 20 наколотил к этому матчу. А Онана такие пасы выдает регулярно по штуке за матч, только вот вингеры безногие ни во что не могут это конвертировать
Это бесполезно объяснять многим. Они считают, что мяч бороться за дальние передачи не надо. А в нашем составе кроме Расмуса это никто делать не умеет. Представляю как Гарначо выигрывает верховую борьбу 😀
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Ответ Snid
Просто в него ещё семера не входила, поэтому не впечатлён 😄
Да кстати, в Дыр Хея 7 влетело. Хоть о об одном разе мог бы и поведать юному Онане
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