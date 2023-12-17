<<Онана не впечатлен «Энфилдом». Голкиперу понадобилось лишь четыре слова, чтобы описать атмосферу на стадионе «Ливерпуля»

Андре Онана прочувствовал ту легендарную атмосферу «Энфилда», о которой ходят легенды.

Камерунский вратарь стал одним из главных героев «МЮ» в матче против «Ливерпуля»: он не терял самообладания, активно помогал команде, раздавая мощные передачи, и совершил аж 8 героических сейвов. Вероятно, ему помогло то, что болельщики «красных» были особенно тихими в тот день.

В перерыве это отметил даже Гари Невилл, сказав в эфире Sky Sports:

«Я должен сказать, что это худшая атмосфера, которую я когда-либо видел на «Энфилде» во время игры против «Манчестер Юнайтед». Тут действительно очень тихо, за исключением первых пяти минут, когда они были заряжены».

После матча журналисты спросили Онана, что он почувствовал, выступая на поле «Ливерпуля». Ответ голкипера был однозначным:

«Я ничего не почувствовал».

Говоря об исходе игры, Андре добавил:

«Приятно провести матч «на ноль», но все же самое главное — победы в матче. Когда ты являешься частью этого огромного клуба, «Манчестер Юнайтед»… Ты должен побеждать».