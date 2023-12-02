📸Гарначо слишком бурно праздновал гол перед фанатами «Галатасарая». Антони попросил прощения за это у трибун 🙏

Красивый поступок бразильца.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем» − 3:3. Первый мяч в игре забил Алехандро Гарначо и очень бурно отпраздновал его перед хозяйской трибуной турков.

Молодой аргентинец оттягивал ухо, как будто требуя, чтобы ему что-то сказали местные болельщики, а потом показывал руками жест, будто бы успокоил их или поставил на место.

Такое поведение не понравилось сразу двум игрокам «МЮ» − Антони и Бруну Фернандешу. Бразилец увидел, что сделал аргентинец, повернулся лицом к трибунам и сделал такой жест − 🙏

В то же самое время португалец, который отдавал голевой пас на Гарначо, пытался успокоить Алехандро внутри толпы из празднующих игроков.

Игра игрой, но уважение к сопернику никто не отменял. Тем более, что в конечном итоге «Галатасарай» смог сравнять счет и не был далек от того, чтобы и вовсе выиграть матч. Вполне вероятно, что в том числе провокация Гарначо придала им сил.