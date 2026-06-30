Йенс Леманн: Нагельсманн никогда не играл в футбол.

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн отметил отсутствие игрового опыта у Юлиана Нагельсманна после вылета Германии с ЧМ-2026.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

«Дело в том, чему тренер может научить. Например, если посмотреть на тренеров сегодня, то Нагельсманн никогда не играл в футбол. Я даже не знаю имен помощников в его тренерском штабе.

У нас были такие фантастические тренеры, как Франц Беккенбауэр , Руди Феллер , Юрген Клинсманн , Берти Фогтс .

Нагельсманн – первый тренер за 30-40 лет, который не играл в футбол. И его тренерский штаб – тоже.

Ты как топ-футболист приезжаешь в сборную, которые не могут объяснить тебе детали игры. Потому что детали имеют важное значение, когда ты хочешь прогрессировать и когда хочешь добиваться успеха в игре.

Все зависит от деталей. Дело не в общей карьере, а в деталях», – заявил Йенс Леманн.

Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»