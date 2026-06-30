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Нагельсманн готов остаться в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026: «Я не из тех, кто убегает. Это исключено»
Юлиан Нагельсманн хочет остаться в сборной Германии.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил готовность остаться во главе команды после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

«Я хочу продолжить работу. Если этого же хотят в Федерации футбола Германии – я готов. Если они этого не хотят, то должны сказать об этом. Я не из тех, кто убегает. Это исключено», – заявил Юлиан Нагельсманн.

Контракт тренера и Федерации футбола Германии рассчитан до 2028 года.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Хахахахахахахахаха!!!
Надо менять вектор, Юль.
Намекает, что уйдёт только при выплате неустойки.
Дёшево. На днях пойдёшь наXер, херр, со всей своей готовностью.
Царю теперь дай порулить, нефутбольный ты человек!
Конечно, у него ведь походка нефутбольная, как он убежит-то?😼
какая патетика...)
достойно уйти после позора = сбежать, угу!
красиво подменил понятия (нет).
Да иди тренируй Айнтрахт
Надо слушать футбольных людей, а не тех кто мяча в руках не держали))
Ну.. Если задача была выйти из группы, то господин Юлиан справился превосходно.
А дальше можно процетировать одного в прошлом игрока сборной России:
- «ваши ожидания, ваши проблемы»
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