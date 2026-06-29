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  4. Кокорин о приезде в Россию спустя пять лет: «Такой красивой Москву не видел давно. Все изменилось в лучшую сторону. У меня была мечта попробовать себя в Европе. Пока просто чиллю»

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Кокорин о приезде в Россию спустя пять лет: «Такой красивой Москву не видел давно. Все изменилось в лучшую сторону. У меня была мечта попробовать себя в Европе. Пока просто чиллю»
Александр Кокорин: такой красивой Москву не видел давно.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями о Москве после приезда в Россию впервые за пять лет.

– Ты не был в России пять лет. Что здесь, по-твоему, изменилось с тех пор?

– Все изменилось только в лучшую сторону. Мне очень нравится. Такой красивой Москву не видел давно.

– Проблема с бензином на тебе сказывается?

– Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться.

– Ты уже давно играешь в Европе. Считаешь переезд туда ошибкой?

– Абсолютно нет. Там я проиграл кучу лет, все видел и все знаю. У меня была мечта попробовать себя в Европе, посмотреть, как все устроено. И я ее исполнил.

– Где планируешь играть в следующем сезоне?

– Пока просто чиллю, – сказал Александр Кокорин.

35-летний футболист ранее покинул кипрский «Арис». Форвард также играл за «Фиорентину».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кокорин
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logoСпартак
logoАрис
logoДинамо Москва
logoФиорентина

Комментарии

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Последняя фраза в целом описывает всю карьеру Кокорина
ОтветЕбздрогыч
Последняя фраза в целом описывает всю карьеру Кокорина
Ахах) "пока...")
ОтветЕбздрогыч
Последняя фраза в целом описывает всю карьеру Кокорина
Так в этом и смысл.😉
Ноу тайм ту чилл.
Кто в Москве не бывал, красоты не видал
Играл за Фиорентину громко сказано конечно)
Но мечту поиграть на Кипре реализовал, да, тут не поспоришь
Где ты там "поиграл-то"??
Сань, это ты ещё кофе не пробовал!
Так чего же ты не исполнил мечту, Саша?
Зачем переехал на Кипр? С таким же успехом мог перейти в Работнички или Чукарички. 😁
когда пожил в греческой "деревне" и вернулся в цивилизацию...)
Как похорошела Москва...без Кокорина.
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