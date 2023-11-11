🤬 «Хуже игроков у нас еще не было». Результативность нападающих «МЮ» - тихий ужас. За 12 туров АПЛ они забили лишь один мяч 🤯🤯🤯
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую подряд минимальную победу в АПЛ, обыграв дома «Лутон». Таким образом, манкунианцы на мажорной ноте уходят на небольшой перерыв, связанный с матчами сборных.
Тем не менее, «красным дьяволам» есть над чем задуматься. Помимо общей низкой результативности, стоит отметить, что сегодня победу принес гол Виктора Линделефа - защитника. А за последние три матча лиги «МЮ» отличился лишь дважды.
Удивительно, но Линделеф забил больше мячей в текущем сезоне Премьер-лиги, чем Хейлунд, Антони и Гарначо. У него их ровно столько же, сколько и у Рэшфорда. Один.
Лучшими бомбардирами клуба остаются полузащитники - Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.
Полный список:
Бруну Фернандеш: 3.
Скотт Мактоминей: 3.
Маркус Рэшфорд : 1.
Кристиан Эриксен: 1.
Каземиро: 1.
Рафаэль Варан: 1.
Диогу Далот: 1.
Ганнибал: 1.
Виктор Линделеф: 1.
Фанаты насторожены голевой засухой нападающих.
💭 «Продайте летом Рэшфорда за границу».
💭 «Тен Хаг просто боится снять Рашфорда».
💭 «Это худший показатель голов для «Юнайтед» за долгое время».
💭 «Хуже игроков у нас еще не было».
💭 «Продолжайте защищать тен Хага».
Ещё пара туров, и нам в конкуренты достанутся ЧашкоАудистам
И да, невзирая на мою некоторую смущенную радость скромному результату: 10 ХаговАут