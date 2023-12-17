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😳 «Разве может лучший голкипер прошлой ЛЧ стать за полгода худшим?». Онана жестко ответил на критику фанатов

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ответил в интервью Sky на вопрос, как он относится к многочисленной критике в свой адрес со стороны фанатов.

«Вы хотите сказать мне, что за шесть месяцев лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона стал худшим в мире? Чушь...

Я уверен, что у меня все будет хорошо в «Манчестер Юнайтед». Это просто вопрос времени.

Сейчас для меня не лучший момент в карьере, но критика - это неплохо, в конце концов, с ней придется смириться», - заявил камерунский вратарь.

Отметим, что на счету Онана семь сухих матчей в текущем сезоне АПЛ.

2 комментария
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Из-за него большинство бед МЮ
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