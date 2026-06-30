Нагельсманн готов остаться в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026: «Я не из тех, кто убегает. Это исключено»
Юлиан Нагельсманн хочет остаться в сборной Германии.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил готовность остаться во главе команды после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026.
Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.
«Я хочу продолжить работу. Если этого же хотят в Федерации футбола Германии – я готов. Если они этого не хотят, то должны сказать об этом. Я не из тех, кто убегает. Это исключено», – заявил Юлиан Нагельсманн.
Контракт тренера и Федерации футбола Германии рассчитан до 2028 года.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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достойно уйти после позора = сбежать, угу!
красиво подменил понятия (нет).
А дальше можно процетировать одного в прошлом игрока сборной России:
- «ваши ожидания, ваши проблемы»