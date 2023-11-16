«Его слабые стороны – вратарские навыки»: Пол Паркер считает, что у Онана слишком много недостатков для игры за «Юнайтед»

Андре Онана провел в «Манчестер Юнайтед» достаточно времени, но так и не смог своей игрой убедить многих болельщиков и экспертов.

К числу критиков присоединился Пол Паркер. Экс-защитник «МЮ» считает, что у Андре слишком много недостатков для игры за «дьяволов»:

«Слабыми сторонами Онана являются его вратарские навыки. Его умение отражать удары, фиксировать мяч, удерживать его. Он непредсказуем, никогда не контролирует свои сейвы, мячи от него отскакивают. Я, конечно, надеюсь, что Онана повторит историю Де Хеа и в какой-то момент внезапно начнет понимать английский футбол.

Все продолжают говорить мне, каким важным Онана был для миланского «Интера», но для меня это не аргумент. Итальянский футбол не такой напряженный, как английский. Сейчас ему намного сложнее, чем в Италии».

Паркер сравнил Онана с Де Хеа и другими голкиперами АПЛ:

«Де Хеа был вратарем, на которого можно было положиться, а Онана не такой. Давид мыслил правильно, мне интересно, будет ли Онана когда-нибудь хорошо выступать за «Манчестер Юнайтед».

Его сильные стороны… В чем на самом деле его сильные стороны? Я не знаю. Ну, он достаточно уверенно владеет мячом, но ему все еще далеко до Эдерсона или Алиссона, хотя все ожидали, что он будет на таком же уровне. Он определенно испытывает трудности как ментальные, так и физические, гораздо большие, чем в Италии».

Согласны с аргументами Пола?