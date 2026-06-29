Кокорин о приезде в Россию спустя пять лет: «Такой красивой Москву не видел давно. Все изменилось в лучшую сторону. У меня была мечта попробовать себя в Европе. Пока просто чиллю»

Александр Кокорин: такой красивой Москву не видел давно.

Бывший нападающий «Зенита » Александр Кокорин поделился мыслями о Москве после приезда в Россию впервые за пять лет.

– Ты не был в России пять лет. Что здесь, по-твоему, изменилось с тех пор?

– Все изменилось только в лучшую сторону. Мне очень нравится. Такой красивой Москву не видел давно.

– Проблема с бензином на тебе сказывается?

– Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться.

– Ты уже давно играешь в Европе. Считаешь переезд туда ошибкой?

– Абсолютно нет. Там я проиграл кучу лет, все видел и все знаю. У меня была мечта попробовать себя в Европе, посмотреть, как все устроено. И я ее исполнил.

– Где планируешь играть в следующем сезоне?

– Пока просто чиллю, – сказал Александр Кокорин .

35-летний футболист ранее покинул кипрский «Арис ». Форвард также играл за «Фиорентину».