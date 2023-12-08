United Tweets
Блог

Онана рассказал, какое прозвище ему дали в «Манчестер Юнайтед». Догадаетесь какое?

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Андре Онана Андре Онана
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Андре Онана рассказал, какое прозвище дали ему товарищи по «Манчестер Юнайтед» после того, как он прибыл на «Олд Траффорд».

Онана перешел в клуб летом из миланского «Интера», но его выступления вызывают смешанные чувства у фанатов и экспертов. Голкипер совершал немало блестящих сейвов, выручавших команду, но были у него и кошмарные ошибки, стоившие очков.

Тем не менее Андре не убегает от ответственности и всегда берет на себя вину за собственные оплошности. И благодаря этому качеству вратарь получил лестное прозвище в «красных дьяволах», о чем он рассказал в видео для YouTube-канала Премьер-лиги, отвечая на вопрос, кем бы он стал, если не футболистом:

«Думаю, я бы стал полицейским, так как люблю брать на себя ответственность. Вот почему даже мои товарищи по команде называют меня «боссом». Еще я увлекаюсь политикой, мне всегда была интересна эта тема. Это помогает мне понять, как устроен этот мир.

Я считаю, что работа в полиции — одна из самых почетных в мире».

Пожалуй, прозвище «босс» действительно прекрасно подходит Андре. Ему осталось только добиться стабильности на поле, чтобы и у фанатов было желание называть его так.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
черная дыра
+13
-1
+12
бибизян
+2
-1
+1
Обэма
+2
-1
+1
черный гатальский
+1
0
+1
Руки-крюки
+1
0
+1
J.J. Ochkoa?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий