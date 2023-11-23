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🚨 Источник из УЕФА заявил, что «МЮ» могут исключить из Лиги чемпионов, если Джим Рэтклифф приобретет долю в клубе

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«Манчестер Юнайтед» может получить бан в Лиге чемпионов, если сэр Джим Рэтклифф приобретет миноритарный пакет акций.

Напомним, что миллиардер ведет переговоры о выкупе 25-процентной доли в «Ман Юнайтед» за £1,3 млрд.

Глейзеры близки к договоренности с Рэтклиффом и планируют объявить о сделке в ближайшее время.

Проблема в том, что 71-летний бизнесмен уже имеет один футбольный клуб во владении - французскую «Ниццу», которая сейчас занимает вторую строчку в таблице Лиги 1.

В соответствии с новыми «мультиклубными» правилами УЕФА, «Ман Юнайтед» и «Ницца» не могут одновременно выступать в Лиге чемпионов, если принадлежат одному владельцу.

The Sun уточнил информацию у источника из руководства УЕФА:

«Все в соответствии с правилами. На сегодняшний день, если Ineos (корпорация владеющая «Ниццей», но принадлежащая Рэтклиффу) не продаст одну из команд, то они не смогут играть в европейских соревнованиях, только если одна из них не будет в Лиге чемпионов, а другая в Лиге конференций».

Звучит тревожно, но учитывая положение «МЮ» в АПЛ, стоит ли переживать?

4 комментария

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скорпыч
Ред Бул окрыляет!!!!
+3
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Надеюсь, что Шейх возобновит интерес, после этой новости
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Альварес 9
А какая разница если мю все равно вылетит из этой ЛЧ и не будет играть в следующей 😁
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Vovan94
Мы и без этого вылетаем ,так что пусть покупает. Колличество травм так велико ,что Рэтклифф вполне может даже на стартовый состав ещё рассчитывать
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