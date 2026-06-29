Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»

Константин Генич рассказал, что его печалит в переходе Сперцяна в «Аль-Ахли».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вероятном переходе Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно , что «Краснодар » согласовал с «Аль-Ахли » трансфер полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

«Как понимаю, Эдику уже просто хотелось попробовать себя где‑то еще. 25 миллионов, которые «Краснодар» получит за этот трансфер, – нехилые деньги.

С учетом перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов, общие 45 миллионов перебивают все затраты на работу академии, что все это было не зря.

Так что с финансовой точки зрения для клуба и футболиста все понятно.

Сейчас к Саудовской Аравии повышенное внимание. Там в футбол вливаются большие деньги, там пройдет чемпионат мира. Да, жарко, специфический чемпионат, но играют много звезд, и внимание мировой общественности к нему чуть больше, чем к РПЛ.

Думаю, этот переход, возможно, рассматривается как транзит, чтобы сначала поиграть в Саудовской Аравии, в местной Лиге чемпионов, тем более команда там классная, а потом идти в Европу.

Но меня печалит не сам отъезд Сперцяна в Саудовскую Аравию, а то, что признававшийся трижды подряд лучшим полузащитником РПЛ (а сейчас, наверное, выиграет и в четвертый раз), находящийся в самом соку 26‑летний игрок сборной, яркая звезда чемпионата России не имеет ни одного предложения из Европы.

Понятно, что был «Саутгемптон», о котором в прошлом году много говорили, были какие‑то ни к чему необязывающие звонки [от других клубов], о чем говорил сам Эдик, но предложений сейчас нет», – сказал Константин Генич.