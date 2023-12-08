Онана рассказал, какое прозвище ему дали в «Манчестер Юнайтед». Догадаетесь какое?

Андре Онана рассказал, какое прозвище дали ему товарищи по «Манчестер Юнайтед» после того, как он прибыл на «Олд Траффорд».

Онана перешел в клуб летом из миланского «Интера», но его выступления вызывают смешанные чувства у фанатов и экспертов. Голкипер совершал немало блестящих сейвов, выручавших команду, но были у него и кошмарные ошибки, стоившие очков.

Тем не менее Андре не убегает от ответственности и всегда берет на себя вину за собственные оплошности. И благодаря этому качеству вратарь получил лестное прозвище в «красных дьяволах», о чем он рассказал в видео для YouTube-канала Премьер-лиги, отвечая на вопрос, кем бы он стал, если не футболистом:

«Думаю, я бы стал полицейским, так как люблю брать на себя ответственность. Вот почему даже мои товарищи по команде называют меня «боссом». Еще я увлекаюсь политикой, мне всегда была интересна эта тема. Это помогает мне понять, как устроен этот мир.

Я считаю, что работа в полиции — одна из самых почетных в мире».

Пожалуй, прозвище «босс» действительно прекрасно подходит Андре. Ему осталось только добиться стабильности на поле, чтобы и у фанатов было желание называть его так.