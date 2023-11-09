💔 Сердце капитана разбито. Реакция Бруну на поражение «Копенгагену» попала на видео

Ох.

Черная полоса «Манчестер Юнайтед» продолжается. В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Тен Хага драматично проиграла «Копенгагену», еще больше усложнив себе выход в плей-офф.

Манкунианцы бились как могли. В первые 28 минут Расмус Хейлунд оформил дубль, но вскоре Маркус Рэшфорд получил красную карточку, и «дьяволы» остались вдесятером. В их ворота сразу же залетел гол, а потом еще и был назначен пенальти. После перерыва «Юнайтед» вновь вырвался вперед — Бруну реализовал одиннадцатиметровый. Однако датчане все равно одержали победу, забив два гола на 83-й и 87-й.

После финального свистка все члены команды Тен Хага были в отчаянии.

Но больше всех переживал Фернандеш, который был, пожалуй, самым впечатляющим игроком «МЮ» в этой встрече. Его реакцию тайком сняли где-то в подтрибунных помещениях «Паркена» — это 4 секунды настоящей боли.

Когда-то же это закончится?