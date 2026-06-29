Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вероятном переходе Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что «Краснодар» согласовал с «Аль-Ахли» трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
«Как понимаю, Эдику уже просто хотелось попробовать себя где‑то еще. 25 миллионов, которые «Краснодар» получит за этот трансфер, – нехилые деньги.
С учетом перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов, общие 45 миллионов перебивают все затраты на работу академии, что все это было не зря.
Так что с финансовой точки зрения для клуба и футболиста все понятно.
Сейчас к Саудовской Аравии повышенное внимание. Там в футбол вливаются большие деньги, там пройдет чемпионат мира. Да, жарко, специфический чемпионат, но играют много звезд, и внимание мировой общественности к нему чуть больше, чем к РПЛ.
Думаю, этот переход, возможно, рассматривается как транзит, чтобы сначала поиграть в Саудовской Аравии, в местной Лиге чемпионов, тем более команда там классная, а потом идти в Европу.
Но меня печалит не сам отъезд Сперцяна в Саудовскую Аравию, а то, что признававшийся трижды подряд лучшим полузащитником РПЛ (а сейчас, наверное, выиграет и в четвертый раз), находящийся в самом соку 26‑летний игрок сборной, яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы.
Понятно, что был «Саутгемптон», о котором в прошлом году много говорили, были какие‑то ни к чему необязывающие звонки [от других клубов], о чем говорил сам Эдик, но предложений сейчас нет», – сказал Константин Генич.
Причем Саутгемптон хороший вариант был. Один сезон и ты попадёшь в АПЛ. Пример Фернандеса. Ушёл в Вест Хем, а сейчас все топы хотят забрать
такой у нас чемпионат, такие звезды, скажите спасибо, хоть в Саудовскую Аравию пока зовут.