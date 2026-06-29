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  4. Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»

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Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»
Константин Генич рассказал, что его печалит в переходе Сперцяна в «Аль-Ахли».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вероятном переходе Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что «Краснодар» согласовал с «Аль-Ахли» трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

«Как понимаю, Эдику уже просто хотелось попробовать себя где‑то еще. 25 миллионов, которые «Краснодар» получит за этот трансфер, – нехилые деньги.

С учетом перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов, общие 45 миллионов перебивают все затраты на работу академии, что все это было не зря.

Так что с финансовой точки зрения для клуба и футболиста все понятно.

Сейчас к Саудовской Аравии повышенное внимание. Там в футбол вливаются большие деньги, там пройдет чемпионат мира. Да, жарко, специфический чемпионат, но играют много звезд, и внимание мировой общественности к нему чуть больше, чем к РПЛ.

Думаю, этот переход, возможно, рассматривается как транзит, чтобы сначала поиграть в Саудовской Аравии, в местной Лиге чемпионов, тем более команда там классная, а потом идти в Европу.

Но меня печалит не сам отъезд Сперцяна в Саудовскую Аравию, а то, что признававшийся трижды подряд лучшим полузащитником РПЛ (а сейчас, наверное, выиграет и в четвертый раз), находящийся в самом соку 26‑летний игрок сборной, яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы.

Понятно, что был «Саутгемптон», о котором в прошлом году много говорили, были какие‑то ни к чему необязывающие звонки [от других клубов], о чем говорил сам Эдик, но предложений сейчас нет», – сказал Константин Генич.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Ахли Джидда
logoКонстантин Генич
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКраснодар
logoСаутгемптон
logoМатч ТВ
logoМатвей Сафонов

Комментарии

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Ну вообще-то предложения были, даже судя по прессе, но либо чемпионшип, либо мешала политика, либо же надеялись его купить значительно дешевле (не больше 12 миллионов) - а с чего бы Краснодару своего лидера атаки продавать дёшево?
ОтветDmitry Orlov
Ну вообще-то предложения были, даже судя по прессе, но либо чемпионшип, либо мешала политика, либо же надеялись его купить значительно дешевле (не больше 12 миллионов) - а с чего бы Краснодару своего лидера атаки продавать дёшево?
Полностью согласен,
Причем Саутгемптон хороший вариант был. Один сезон и ты попадёшь в АПЛ. Пример Фернандеса. Ушёл в Вест Хем, а сейчас все топы хотят забрать
Коротко об уровне рпл
ОтветАнтон Дмитриев
Коротко об уровне рпл
А то, что вратарь-воспитанник клуба РПЛ дважды выиграл ЛЧ, причём второй раз, почти весь сезон был основным, отыграл весь плей-офф ЛЧ - тоже говорит об уровне РПЛ?
ОтветDmitry Orlov
А то, что вратарь-воспитанник клуба РПЛ дважды выиграл ЛЧ, причём второй раз, почти весь сезон был основным, отыграл весь плей-офф ЛЧ - тоже говорит об уровне РПЛ?
Не мешайте человеку ныть и страдать
Пример Захаряна в Европе, тоже мог отпугнуть потенциальных покупателей
Ответsergey2022
Пример Захаряна в Европе, тоже мог отпугнуть потенциальных покупателей
А пример Хвичи, что 3 года в РПЛ отыграл в возрасте 18-21 года, что мог сказать потенциальным покупателям?
Ответsergey2022
Пример Захаряна в Европе, тоже мог отпугнуть потенциальных покупателей
А пример Сафонова Головина, да и Миранчука ?
Слишком много хороших атакующих пз в Европе . Высокая конкуренция .
"Чуть больше , чем к РПЛ")))
Четырежды лучший полузащитник РФПЛ не хочет ехать на 2,5 миллиона, которые он и так имеет в родном клубе, бороться за выживание или середину таблицы в какую-нибудь убогую провинцию. А топовым европейским клубам нужны игроки высочайшего уровня. Да, Эдик, не такой. Это не Витинья и не Эдегор. Так что все тут логично и уместно.
А как кто то из Европы узнает о наших игроках в свободном доступе. Оттуда без VPN на наши ресурсы не попасть. А европейским скаутам такой гемморой нахрен не нужен. Никто в Европе не следит за РПЛ.
Меня печалит наличие гениталича в инфопространстве в принципе.
От крутых клубов предложений не было, в говно не пошел. Выбрал Аль Ахли-в чпм проблема?
>>яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы.

такой у нас чемпионат, такие звезды, скажите спасибо, хоть в Саудовскую Аравию пока зовут.
Ответuchiyamada
>>яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы. такой у нас чемпионат, такие звезды, скажите спасибо, хоть в Саудовскую Аравию пока зовут.
В сборной Бразилии двое. В лучшей команде мира - двое из РФПЛ.
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