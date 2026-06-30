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  4. «Нагельсманн не играл в футбол. Даже не знаю имен помощников в его штабе. А ведь Германию тренировали Беккенбауэр, Феллер, Клинсманн, Фогтс». Леманн о Юлиане

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«Нагельсманн не играл в футбол. Даже не знаю имен помощников в его штабе. Германию тренировали Беккенбауэр, Феллер, Клинсманн, Фогтс». Леманн о Юлиане
Йенс Леманн: Нагельсманн никогда не играл в футбол.

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн отметил отсутствие игрового опыта у Юлиана Нагельсманна после вылета Германии с ЧМ-2026.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

«Дело в том, чему тренер может научить. Например, если посмотреть на тренеров сегодня, то Нагельсманн никогда не играл в футбол. Я даже не знаю имен помощников в его тренерском штабе.

У нас были такие фантастические тренеры, как Франц Беккенбауэр, Руди Феллер, Юрген Клинсманн, Берти Фогтс.

Нагельсманн – первый тренер за 30-40 лет, который не играл в футбол. И его тренерский штаб – тоже.

Ты как топ-футболист приезжаешь в сборную, которые не могут объяснить тебе детали игры. Потому что детали имеют важное значение, когда ты хочешь прогрессировать и когда хочешь добиваться успеха в игре.

Все зависит от деталей. Дело не в общей карьере, а в деталях», – заявил Йенс Леманн.

Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CBS Sports Golazo
logoЙенс Леманн
logoЮлиан Нагельсманн
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logoФранц Беккенбауэр
Руди Феллер
logoбундеслига Германия
logoБерти Фогтс
logoЮрген Клинсманн
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Комментарии

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Думал Царя разбудили. Показалось
ОтветЖан Вальжан
Думал Царя разбудили. Показалось
ЛжеМостовой
ОтветUnico
ЛжеМостовой
Самозванец.
А у вас брат в Москве есть?
ОтветNoN
А у вас брат в Москве есть?
+100
ОтветNoN
А у вас брат в Москве есть?
Не люблю, когда цитаты из Брата-2 вставляют по любому поводу, но вот тут попадание прям в 10 из 10-ти. Действительно)
"Я пенальти отбил больше чем у некоторых волос на голове. Понаберут у метро и контракт предлагают, а заслуженные люди сидят без дела" - добавил экс-вратарь сборной Германии.
Везде есть свои Мостовые 🤣
ОтветNo Name
Везде есть свои Мостовые 🤣
...и набережные
Нефутбольный человек этот Нагельсман, короче
Ну начинается , а типо выдающиеся игроки всегда дают результат , ну бывает всякое зачем пинать ? Ну брали бы тогда Каннаваро у Узбеков ? Суть в чём получиться и не получиться может у каждого вон у Корейцев тренер был выдающимся игроком по крайней мере по их меркам а теперь его мочат так что не позавидуешь .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Ну начинается , а типо выдающиеся игроки всегда дают результат , ну бывает всякое зачем пинать ? Ну брали бы тогда Каннаваро у Узбеков ? Суть в чём получиться и не получиться может у каждого вон у Корейцев тренер был выдающимся игроком по крайней мере по их меркам а теперь его мочат так что не позавидуешь .
Можно быть и неплохим тренером без практических умений, но великим - вряд ли.
У всех великих тренеров интерес к профессии просыпался через умение обращаться с мячом. И для этого не обязательно быть именно проф спортсменом.
Просто не понятна мотивация людей, не любящих саму игру, мяч, но зачем-то работающих в этой сфере.
ОтветИстинное В е л и ч и е
Можно быть и неплохим тренером без практических умений, но великим - вряд ли. У всех великих тренеров интерес к профессии просыпался через умение обращаться с мячом. И для этого не обязательно быть именно проф спортсменом. Просто не понятна мотивация людей, не любящих саму игру, мяч, но зачем-то работающих в этой сфере.
Так а кто сказал, что у Нагельсманна нет умения обращаться с мячом или хотя бы непрофессиональных навыков игры? У него вообще-то и профессиональные есть - он на молодежном уровне вполне профессионально играл, за "Мюнхен-1860". Немного, конечно, но в рамках поставленного Вами вопроса о якобы нелюбви к "самой игре" - вполне достаточно.

Погугли бы хоть, прежде чем писать.
Я бы Дешама рассмотрел, серьезно. Из Франции его выгоняют, но то, что он умеет доводить свою (или любую, на будущее) сборную до решающих дел - очевидно)
ОтветBaader
Я бы Дешама рассмотрел, серьезно. Из Франции его выгоняют, но то, что он умеет доводить свою (или любую, на будущее) сборную до решающих дел - очевидно)
Недооцененный Дешам, он и на клубном уровне с разными командами результатов добивался.
Недооцененный потому что не особо ценят его.
В Тунисе, Шотландии, Южной Корее горящие вакансии. Стоит подумать. Да, падение статуса, но вроде бы ниже упасть уже невозможно?
Мостовой: мой звездюк
Только раньше за сборную играли немцы, а не афрогерманцы.
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