Нагельсманн готов остаться в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026: «Я не из тех, кто убегает. Это исключено»

Юлиан Нагельсманн хочет остаться в сборной Германии.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил готовность остаться во главе команды после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

«Я хочу продолжить работу. Если этого же хотят в Федерации футбола Германии – я готов. Если они этого не хотят, то должны сказать об этом. Я не из тех, кто убегает. Это исключено», – заявил Юлиан Нагельсманн.

Контракт тренера и Федерации футбола Германии рассчитан до 2028 года.

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