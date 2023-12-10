«Кто вы такие?!». Эвра рассказал, как Фергюсон наорал на команду в автобусе за игнор фанатов

Сэр Алекс Фергюсон – одна из немногих футбольных персон, о которой до сих пор говорят исключительно хорошее. За 26 лет в «МЮ» шотландец создал вокруг себя недостижимый уровень любви фанатов.

Красивая история Патриса Эвра – очередное тому подтверждение:

«Однажды мы устали после игры, поэтому решили не раздавать автографы и сразу сесть в автобус. И вдруг мы увидели, как Фергюсон вышел к болельщиками и начал расписываться. Он делал это 45 минут, затем сел в автобус и заорал:

«Кто вы такие?! Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы увидеть вас. А теперь идите, черт возьми, распишитесь им». Мы должны были раздать автографы всем фанатам».

Похоже, именно такого человека не хватает сейчас «МЮ».