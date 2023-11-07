United Tweets
Блог

У FA нет претензий к Алехандро Гарначо. Разбирательства о эмодзи и Онана официально завершены

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Андре Онана Андре Онана
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Отделался испугом.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Юнайтед» встречался с «Копенгагеном». «МЮ» вел со счетом 1:0, а в добавленное ко второму тайму время судья поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». Андре Онана отразил удар Йордана Ларссона, чем обрадовал всех игроков и болельщиков.

Сразу же после матча игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал сториз, в котором использовал фото Онана и несколько эмодзи гориллы. Аргентинец снес пост после того, как ему в комментариях намекнули, что в этом могут увидеть расизм.

Андре Онана сразу встал на защиту одноклубника, написав, что «люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь». Однако на тот момент пост уже увидели в руководстве АПЛ.

На Гарначо хотели открыть дело, которое грозило ему длительной дисквалификацией. В FA очень серьезно относятся к проблеме расизма, но на этот раз хавбеку очень повезло.

Журналист BBC Sport Саймон Стоун написал следующее: «FA не будет предпринимать никаких действий в связи с постом Алехандро Гарначо в социальных сетях: «Мы удовлетворены объяснениями и контекстом, который он предоставил, поэтому мы не будем возбуждать дисциплинарное разбирательство. Мы напомнили игроку о его ответственности за сообщения в социальных сетях и использовании эмодзи».

Очевидно, что Гарначо спасло то, что Андре Онана сразу же заступился за него и не имел претензий. В следующий раз Алехандро стоит быть осторожнее.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий