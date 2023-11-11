🤬 «Хуже игроков у нас еще не было». Результативность нападающих «МЮ» - тихий ужас. За 12 туров АПЛ они забили лишь один мяч 🤯🤯🤯

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую подряд минимальную победу в АПЛ, обыграв дома «Лутон». Таким образом, манкунианцы на мажорной ноте уходят на небольшой перерыв, связанный с матчами сборных.

Тем не менее, «красным дьяволам» есть над чем задуматься. Помимо общей низкой результативности, стоит отметить, что сегодня победу принес гол Виктора Линделефа - защитника. А за последние три матча лиги «МЮ» отличился лишь дважды.

Удивительно, но Линделеф забил больше мячей в текущем сезоне Премьер-лиги, чем Хейлунд, Антони и Гарначо. У него их ровно столько же, сколько и у Рэшфорда. Один.

Лучшими бомбардирами клуба остаются полузащитники - Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Полный список:

Бруну Фернандеш: 3.

Скотт Мактоминей: 3.

Маркус Рэшфорд : 1.

Кристиан Эриксен: 1.

Каземиро: 1.

Рафаэль Варан: 1.

Диогу Далот: 1.

Ганнибал: 1.

Виктор Линделеф: 1.

Фанаты насторожены голевой засухой нападающих.

💭 «Продайте летом Рэшфорда за границу».

💭 «Тен Хаг просто боится снять Рашфорда».

💭 «Это худший показатель голов для «Юнайтед» за долгое время».

💭 «Хуже игроков у нас еще не было».

💭 «Продолжайте защищать тен Хага».