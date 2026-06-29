Кокорин о приезде в Россию спустя пять лет: «Такой красивой Москву не видел давно. Все изменилось в лучшую сторону. У меня была мечта попробовать себя в Европе. Пока просто чиллю»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями о Москве после приезда в Россию впервые за пять лет.
– Ты не был в России пять лет. Что здесь, по-твоему, изменилось с тех пор?
– Все изменилось только в лучшую сторону. Мне очень нравится. Такой красивой Москву не видел давно.
– Проблема с бензином на тебе сказывается?
– Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться.
– Ты уже давно играешь в Европе. Считаешь переезд туда ошибкой?
– Абсолютно нет. Там я проиграл кучу лет, все видел и все знаю. У меня была мечта попробовать себя в Европе, посмотреть, как все устроено. И я ее исполнил.
– Где планируешь играть в следующем сезоне?
– Пока просто чиллю, – сказал Александр Кокорин.
35-летний футболист ранее покинул кипрский «Арис». Форвард также играл за «Фиорентину».
Но мечту поиграть на Кипре реализовал, да, тут не поспоришь
Зачем переехал на Кипр? С таким же успехом мог перейти в Работнички или Чукарички. 😁