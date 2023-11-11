United Tweets
Блог

🤬 «Хуже игроков у нас еще не было». Результативность нападающих «МЮ» - тихий ужас. За 12 туров АПЛ они забили лишь один мяч 🤯🤯🤯

Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Клубы Клубы
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Антони Антони
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую подряд минимальную победу в АПЛ, обыграв дома «Лутон». Таким образом, манкунианцы на мажорной ноте уходят на небольшой перерыв, связанный с матчами сборных.

Тем не менее, «красным дьяволам» есть над чем задуматься. Помимо общей низкой результативности, стоит отметить, что сегодня победу принес гол Виктора Линделефа - защитника. А за последние три матча лиги «МЮ» отличился лишь дважды.

Удивительно, но Линделеф забил больше мячей в текущем сезоне Премьер-лиги, чем Хейлунд, Антони и Гарначо. У него их ровно столько же, сколько и у Рэшфорда. Один.

Лучшими бомбардирами клуба остаются полузащитники - Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Полный список:

Бруну Фернандеш: 3.

Скотт Мактоминей: 3.

Маркус Рэшфорд : 1.

Кристиан Эриксен: 1.

Каземиро: 1.

Рафаэль Варан: 1.

Диогу Далот: 1.

Ганнибал: 1.

Виктор Линделеф: 1.

Фанаты насторожены голевой засухой нападающих.

💭 «Продайте летом Рэшфорда за границу».

💭 «Тен Хаг просто боится снять Рашфорда».

💭 «Это худший показатель голов для «Юнайтед» за долгое время».

💭 «Хуже игроков у нас еще не было».

💭 «Продолжайте защищать тен Хага».

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Спасибо защитникам и Мактомини (которого хотели продать) за 4 победы из 7 в этом сезоне АПЛ (кстати единственную победу в ЛЧ тоже защитник пронес).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Зато уже на 6 месте.
Ещё пара туров, и нам в конкуренты достанутся ЧашкоАудистам

И да, невзирая на мою некоторую смущенную радость скромному результату: 10 ХаговАут
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кариока, Двойка!
«Скрин с Балотеллли, Борини, Ламбертом»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pq
погодите, лукомский же говорил что решфорд лучший и получит Золотой мяч. лукомский уж наверное лучше разбирается чем эта глупая реальность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Да уж, я даже не помню, когда у нападающих и вингеров топ-клуба была такая удручающая статистика. Рэшфорд - это вообще тихий ужас в нынешнем сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mansur Shamshidinov
даже Миколенко забил больше чем Депутат, Антони, Хейлунд, Гарначо, Каземиро и Эриксена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Редкий случай когда со всеми комментариями из подборки согласен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mp3yourhead
Ответ pq
погодите, лукомский же говорил что решфорд лучший и получит Золотой мяч. лукомский уж наверное лучше разбирается чем эта глупая реальность
Этот надменный гусак, точняк, да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий