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«Кто вы такие?!». Эвра рассказал, как Фергюсон наорал на команду в автобусе за игнор фанатов

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Сэр Алекс Фергюсон – одна из немногих футбольных персон, о которой до сих пор говорят исключительно хорошее. За 26 лет в «МЮ» шотландец создал вокруг себя недостижимый уровень любви фанатов.

Красивая история Патриса Эвра – очередное тому подтверждение:

«Однажды мы устали после игры, поэтому решили не раздавать автографы и сразу сесть в автобус. И вдруг мы увидели, как Фергюсон вышел к болельщиками и начал расписываться. Он делал это 45 минут, затем сел в автобус и заорал:

«Кто вы такие?! Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы увидеть вас. А теперь идите, черт возьми, распишитесь им». Мы должны были раздать автографы всем фанатам».

Похоже, именно такого человека не хватает сейчас «МЮ».

2 комментария
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Да там много кого не хватает помимо САФа или вообще- всего не хватает.
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Хоть я и за Лидс, но отрицать очевидное было бы нелепо. Фергюсон - человечище.
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