🚨 Источник из УЕФА заявил, что «МЮ» могут исключить из Лиги чемпионов, если Джим Рэтклифф приобретет долю в клубе

«Манчестер Юнайтед» может получить бан в Лиге чемпионов, если сэр Джим Рэтклифф приобретет миноритарный пакет акций.

Напомним, что миллиардер ведет переговоры о выкупе 25-процентной доли в «Ман Юнайтед» за £1,3 млрд.

Глейзеры близки к договоренности с Рэтклиффом и планируют объявить о сделке в ближайшее время.

Проблема в том, что 71-летний бизнесмен уже имеет один футбольный клуб во владении - французскую «Ниццу», которая сейчас занимает вторую строчку в таблице Лиги 1.

В соответствии с новыми «мультиклубными» правилами УЕФА, «Ман Юнайтед» и «Ницца» не могут одновременно выступать в Лиге чемпионов, если принадлежат одному владельцу.

The Sun уточнил информацию у источника из руководства УЕФА:

«Все в соответствии с правилами. На сегодняшний день, если Ineos (корпорация владеющая «Ниццей», но принадлежащая Рэтклиффу) не продаст одну из команд, то они не смогут играть в европейских соревнованиях, только если одна из них не будет в Лиге чемпионов, а другая в Лиге конференций».

Звучит тревожно, но учитывая положение «МЮ» в АПЛ, стоит ли переживать?